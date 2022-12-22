Заповедные уголки Урджара

Охрана уголков нетронутой природы в предгорьях Тарбагатайских гор и развитие разных направлений туризма – вот главные задачи, которые были поставлены перед Государственным национальным природным парком «Тарбагатай», когда он был создан в июне 2018 года.

Свои задачи молодой коллектив выполняет, постепенно наращивая темпы работы по охране редких видов растительного и животного мира и развитию интереснейших туристических маршрутов, способных удовлетворить запросы самых взыскательных туристов, интересующихся природными диковинками и археологическими древностями.

Зачем был нужен национальный парк?

Как рассказывает инженер по экологическому просвещению Государственного национального парка «Тарбагатай» Асем Кобенова, вопрос о создании особо охраняемой природной территории в этих заповедных местах Урджарского района поднимался ещё в середине 1980-х годов. В то время Институт зоологии Академии наук Казахской ССР предложил создать особую заповедную зону площадью 35 тыс. га на западной части южного склона хребта Тарбагатай, там, где в верховьях горной речки Урджарка произрастает дикий сад яблони Сиверса – прародительницы всех культурных сортов яблонь современного мира.

Эту инициативу поддержали в правительстве Казахской ССР, и в 1986 году для охраны редких видов растительности, произрастающих на западных отрогах Тарбагатайских гор, были созданы три государственных природных ботанических заказника – «Урджарский» (120 га), «Алет» (112 га) и «Солдатская щель» (156 га) постоянного срока действия. Все они вошли в состав Тарбагатайского государственного природного заказника, охватывающего площадь 240 тыс. га. Сегодня эти заказники, возникшие свыше 30 лет назад, находятся в составе национального природного парка «Тарбагатай».

До 2005 года в рамках разработки программы «Развитие заповедного дела в Казахстане» отдела проблем биосферы и экологии Казахстанского комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» велась работа по разработке концепции будущего национального парка, который был создан в 2018 году и охватил территорию 143,55 тыс. га со статусом особо охраняемой природной территории, а общая охранная зона простирается на площади свыше 204,6 тыс. га.

В первую очередь, необходимо было создать все условия, чтобы под охраной государства оказались редчайшие виды деревьев и кустарников, среди которых яблоня Сиверса, миндаль Ледебуровский, волчеягодник алтайский и многие другие, а также такие редкие травы, как рябчик бледноцветный, долгоног снеговой, остролодочник иглистый, ледебуриелла жабрицевидная и многие другие. Здесь же обитают и редкие представители животного мира. Это ястребы, журавли, аисты, лебеди, другие птицы и животные, вошедшие в Красную книгу Казахстана. Одних только птиц здесь обитает свыше 200 видов. А также мирно уживаются друг с другом около 600 архаров, 20 бурых медведей и рысей. По сути, это настоящий рай для увлекательной фотоохоты на редких животных и птиц.

В целом же, для тщательного изучения флоры и фауны западных отрогов Тарбагатайских гор в 2008-2009 годах в этих местах работала специальная научная экспедиция. Учёные выявили, что в предгорьях и горах Тарбагатая произрастает богатейшая флора – это 1640 видов растений, из которых 169 эндемических видов, а 23 – собственно тарбагатайских, 35 видов растений относятся к категории редких и исчезающих. В фауну государственного национального природного парка «Тарбагатай» входят 376 видов животных, из которых 40 занесены в Красную книгу Казахстана и считаются редким или исчезающим видом.

Кстати, охраняют эти места строго. Только в 2022 году сотрудниками национального парка было составлено 36 протоколов по административным нарушениям. По статье 380 Кодекса об административных нарушениях (нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий) было составлено 30 протоколов, по которым предупреждения были вынесены в 13 случаях, а штраф выставлен в 17. По статье 383 этого же кодекса (нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных) было составлено шесть протоколов.

Диво дивное

Сегодня Тарбагатайский национальный парк – самый молодой в Казахстане. Но от этого он ничуть не уступает прославленным паркам и резерватам, имеющим за плечами богатейшую историю организации работы по охране растительного и животного мира.

Тарбагатайский парк разместился в треугольнике между озером Алаколь, долиной реки Иртыш и Алтаем. Здесь можно полюбоваться зелёными вершинами Саур-Тарбагатайского хребта, подивиться на пустынные каменные горы Карабас и жёлтые песчаные холмы Аркалы и, конечно, удачно порыбачить в голубых горных реках Урджар, Катынсу и Емель.

