За труд и милосердие

На родине Абая подвели итоги мероприятий, приуроченных к Году волонтёра и 175-летию со дня рождения великого поэта.

Накануне Нового года аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров провёл собрание в районном Доме культуры с соблюдением санитарных требований. В мероприятии приняли участие аксакалы, представители интеллигенции, медицинские работники, волонтёры, предприниматели, работники сферы культуры и другие.

– В год празднования юбилея Абая Кунанбайулы сделано немало. В районе много граждан, которые, отдавая дань уважения духу великого предка и родной земле, продолжают трудиться на благо страны, – подчеркнул Жаркынбек Байсабыров. – Хорошо себя проявили и волонтёры. В период пандемии они активно помогали нуждающимся.

Также в ходе мероприятия глава района вручил награды работникам разных отраслей, внёсших вклад в социально-экономическое развитие района и участвовавших в проведении празднования юбилея мыслителя. Волонтёров наградили нагрудными знаками и благодарственными письмами. Жаркынбек Байсабыров выразил искреннюю благодарность присутствующим за их самоотверженный труд и пожелал неиссякаемой энергии.

Стоит отметить, за прошедший год в районе произошли разительные перемены. Многие инициативы были осуществлены при поддержке акима ВКО Даниала Ахметова. Помимо ремонта и строительства многочисленных объектов приняты меры в решении жилищного вопроса, ставшего актуальным для многодетных и малообеспеченных семей.

Недавно в селе Караул ещё десять семей из этой категории получили жильё. Дома построены в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Как мы рассказывали ранее, в целом за 2020 год в Абайском районе справили новоселье 47 многодетных и малообеспеченных семей.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район