За впечатлениями – в музей

Как в Усть-Каменогорске отметят главное событие мирового музейного сообщества – Международный день музеев? Какие сюрпризы ожидают жителей и гостей города?

Этот культурный праздник утверждён в календаре в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев (ICOM) и отмечается ежегодно 18 мая. Традиционным в этот день стало проведение увлекательных экскурсий по музейным экспозициям, тематических лекций, научных чтений, викторин, концертов. Большую популярность среди любителей культурного досуга приобрела акция «Ночь в музее» – у посетителей появилась возможность ознакомиться с уникальными экспонатами в вечернее или даже ночное время.

Безусловно, не мог остаться в стороне от празднования такого значимого мероприятия и Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Несмотря на то, что второй год подряд правила диктует пандемия, сотрудники нашли новые способы, чтобы заинтересовать своих посетителей.

– В новом летнем сезоне жители и гости областного центра смогут посетить выставочные павильоны, которые расположены в Левобережном комплексе, – рассказала заместитель директора музея-заповедника по выставочной работе Евгения Рахматулина. – Они посвящены важным для каждого казахстанца темам: «История и этнография казахов второй половины XIX – начала XX века», «Абай. Тәуелсіздік. Елбасы» и «Достижения Восточно-Казахстанской области за годы Независимости».

Планируется, что павильоны распахнут свои двери накануне Международного дня музеев.

Также 18 мая посетителей ждёт насыщенная праздничная программа, в которую вошла акция «Музеи – мост между культурами». В рамках акции в онлайн-режиме запланировано проведение круглого стола «Умай – наследие предков». Известные деятели науки и культуры Республики Казахстан поделятся своими исследованиями по этой теме.

– Основная цель арт-проекта – сохранить и приумножить культурное наследие предков, утвердить образ богини Умай как возможного бренда Восточного Казахстана, усилить его конкурентоспособность в сфере музейной деятельности и развития внутреннего туризма, – подчеркнула Евгения Рахматулина.

Вечером, с 18:00 до 21:00, посетителям предлагают познавательно и интересно провести время в офлайн-формате. Программа развлекательного характера «Всей семьёй в музей» включает в себя этнографическую викторину «Знаешь ли ты?», театрализованное мероприятие с участием фольклорного ансамбля «Бастеньки» «Русская завалинка» и другие мероприятия, посмотрев которые можно не только с пользой провести время, но и получить массу незабываемых впечатлений.

Сотрудники музея-заповедника приглашают всех желающих вместе отметить Международный день музеев.

Александра Исаева

Фото из архива музея-заповедника