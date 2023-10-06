Защитный купол для каждого ребёнка

Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы был принят в Казахстане 31 августа 2023 года. Как он будет внедряться в практику работы организаций образования, здравоохранения, социальной защиты и других заинтересованных государственных органов?

Сегодня Комплексный план по защите детей от насилия уже вступил в законную силу, и начинается активная работа по внедрению всех его направлений в практическую деятельность. Это реализация права детей на защиту от насилия, буллинга и жестокого обращения с ними, профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения, а также повышение уровня благополучия казахстанских детей.

Карта рисков

Как рассказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан, в рамках реализации Комплексного плана разрабатывается Интерактивная карта рисков по вопросам защиты прав детей. Она будет охватывать 20 регионов республики или более 200 городов и районов, где работают свыше 20 тысяч организаций образования.

Как пояснил вице-министр просвещения, в Интерактивной карте рисков будут размещаться не только сведения, которыми интересуются правоохранительные органы, например, факты буллинга в подростковой среде, но и информация по оказанию правовой, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В ней будет отражаться информация о количестве фактов и попыток детского суицида, правонарушених в отношении детей, факты насилия, буллинга и кибербуллинга, а также данные внутришкольного, медико-социального учёта и учёта ювенальной полиции, и работа с неблагополучными семьями. Кроме того, намечена совместная работа медиков, педагогов и родителей по профилактике наркомании, лудомании и курения вейпов, отработка пропусков занятий и так далее.

– На основе данных Интерактивной карты риска в каждом регионе будет разработана собственная программа реагирования и принятия мер. Это позволит принимать оперативные и точечные решения на предупреждение и решение проблем детей, – пояснил Едил Оспан.

Как дать отпор

Вице-министр особо отметил, что в современном обществе проблема буллинга среди подростков представляет серьёзную угрозу их социальному благополучию. Жалобы на травлю детей поступают как в школы или колледжи, так и через социальные сети. Собранная информация говорит о необходимости разработки антибуллинговой программы с её внедрением во все организации образования страны.

Программа охватит детей, педагогов, родителей – и не только в плане профилактической работы: беседы, встречи, классные часы или родительские собрания, но и во время разрешения назревшей конфликтной ситуации в коллективе. Это вмешательство в конфликт, выявление причин и решение проблемы.

– Беседы о буллинге между детьми и педагогами научат их понимать друг друга и искать пути решения проблем мирным путём, и, что важно, вместе. Нужно, чтобы дети знали, что они не одни, что в школе у них есть защита. Для этого в каждом учебном заведении будут созданы специально отведённые места, где можно спокойно поговорить со взрослыми о своих проблемах. Будь то педагог или родитель. И они будут знать, что взрослые сделают всё, чтобы оказать помощь ребёнку. Всё это поможет создать в школе безопасную и дружелюбную среду, – подчеркнул Едил Оспан.

Отметим, что одним из ключевых мероприятий Комплексного плана в минпросвещении считают внедрение урока личной безопасности в школах. В ходе них детям предоставят знания, навыки и инструменты, которые помогут им справиться с различными ситуациями. Так, будут проводиться уроки безопасности на улице, при ЧС, в интернете и в компаниях. Кроме того, школьников ознакомят с телефонами доверия и различными службами экстренной помощи, рассмотрят вопросы антибуллинга, расскажут о детских правах и обязанностях, а также об ответственности.

Индивидуальные кейсы

В рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия пересматриваются и механизмы работы внутришкольного учёта и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Практика показывает, что именно они являются наиболее эффективными механизмами ранней профилактики негативных явлений в детской среде. Но их работа должна быть практически полностью преобразована, с точки зрения индивидуального подхода к каждому ребёнку. Это так называемый кейс-механизм.

– Сегодня некоторые руководители школ считают, что если на внутришкольном учёте у них состоят всего лишь три человека при ученическом контингенте в три тысячи человек, то это результат работы коллектива школы. Но это ошибочное мнение. Мы считаем, что на учёте должны состоять дети из неблагополучных семей, а также нуждающиеся в помощи, в том числе и психологической. Это те школьники и их семьи, которым требуется реальная поддержка, – отметила Уполномоченный по правам ребёнка Астаны Асима Бимендина.

Теперь советы профилактики в школе будут не только выявлять детей, нуждающихся в помощи, составлять план работы, а через полгода решать: снимать его с учёта или нет. На каждого ребёнка, находящегося на таком учёте, будет составляться собственный кейс, за работу которого будет отвечать ответственны менеджер.

– Теперь мы не будем работать с ребёнком только в рамках школы. Внутришкольный учёт будет охватывать его семью по всем направлениям. То есть с ними будут работать не только педагоги, но и медики, представители органов социальной защиты и правоохранительных органов, опеки и общественности, если в этом возникнет необходимость. Это поможет вывести не только ребёнка, но и всю семью из трудной жизненной ситуации, – проинформировал вице-министр просвещения.

По его словам, только после того, как все проблемы ребёнка и семьи будут решены, можно принимать решение о снятии с внутришкольного учёта.

Чтобы помощь семье и детям была эффективна, нужно, в первую очередь, активизировать работу между представителями разных государственных органов и общественных организаций, составить единый алгоритм по выявлению, оказанию помощи и сопровождению семьи со стороны всех заинтересованных лиц.

Изменятся механизмы работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Из карательного он должен стать органом межведомственного взаимодействия, разработки эффективного плана помощи каждой конкретной семье в самых разных вопросах: охрана здоровья, трудоустройство родителей, защита прав ребёнка, помощь в учёбе, решение конфликтных ситуаций и многое другое.

Всё это позволит более эффективно вести медико-социальный учёт семьи, с обязательным мониторингом и контролем реализации назначенной помощи.

Психологический час

Комплексный план отводит значительную роль работе социальных педагогов и педагогов-психологов в школах. Более того, для оказания методической помощи практикующим психологам во всех регионах создаются Центры психологической службы. Семь из них уже начали свою работу, ещё в 13 регионах завершается подготовительный этап.

– Создание Центров психологической службы очень ждали мы, уполномоченные по правам детей, а также родители и неправительственные организации, которые занимаются этими вопросами, – заявила Асима Бимендина.

По словам председателя Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, Центры психологической службы будут оказывать методическую помощь и играть роль наставников для практикующих школьных психологов. Кроме того, сюда могут обращаться родители и дети, если они не желают делиться своими проблемами в стенах школы.

Как отметила Насымжан Оспанова, чтобы реализовать все задачи, поставленные перед педагогами-психологами в школах, необходимо адаптировать и усилить психологическую службу. Для этого необходимо реализовать программу пяти шагов. Эти преобразования включают в себя пересмотр образовательных программ по подготовке педагогов-психологов в вузах. Как показывает практика, они несколько устарели и не отвечают требованиям современной школы. Кроме того, будут организованы курсы повышения квалификации для практикующих школьных психологов. Кстати, уже на сегодняшний день переподготовку прошли более 1,5 тыс. человек, и до конца октября курсы повышения квалификации пройдут ещё около 10 тыс. специалистов.

Это поможет увеличить штат психологов в тех школах, где количество учащихся превышает 3-5 тыс. человек.

– Для более эффективной работы с детьми мы настоятельно рекомендуем всем школам ввести в практику проведения классных часов и так называемый психологический час. Это поможет более эффективно наладить работу психологов с детьми, – дополнила Насымжан Оспанова.

По её словам, чтобы пополнить копилку школьного психолога, впервые в Казахстане была введена в практику цифровизация работы психологической службы, где собраны методические рекомендации и разработки, алгоритмы взаимодействия с различными госорганами и неправительственным сектором и другая полезная информация.

Екатерина Гуляева