Богата эта местность и целебными водами источников Барлыкской долины, простирающейся неподалёку от районного центра – села Урджар. Температура здешних вод самая приятная – от +20 до +42 градусов по Цельсию, а по химическому составу они слабоводородные, сульфатно-хлоридные, натриевые, кальциевые с повышенным содержанием кремниевой кислоты. Сюда, в санаторий «Барлык-Арасан» из года в год приезжают туристы для лечения кожных, ревматических заболеваний и болезней суставов.

Заглядывающие в эти заповедные места туристы окунаются в атмосферу ожившего мифа о райском яблочке, сорванном Евой для Адама. Всё дышит духом старины и таинственности. Даже обилие удивительных археологических памятников говорит о том, что здесь люди жили и трудились, любили и страдали, творили и созерцали окружающую красоту с незапамятных времён.

Одним из таких заповедных мест считаются горы Доланкара, где в 2010 году урджарец, археолог-энтузиаст Мурат Рамазанов случайно обнаружил странные рисунки и надписи, оставленные явно не рукой современных туристов. Однако где именно он нашёл старинные рисунки, краевед так и не успел рассказать. И только в мае 2013 года их заново открыли специалисты, прибывшие в эти места.

Оказалось, на отрогах гор неизвестной рукой были оставлены петроглифы явно буддистской тематики. На 20-метровой высоте художник XVII века изобразил охрой известную буддистскую мантру «Ом мани падме хум», что в вольном переводе означает: «О, жемчужина в цветке лотоса!».

Годом позже на скалах нашли новые группы петроглифов. Они располагаются в местности Текебай, Молдажар, Еспе, Акжал, Акжайляу и Оралбай. Рисунки, оставленные охрой, датируются разными эпохами и уже не относятся к буддистской культуре. Это изображения диких и домашних животных, а также антропоморфных фигур и сцен охоты. Есть в Урджарском районе и другие диковины. Например, в окрестностях села Таскескен есть один примечательный луг, на котором как будто расставили неизвестные великаны живописные камни-скалы. Одну из них местные жители назвали Черепахой, слишком похожа эта серая скала на древнейшее пресмыкающееся. Интересна она ещё и тем, что в ней расположено множество сквозных отверстий, «глаз», происхождение которых пока неизвестно. Ещё в Урджарском районе имеется собственный сфинкс. На том же лугу, неподалёку от Черепахи, расположена скала, напоминающая очертаниями древнюю загадочную скульптуру из языческого Египта.

Туристы будут рады

Подобные заповедные места сами собой притягивают туристов. Многие сюда приезжают «дикарями», чтобы побродить по нетронутым яблоневым садам, провести фотоохоту на редких животных, порыбачить или сплавиться на байдарках по горным рекам. Однако статус особо охраняемой природной территории никто не отменял, потому посещение территории национального парка строго регламентируется и организуется исключительно с ведома работников нацпарка.

В настоящее время в национальном парке «Тарбагатай» утверждены четыре туристских маршрута, названные «Алет», «Қарабас», «Алемді» и «Қусақ».

– Туристические маршруты «Алет» и «Карабас» полностью благоустроены и функционируют с 2021 года. В ближайшее время планируются работы по полноценному благоустройству маршрутов «Алемді» и «Қусақ». А также открытие нового туристического маршрута, ведущего к красивейшему в наших местах водопаду Колденен, – отметила инженер по рекреации и туризму Государственного национального природного парка «Тарбагатай» Диана Керимтаева.

Чудеса маршрута «Алемді»

Один из маршрутов – «Алемді» – можно преодолеть в течение одного светового дня. Его протяжённость всего 162 км, их которых 159 км можно двигаться на автомобиле, а потом 4 км – неспешная прогулка до водопада и ущелья Малая Алемді.

Эти заповедные места простираются в 44 км от районного центра, возле села Некрасовка. Одна из остановок на маршруте – родник, где туристы любят набирать живительную влагу и наслаждаться чистой горной водой в жаркие дни. Для обустройства этого места здесь будет построена уютная беседка, а также организована санитарная зона.

Отъехав от Некрасовки ещё на 20 км, можно полюбоваться 10-метровым водопадом, который весной становится полноводным и мощным из-за таяния снегов, к концу лета поток воды истончается, но водопад не исчезает. Ещё 20 км пути – и вы уже в ущелье Малая Алемді, где увидите священную рощу. В долине растут деревья, на которых принято на счастье и удачу завязывать кусочки ткани, загадывая самые заветные желания.

По дороге этого маршрута можно увидеть равнину Кара мола и преодолеть семиступенчатую дорогу, прозванную «Жеті Кезен» из-за семи сопок, на которые путешественникам придется взбираться, чтобы добраться до целебного источника «Шипалы Су» или «Шипалы булак».

– Местные жители едут сюда, веря в чудесное исцеление от различных недугов, и, что особенно радует, получают его. Вода источника лечит и восстанавливает после хирургических вмешательств желудок, кишечник, печень, желчный пузырь, эндокринную и мочеполовую системы, – отметила Диана Керимтаева.

Но и это ещё не все диковинки, которые можно встретить по маршруту. В нескольких километрах от целебного источника расположена пещера «Аулие үңгір». Вход в неё узок по вертикали и потолки невысоки, приходится нагибаться на входе и по мере углубления в пещеру проход сужается.

– По рассказам местных жителей, паломники, посетив пещеру, всего за 15 минут приводят в норму артериальное давление. Людям здесь легко дышится, они чувствуют особый прилив сил. Также многие отмечают, что получают перезагрузку организма и избавляются от негативной энергии. По поверьям, испокон веков эту пещеру посещали бездетные семьи. Удивительно, но многие, кто побывал здесь, спустя некоторое время познают родительское счастье. Также по рассказам местных жителей в стародавние времена, когда болел скот, его загоняли в эту пещеру на сутки, на следующий день скот чудесным образом излечивался, – рассказал местные легенды лесничий Государственного национального природного парка «Тарбагатай» Куандык Шарипканов.

Завершается маршрут посещением древнего могильника, где до сих пор возвышаются древние балбалы. Этим каменным изваяниям с чертами человеческих лиц в старину приносились жертвы, чтобы задобрить духов предков. А сейчас сюда приходят, чтобы окунуться в атмосферу старины.

– Этот туристический маршрут изобилует изумительными видами. Можно полюбоваться степными реками и увидеть место, где река выходит из-под земли и уходит снова под землю. Туристы наблюдают за водными порогами и водопадами, осматривают русла высохших рек. По берегам и долинам можно обозреть богатейшую флору этих мест: кустарники, невысокие деревья, непроходимые заросли можжевельника, великолепное разнообразие трав и полевых цветов никого не оставят равнодушными. Можно понаблюдать за жизнью сурков: их норы вырыты здесь повсюду. Кроме того, в этих местах часто встречаются заяц, лисица, архар, медведь, из птиц – куропатка, чёрный аист, утка, беркут и многие другие, – рассказывает Асем Кобенова.

Яблоневая родина

Безусловно, приехав на родину прородительницы всех садовых яблонь, ни один опытный турист или краевед не пропустит возможность побывать в заповедных диких яблоневых садах. Специально для них был разработан туристский маршрут «Кусак», протяжённость которого составляет 84 км, из них 80 км можно двигаться на автомобиле, а 4 км – пешком.

Отъехав от Урджара на 36 километров, можно попасть в село Кокозек (бывшая Ириновка). Село названо неслучайно, в переводе с казахского языка оно означает «Зелёное урочище». Здесь с незапамятных времен простирались летние пастбища кочевых родов казахов, знаменитые джайляу Урджарского района.

Уже в самом селе можно остановиться и посетить любопытную ферму, где разводят кроликов. Повозившись с пушистиками и ушастиками, можно подняться на плотину гидроэлектростанции района, которая вырабатывала электричество в 50 Вт.

Уже в двух километрах от плотины попадаешь в райский сад на земле. Он расположился в долинах, прозванных щель Горлачева и Голубиная щель. Именно здесь с древнейших времен произрастают древние дикие сады яблони Сиверса. Любоваться ими можно с весны до самой осени. Весной они производят дивное зрелище цветущего рая, а осенью ветки деревьев гнутся от богатого урожая диких яблок.

Увы, пока любование дикими садами проходит без комфорта современного туристического сервиса. Но в планах нацпарка и местных предпринимателей построить в ущелье Қусақ конюшню для организации конных прогулок, а в ущелье Алма жүрек открыть кемпинг, обустроить место для палаточного лагеря.

В этой тиши можно слиться с природой, позабыть обо всём на свете, наблюдая за животными и любуясь зеленью травы. Кстати, на одном из холмов в ущелье Маралды планируется организовать специальную смотровую площадку для наблюдения за архарами и животным миром, оборудовав её подзорными трубами и биноклями.

Порадуются на этом маршруте и любители мёда: одна из остановок – пасека, расположившаяся в одном из живописных уголков. Конечная точка маршрута – великолепный водопад.

Для любителей экстрима

Для тех, кто не побоится встретиться в дикой природе с царём местных лесов – бурым медведем, лучше отправиться по маршруту «Алет», протяжённость которого 94 км, из которых на автомобиле можно преодолеть 92 км. Маршрут этот хорош как для летних туристических походов, так и для любителей горнолыжных спусков. Так, в 30 км от Урджара находится пик Казымбет, венчающий скалы. С его вершины открывается потрясающей красоты панорамный вид. Ну а любители горных лыж оценят возможность покататься по горным трассам. Не удивлюсь, если через пару-тройку лет здесь будет построена удобная лыжная база для зимних спортивных забав и отдыха.

Тех, кто по этому маршруту путешествует летом, ждёт знакомство с пасекой Семейханова, где можно истопить баньку и хорошенько отдохнуть.

И уже со свежими силами отправиться дальше, в ущелья Ежерепское и Солдатское, первое из которых получило имя одного из знатоков родного края, а второе – Солдатское, было названо в память о павшем здесь партизанском отряде, скрывавшемся от войска атамана Анненкова во время гражданской войны.

Отсюда уже рукой подать до Медвежьей щели, где облюбовали себе место бурые медведи. Для наблюдения за этими великолепными животными были организованы специальные скрадки с подзорными трубами.

– Завершает этот увлекательный маршрут посещение ботанического заказника «Алет» – это сад, где произрастают различные сорта яблок. Надо сказать, что это живописное место является любимым для медведей, которые приходят сюда полакомиться наливными яблоками, – улыбнулся лесничий Куандык Шарипканов.

Маршрут на приграничье

Чтобы увидеть любопытные места приграничья с Китаем, нужно выбрать туристический маршрут «Қарабас», протяжённость которого составляет 159 км. Их них 155 км можно передвигаться на автомобиле.

– Для отдыха туристов после продолжительного пути в селе Каратал планируется организовать специальное место. После обеда путь лежит в село Бахты, где нужно получить специальные пропуски для передвижения в приграничной зоне, а на ярмарке можно закупиться местными продуктами, которых здесь великое изобилие, – рассказывает Диана Керимтаева.

Следующей остановкой на маршруте станет Актас – холм на горе Карабас, который расположен чуть ниже Тарбагатая на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Это место находится на границе с Китаем. Пустынная зона карабасского нагорья – ареал обитания хищных птиц, таких как ястреб, беркут, змеиный орёл, чёрный журавль, дрофа, сова, здесь также можно встретить карабаурскую куницу, архара.

Всего в одном километре от Актаса, на вершине сопки, находится любопытная достопримечательность – так называемая печать НКВД (Народный комитет внутренних дел). Печать НКВД – это, по сути, небольшая чугунная «пуговица» с наконечником, геодезическая отметка, установленная на прямоугольном цементном бетоне высотой около 1 м.

Сколько историй связано с этой маленькой печатью. На ней можно разглядеть надпись: «ГУГСКОЕ НКВД СССР 1938». ГУГСК – главное управление геодезической съемки и картографии (ГТКБД), входившее в состав НКВД с 1935 по 1938 год.

На возвышенности устроены специальные места для наблюдения за архарами.

Завершает туристический маршрут остановка у базальтовых камней с наскальными изображениями (петроглифами) эпохи бронзового века. У подножия базальтовых гор расположены руины древнего поселения.

Строго по пропускам

Как видим, в Урджаре есть что посмотреть, даже если на время забыть о его главном чуде – озере Алаколь. Вот только заповедные места необходимо посещать исключительно с разрешения сотрудников национального парка. Получить пропуск легко, а стоимость посещения территории нацпарка составляет всего 0,1 МРП с человека в день. Деньги небольшие, но они помогут сохранить этот удивительный край, с его редким животным и растительным миром.

Екатерина Гуляева

Фото Государственного национального природного парка «Тарбагатай»

Урджарский район