Загружаем новую реальность…

В ВКО продолжается активная работа по созданию качественного интернет-покрытия. Об этом и многом другом рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек, посетивший регион с рабочей поездкой.

В ближайшее время доступ к Всемирной сети намерены наладить не только в крупных городах, но и в отдалённых населённых пунктах. Более того, в перспективе – запуск пилотного проекта по использованию вышек 5G. Для реализации этих целей активно подключают операторов мобильной связи.

В Усть-Каменогорске Асхат Оразбек посетил Центр обслуживания населения № 3, чтобы оценить уровень технологической оснащённости.

Сотрудники ЦОНа продемонстрировали современное оборудование, которое позволяет быстро обслуживать людей, не создавая очереди. В том числе удобные операционные залы, зал, где граждане могут самостоятельно оформить электронные документы, а также систему видеонаблюдения, с помощью которой осуществляется контроль работы двух ЦОНов и одного СпецЦОНа.

Кроме того, вице-министр провёл встречу с населением, чтобы выявить основные проблемы, связанные с оказанием электронных услуг.

– По итогам встречи с жителями подтвердились пожелания людей, с которыми мы как раз работаем в настоящее время. Одним словом, всем нужен качественный интернет, – отметил Асхат Оразбек. – Причём не только в городах, но и в сёлах. По государственным услугам на сегодняшний день ситуация достаточно хорошая – 94 процента услуг могут оказываться в онлайн-формате. То есть люди имеют возможность получать консультации квалифицированных специалистов ЦОНа не выходя из дома. Тем не менее актуальным остаётся вопрос обеспечения бесперебойным доступным соединением, чем мы и занимаемся.

На брифинге, который состоялся в ВКТУ имени Д. Серикбаева, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности дал оценку работы сети Интернет в регионе, а также сообщил о проектах, которые в ближайшее время намерены реализовать в отдалённых районах области. На встрече также присутствовали представители IT-сферы, сотовых операторов, государственных органов, реализующих цифровые компоненты, общественность региона. В формате ZOOM-конференции участие приняли население и общественники городов и районов. Асхат Оразбек отметил, что ВКО является одной из приоритетных областей в работе по созданию повсеместного интернет-покрытия.

– Мы стремимся к тому, чтобы охватить максимальную территорию, максимальное количество населения и установить хорошее интернет-соединение, – объяснил вице-министр. – Однако мы столкнулись с некоторыми трудностями, поскольку регион имеет определённые особенности в плане географического расположения, природного рельефа. Есть много труднодоступных местностей, где у пользователей вообще нет интернета. С августа вместе с местными исполнительными органами мы проводили анализ этих условий, сопоставляли возможности мобильных операторов, пожелания жителей. Благодаря совместной работе с акиматом ВКО мы чётко понимаем потребности людей и готовы работать над этим, в том числе в рамках национального проекта «Доступный интернет».

Как уточнил Асхат Оразбек, национальный проект «Доступный интернет» сейчас разрабатывается, и в начале 2023 года его намерены представить на утверждение в Правительстве РК.

– Мы должны достичь цифрового равенства между городом и селом, – акцентировал вице-министр. – Это важно не только с точки зрения повышения осведомлённости людей, но и со стороны производства, экономики, финансовых моментов – взять те же банковские операции или услуги почты. Мы их преимущественно осуществляем удалённо с помощью мобильных приложений. Но есть жители, для которых эти сервисы недоступны. И это тоже является одной из причин, по которым сельчане перебираются в города. Если мы обеспечим их высоким уровнем интернета, это позволит людям, и главное – молодёжи, оставаться в родных местах.

Вице-министр также сообщил, что в стране приступили к реализации проекта 5G интернета. А значит, вскоре новейшие разработки информационных технологий могут появиться и в регионе.

– Да, эта работа ведётся, однако сразу хочу сказать, что, если мы начинаем работать с 5G, это не значит, что мы откажемся от 3G или 4G интернета, – пояснил Асхат Оразбек. – Сначала это будет охват городов республиканского значения, то есть Астана, Алматы, Шымкент. Пилотный проект уже стартовал. Позже надеемся осуществить работу 5G в областных центрах приблизительно в 2024–2025 году. За эти два года операторы связи должны будут провести большую работу по развёртыванию сетей.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой