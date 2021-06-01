Забота о подрастающем поколении

Международный день защиты детей совпадает с замечательным временем – началом лета и каникул у школьников. Это время, когда ребята смогут наполниться впечатлениями, набраться сил перед началом нового учебного года.

Привлечь внимание родителей, государственных органов, а также неправительственных организаций соблюдать права детей на жизнь, свободу мнения, образование, защиту от насилия… Именно в этом заключается смысл Международного дня защиты детей. Эти же положения отражены в Декларации прав ребёнка, принятой Организацией Объединённых Наций в 1959 году. Однако декларация носила лишь рекомендательный характер. Серьёзным документом стала Конвенция о правах ребёнка, которая имела международно-правовой статус и была принята в ноябре 1989 года.

В Республике Казахстан Конвенция о правах ребёнка ратифицирована в 1994 году, а в 2002 году в стране приняли Закон «О правах ребёнка в Республике Казахстан». С того момента начался отсчёт ежегодного празднования Международного дня защиты детей.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Казахстан в новой реальности: время действий», особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей. На данный момент меры для выполнения этой задачи принимаются и в Восточно-Казахстанской области.

– Дети – самое основное, что мы должны воспитывать, любить безмерно и беречь их от проявлений зла и несправедливости, – говорит руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Зейнеп Махсутова.

По её словам, в апреле текущего года в Департаменте создана региональная мониторинговая группа по вопросам защиты прав ребёнка, куда входят ответственные сотрудники Управления образования ВКО, Департамента полиции ВКО, областного Управления координации занятости и социальных программ, а также педиатры Усть-Каменогорска и Семея.

– Мониторингом будут охвачены вопросы обеспечения прав детей на образование, организацию питания, подвоза, отдыха, оздоровления и досуга в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных организациях образования с особым режимом содержания, где воспитываются и обучаются более двух тысяч детей, – подчеркнула Зейнеп Махсутова.

Наряду с этим Департаментом проведён мониторинг оснащённости школ системами видеонаблюдения. По итогам мониторинга установлено, что на сегодня системами видеонаблюдения обеспечены все организации образования, кроме девяти школ Тарбагатайского района. Подключение этих школ планируется к сентябрю 2021 года.

Стоит отметить, во исполнение поручения Президента РК акиматом области во главе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым проводится комплексная работа по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, формируется социальная инфраструктура для детей. Кроме того, проводятся системные мероприятия по защите прав и законных интересов ребёнка, а также в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физкультуры и спорта, соцобслуживания и соцзащиты семьи, осуществляется трудоустройство и обеспечение жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Добавим, традиционно в Международный день защиты детей для виновников торжества готовят обширную праздничную программу. Весёлые старты, развлекательно-игровые мероприятия, спортивные соревнования, экскурсии, конкурсы, фестивали красок, акции, флешмобы…

Несмотря на то, что второй год подряд условия нам диктует пандемия COVID-19 и, как следствие, большинство мероприятий перешло в онлайн-формат, это не мешает ребятам проводить время не только весело, но и с пользой.

Всего в области проживают 365 тысяч детей. В этом году они также примут участие в различных мероприятиях. В том числе в подведении итогов акции «Жүректен жүрекке», посетят театры, кинотеатры, парки, областной дистанционный творческий конкурс «Жеті керемет» и многое другое.

Александра Исаева, Ания Есмухамет

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой