Забота с первых дней

Какие меры социальной поддержки материнства и детства оказываются в Казахстане, рассказал директор Департамента развития политики социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, спикер подчеркнул, что охрана прав и защита законных интересов семей с детьми всегда являлась одним из основных направлений государственной политики страны.

– На сегодняшний день почти 1,9 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат, – сказал Аскар Ниязов. – Социальная поддержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования и включает в себя пять видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и два вида выплат из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). В этом году на эти цели предусмотрено почти 756 млрд тенге, что на 19% больше расходов прошлого года (в 2020 г. – 635,3 млрд тенге).

Он также отметил, что на базовом уровне государство гарантирует за счёт средств республиканского бюджета единовременное пособие на рождение ребёнка в размере от 110 846 тенге до 183 771 тенге. В 2020 году оно выплачено 430,7 тыс. человек на сумму 52,3 млрд тенге. В 2021 году на данный вид пособия предусмотрено 51,4 млрд тенге, за шесть месяцев его получили 186,8 тыс. человек на сумму 24,6 млрд тенге.

– Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста одного года, – добавил директор Департамента соцпомощи. – Этот вид пособия выплачивается в зависимости от очерёдности рождения ребёнка с повышением размера на второго, третьего и последующих детей – от 16 802 тенге до 25 962 тенге. В 2020 году это пособие получили 120,9 тыс. человек на общую сумму 31,7 млрд тенге, на 2021 год предусмотрено 26,2 млрд тенге, из которых выплачено 6,8 млрд тенге.

Спикер также напомнил, что на сегодняшний день в стране проживают более 458 тысяч многодетных семей. С 1 января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей – от 46 760 тенге (четыре ребёнка) до 186 688 тенге (16 детей). За шесть месяцев этого года пособие в среднем получили 458,9 тыс. семей на сумму 141 млрд тенге.

Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей также назначается государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа». Размер пособия в настоящее время составляет 18 669 тенге, его получателями являются 230,3 тыс. человек, с начала года им выплачено 25,8 млрд тенге.

– Кроме того, из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер пособия составляет 48 023 тенге, на сегодня оно выплачено 92 тыс. семей на сумму 27,2 млрд тенге, – подчеркнул Аскар Ниязов. – По достижении ребёнком-инвалидом совершеннолетия особо нуждающимся из них выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства, размер которого составляет также 48 023 тенге, данное пособие уже сегодня получили более 15 тыс. семей на сумму 4,4 млрд тенге. Хочу отметить, что эти виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности самого ребёнка.

Он также сообщил, что помимо государственных пособий для работающих женщин на основании социальных отчислений, поступивших за счёт средств работодателей, из ГФСС назначаются единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. На сегодняшний день средний размер этой социальной выплаты составляет 540 тыс. тенге (в 2020 году её получили 203,1 тыс. человек на общую сумму 96,4 млрд тенге).

После рождения ребёнка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до одного года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тыс. человек на общую сумму 106,4 млрд тенге, средний размер на сегодня составляет 32 тыс. тенге.

В текущем году на вышеуказанные социальные выплаты из средств ГФСС предусмотрено 253,8 млрд тенге.

– Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению адекватного уровня пенсионного обеспечения, – добавил спикер. – В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальной выплаты по уходу за ребёнком до одного года из ГФСС было перечислено 5,7 млрд тенге. На этот год предусмотрено около 7 млрд тенге.

Аскар Ниязов подчеркнул, что кроме госпособий и социальных выплат из ГФСС также предусмотрена социальная поддержка, оказываемая местными исполнительными органами.

Например, в рамках празднования Дня защиты детей акиматами всех регионов проведены различные развлекательные и культурные мероприятия с вручением подарков детям.

– За счёт местных бюджетов материальная помощь оказана детям-сиротам, детям-инвалидам на общую сумму 82,3 млн тенге, спонсорская помощь оказана детям из малообеспеченных семей, детям с нарушением зрения в размере 57,1 млн тенге, – проинформировал директор Департамента соцпомощи. – Почти во всех регионах прошли театрализованные представления с участием сказочных персонажей, праздничные концерты, а также спортивные соревнования с участием детей.

По словам Ниязова, оказываемые меры социальной поддержки позволили улучшить демографическую ситуацию в стране, подтверждением чему является рост рождаемости в 2020 году до 426,8 тыс. детей. При этом доля семей, в которых родился третий, четвёртый, пятый и более ребёнок, составила 48%.

Он также отметил, что анализ действующего законодательства по семейному обеспечению и социальной защите материнства показал полное соответствие с международными стандартами, закреплёнными в Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». А по результатам проведённых социологических исследований общественного мнения об эффективности принимаемых мер было установлено, что доля населения, находящегося в репродуктивном возрасте и положительно оценивающего эффективность государственных мер по поддержке семей с детьми, составляет порядка 70%.

В ходе брифинга Аскар Ниязов дал разъяснения по вопросу внедрения в Казахстане материнского капитала, периодически поднимаемому в обществе.

– Согласно международному опыту, материнский капитал является временной мерой и реализуется в целях стимулирования рождаемости для преодоления процесса естественного убывания населения. Материнский капитал выдаётся в виде сертификата один раз или дважды в течение жизни на такие цели, как улучшение жилищных условий, образование детей, адаптация и интеграция ребёнка-инвалида в обществе, накопительную часть пенсии матери. При этом обладатели сертификата не всегда могут воспользоваться материнским капиталом. К примеру, для внесения суммы в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки для покупки жилья необходимо доказать платёжеспособность, а для обучения детей необходимо дождаться окончания школы.

Действующая система поддержки материнства и детства в нашей стране гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска. Кроме того, вопрос увеличения рождаемости на сегодняшний день не является проблемным аспектом в Казахстане, так как коэффициент рождаемости в 2020 году достиг 3,13, а для самовоспроизводства населения достаточным уровнем является 2,1, – пояснил спикер.

В завершение своего выступления он также прокомментировал вопрос увеличения периода выплаты по уходу за ребёнком.

– В рамках рабочей группы, созданной для разработки Социального кодекса, по этому вопросу прорабатываются различные подходы, – сказал Аскар Ниязов. – По итогам их рассмотрения, при условии поддержки бюджетной комиссией, улучшающую норму будем предусматривать в рамках разрабатываемого Социального кодекса.

Александра Исаева