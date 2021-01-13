Заряд положительных эмоций

Говорят, под Новый год что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается. В этом убедились воспитанники детского дома Серебрянска и особенные дети Усть-Каменогорска.

Для ребят организовали настоящую новогоднюю сказку, исполнили их самые заветные желания и вручили долгожданные подарки. Роль добрых фей и волшебников исполнили сотрудники Восточно-Казахстанского русского культурного центра, Дома дружбы – центра общественного согласия, а также меценаты и общественные деятели. О желаниях они узнали при помощи специального сайта, на который дети отправляли свои новогодние письма.

– Проведение подобных акций стало традицией, – рассказала председатель Восточно-Казахстанского русского культурного центра Вера Правдина. – Это так здорово, что благодаря неравнодушию и чуткости людей наши малыши не перестают верить в добро.

Как признаются посланники Деда Мороза, увидеть весёлые улыбки детей и неподдельную радость дорогого стоит.

– Если есть возможность сделать кого-то счастливее, сделайте это без всякого сомнения, – поделился бизнесмен Михаил Лунёв. – Именно такого правила я придерживаюсь в своей жизни. Приятно осознавать, что благодаря нашим стараниям кто-то из этих маленьких, но сильных духом ребят получил заряд хорошего настроения.

Александра Исаева

Фото Дома дружбы – центра общественного согласия