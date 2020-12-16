За трудолюбие   и поддержку 

Жителей Бородулихинского района наградили накануне Дня независимости Республики Казахстан.

В преддверии национального праздника аким района Кинугул Бичуинов и секретарь районного маслихата Уалихан Майжанов вручили благодарственные письма предпринимателям Екатерине Ситдыковой и Юлии Абакумовой.

– Ваша помощь – это ощутимая поддержка и неоценимый вклад в развитие благотворительности. Уверен, что ваш пример показателен для многих людей, – отметил Кинугул Бичуинов.

Благодарственными письмами за добросовестное исполнение служебных обязанностей были награждены главный специалист РГУ «Бородулихинское районное управление СЭК Департамента СЭК ВКО Комитета СЭК МЗ РК» Кулия Калиева, ведущий специалист Динара Аманбаева и главный специалист Владимир Боев.

Мастеру участка главного корпуса обогатительной фабрики Карашаш Тургымбаевой, управляющему КХ «Коммунальник» Константину Поп, главе КХ «Алекс» Александру Подкорытову, главе КХ «Раушан» Талгату Оразаеву, главе КХ «Анна» Валоду Оганнесяну и главе КХ «Лада» Анатолию Романову вручили медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл».

Почётной грамотой министра сельского хозяйства РК за вклад в развитие сельского хозяйства награждён заместитель главы КХ «Е. Зайтенов» Ерлан Туктабаев, грамотой акима Восточно-Казахстанской области – директор ТОО «Ремонтник» Сергей Шеховцов, а благодарственным письмом акима ВКО – глава КХ «Аяжан плюс» Орал Оспанов.

Галина Клюшина

Бородулихинский район