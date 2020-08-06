Заслуженная надбавка

Медицинские работники, трудящиеся в инфекционных и провизорных стационарах области, получат надбавку к зарплате до 10 августа.

Напомним, один из медицинских работников БСМП Семея пожаловался на отсутствие положенных доплат. Ситуацию разъяснил руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

По его словам, с 1 по 8 июля БСМП Семея работала как многопрофильная клиника. С 9 июля больница поменяла статус – стационар начал оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

– До 9 июля врачи работали по тарифу многопрофильного стационара и получили соответствующую заработную плату. После чего в Больнице скорой медицинской помощи было развернуто 270 провизорных коек и 30 – инфекционных, – сказал Ильяс Мухамеджан. – Медицинские работники получат надбавки к основной зарплате по решению комиссии, которая рассмотрит документы в разрезе каждой организации и каждого сотрудника. Согласно приказу Министерства здравоохранения РК всем медработникам выплатят надбавки до 10 августа.

Руководитель облздрава подчеркнул, что медицинские работники получат основную заработную плату согласно табелю, за фактически отработанное время. Дополнительные надбавки к зарплате сотрудников выплатят за те часы, которые они отработали в провизорных и инфекционных стационарах. К примеру, максимальная сумма доплат за работу в провизорном стационаре составляет 425 тысяч тенге, в инфекционном – 850 тысяч тенге.

Как отметил директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов, вчера были получены заявки на выплаты от всех медицинских организаций области.

– Мы получили список, где расписаны часы работы в провизорных и инфекционных стационарах каждого медицинского работника. Заявки находятся на рассмотрении в региональной комиссии. Планируется провести заседание комиссии, и как только Фонд получит подписанные протоколы, мы сразу же приступим к выплате надбавок всем категориям сотрудников, которые были указаны в заявках, – подчеркнул он.

Ания Есмухамет