Защищают воздушные рубежи

В канун Дня защитника Отечества мы по традиции посещаем военные гарнизоны, чтобы рассказать о буднях людей, чья работа – обеспечение безопасности родной страны.

В этот раз мы встретились с воинами войсковой части 31767 «В», которая дислоцируется в селе Курчум.

Отметим, военный городок находится на окраине населённого пункта. В нём служат немало жителей Курчума и сёл одноимённого района. Поэтому, кроме всего прочего, наличие войсковой части – это и возможность трудоустройства для местных жителей.

По информации командования, воинская часть была сформирована в 1958 году как отдельная радиолокационная рота. Позже переформирована в радиотехнический батальон. Его личный состав принимал участие в командно-штабных учениях, проходивших на полигонах Казахстана и России. На сегодняшний день эта войсковая часть в составе Сил воздушной обороны Республики Казахстан несёт боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны. Ежегодно (до пандемии) военнослужащие части принимали участие в военных парадах в столице Казахстана.

Есть в жизни защитников воздушных рубежей не только боевые дежурства, учения, военные парады, но и праздники, воинские традиции. Одна из них – ежегодные футбольные турниры, которые проходят 1 сентября в День части.

– На этом турнире разыгрывается переходящий кубок командира части, – говорит заместитель командира по воспитательной и идеологической работе майор Азамат Урумбаев. – Участниками спортивного мероприятия становятся футбольные команды не только нашего гарнизона, но и гражданских организаций района.

Что касается социальных условий, то сейчас ведётся капитальный ремонт двух домов офицерского состава.

Воинский гарнизон – это, прежде всего, люди в погонах, которые определяют его жизнь и от которых зависит выполнение боевых задач. Поэтому по рекомендации командования мы решили рассказать о трёх лучших военнослужащих этой войсковой части.

Темирхан Замеден – старший лейтенант, начальник радиолокационной станции. Он родился в селе Шукурлюк Айыртауского района Северо-Казахстанской области, в семье простых тружеников сельской нивы. Кроме родителей есть младший брат и сестрёнка. Темирхан является первым в родственном кругу, кто выбрал военную стезю. Об этом мечтал ещё с детства: нравилась военная форма, звание защитника Родины. Поэтому после окончания школы поступил в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2018 году в погонах лейтенанта отправился служить в дальнюю точку на территории нашей области. В 2020 году перевели в этот гарнизон. Пока семьёй обзавестись не успел, но надеется, что это событие не заставит себя долго ждать. В ежегодный отпуск старший лейтенант отправляется в родное село, чтобы помочь родителям в их непростой работе на земле.

Сакен Аширбай – лейтенант, начальник радиолокационной станции. Родился и вырос в Казыгуртском районе Туркестанской области. Два месяца назад создал семью. По словам Сакена, он также является первым военным в семье. Окончил, как и все офицеры этой воинской части, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан. Служить лейтенанту нравится, поэтому можно смело говорить о том, что детская мечта о погонах военного сбылась.

О том, что направили далеко от родных мест, нисколько не жалеет: вместе со службой познаешь и необъятную Родину – Казахстан. Сакен рассказал, что в свободное время любит играть в футбол: физподготовка для военного всегда в приоритете.

Еркебулан Лямбеков – ефрейтор, стрелок-зенитчик отделения охраны штабов. Он родился и вырос в небольшом селе Курчумского района. Три года назад был призван в ряды Вооружённых Сил на срочную службу в Акмолинскую область. В своём подразделении Еркебулан был связистом.

После возвращения домой со срочной службы бывший связист принял решение вновь надеть погоны, только уже в качестве военнослужащего по контракту. Так он стал стрелком зенитного отделения войсковой части 31767 «В». По его словам, служба ответственная и требует высокой отдачи от каждого воина. Еркебулан является продолжателем военной династии: его отец также служит.

Вот такие короткие рассказы о себе услышали мы от молодых воинов. Впрочем, многословие едва ли необходимо людям в погонах. Гарнизон продолжает жить расписанной по минутам и часам жизнью. Военные рубежи страны – под надёжной защитой.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район