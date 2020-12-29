Несмотря на тяжёлый год,   проделана масштабная работа 

Подходит к завершению 2020 год, который стал настоящим потрясением и серьёзным испытанием для Казахстана и всех его граждан. Что предприняло государство во время эпидемии, погрузившей весь мир в глобальный кризис? Какие решения были приняты Главой государства? О масштабах работы, проделанной в столь непростое время, нам расскажет пресс-секретарь Президента Берик Уали.

– Берик Уалиевич, наверное, уходящий год навсегда останется в мировой истории как один из самых сложных периодов противостояния человечества опасной эпидемии. Коронавирус повлиял не только на жизнь отдельных людей, но и на целые страны. Весь мир охвачен политическим и экономическим кризисом, который не обошёл стороной и нашу страну. В этих условиях какие приоритеты в противодействии пандемии были обоз­начены Президентом?

– Действительно, 2020 год выдался очень тяжёлым для всего мирового сообщества. Вызовы и потрясения оказались беспрецедентными по своим масштабам. Человечество, столкнувшись с невидимым противником, оказалось не готовым противостоять ему. Волна пандемии охватила все страны, в том числе и Казахстан.

В связи со вспышкой и быстрым распространением коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Обращением к населению, ввел чрезвычайное положение в стране на 30 дней. Это позволило предотвратить первую волну коронавируса. Благодаря своевременному объяв­лению строгого карантина и соблюдению мер предос­торожности распространение эпидемии было остановлено.

Глава государства объявил приоритетными направлениями защиту здоровья населения, обеспечение устойчивости экономики, поддержку образования. Все необходимые решения принимались оперативно, их исполнение было поручено Правительству и акимам и находилось под жестким контролем.

В качестве одного из первых шагов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент оперативно были построены новые модульные инфекционные больницы, провизорные стационары. Более 4,5 миллиона человек получили социальные выплаты в размере 42 500 тенге. Свыше 1 миллиона граждан были обеспечены продуктово-бытовыми наборами. Акимы регионов осуществляли постоянный контроль цен на продукты питания и услуги. Благодаря всем этим мерам Продовольственный фонд страны смог полностью обеспечить потребности населения Казахстана.

Помимо этого, в целях поддержки населения были снижены тарифы на коммунальные услуги. Наиболее нуждающимся была оказана дополнительная помощь. Почти 2 миллиона граждан получили отсрочку по выплате кредитов. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком было поручено принять меры по недопущению снижения объёмов кредитования казахстанского бизнеса.

Значительные средства были выделены на доступное кредитование, проведение весенне-полевых работ, создание и сохранение рабочих мест. Свой вклад в стабилизацию социально-экономической ситуации в период чрезвычайного положения внесли банки второго уровня. В частности, они отложили сроки погашения кредитов предпринимателям и гражданам на 3 месяца. Для граждан, потерявших доходы, это стало существенной поддерж­кой. Была снижена налоговая нагрузка более 700 тысячам компаний и предпринимателей. Тем самым им удалось сэкономить около 1 триллиона тенге.

Надо отметить, что в текущем году заработная плата 492,5 тысячи педагогов выросла на 25%. С 1 января 2021 года их зарплата будет увеличена ещё на 25%. Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, были повышены с 26 тысяч до 42 тысяч тенге.

Продолжается работа по увеличению заработной платы врачей. Медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачивались надбавки к заработной плате в зависимости от степени риска заражения. Это стало для них хорошим стимулом и материальной поддержкой. В 2020 году на эти цели выделено 196,5 миллиарда тенге. По поручению Президента разрабатывается казахстанская вакцина от коронавируса QazCovid-in.

Кроме того, Глава государства поручил на реализацию антикризисной программы «Дорожная карта занятости» выделить 1 триллион тенге. Полагаю, что это нужное и своевременное решение.

Несмотря на воздействие пандемии, объем производства в стране увеличился в 1,5 раза, производительность сельского хозяйства – в 2,5 раза, экспорт – в 2 раза. В сферы IT и туризма планируется привлечь крупные инвестиции. Это позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест. В целом Госкомиссией по обеспечению режима ЧП принято более 500 важных решений.

Как вы знаете, нынешний год объявлен Главой государства Годом волонтёра. И помощь наших волонтёров во время испытаний оказалась своевременной, нужной и востребованной. Безусловно, они проделали ­огромную полезную работу. Число волонтёров в стране превысило 100 тысяч человек. Несмотря на опасность, они были на передовой борьбы с коронавирусом, помогали врачам, военнослужащим, простым гражданам.

Открылся фронт-офис Bir­gemiz, стартовала онлайн-платформа волонтёров Qazvolunteer.kz. Также хочу отметить, что в настоящее время разрабатывается закон «О благотворительности». Немаловажно, что волонтёрская деятельность будет засчитываться в трудовой стаж и даст преимущества при поступ­лении в учебные заведения. Добровольцам также предоставят налоговые и другие льготы. Президент оценил труд волонтёров как настоящий подвиг.

Глава государства в память о скончавшихся от пандемии объявил 13 июля Днем общенационального траура. В этот день перед резиденцией «Акорда» Президент почтил память граждан, жизнь которых унёс коронавирус. Это стало данью уважения умершим и добрым делом для всех живых.

Касым-Жомарт Кемелевич на своём личном примере показал, что очень важно придерживаться жестких карантинных ограничений. Многие запланированные на текущий год международные и внутренние поездки Главы государства были отменены или перенесены. Были запрещены командировки госслужащих и других должностных лиц за рубеж. Исключение сделано лишь для поездок, касающихся обеспечения безопасности наших граждан и государства.

Президент поручил пересмотреть бюджет с целью перенаправления финансовых средств на обеспечение занятости населения, поддержку малого и среднего бизнеса.

Запланированные мероприятия переведены в онлайн-формат. По всей стране введено дистанционное обучение в учебных заведениях, сотрудники перешли на удалённую работу. Сэкономленные средства были направлены на обеспечение устойчивого развития экономики, повышение благосостояния населения, пострадавшего от кризиса. По поручению Главы государства на преодоление последствий пандемии и экономического кризиса были выделены средства в размере 5,9 триллиона тенге.

Конечно, в этом разговоре мы смогли охватить лишь небольшую часть работы, проделанной

Президентом в уходящем году. Самое главное, что Глава государства в это непростое время трудился вместе с народом, был вместе с людьми.

– Пандемия стала сдерживающим фактором для международных отношений: многие крупные мероприя­тия были отложены или проведены в онлайн-формате, снизилась активность двусторонних контактов. В то же время наб-людается обостре­ние международной и регио­нальной ситуации. Какие шаги предпринимались

Главой государства для защиты национальных интересов Казахстана на мировой политической арене?

– Действительно, пандемия сказалась на международных отношениях. В широкую практику вошло применение так называемого «нового дипломатического стандарта» – проведение саммитов в онлайн-формате, расширение практики проведения телефонных разговоров и использования письменной корреспонденции.

В целом, Президент в течение года принял участие в 9 международных мероприятиях, провёл более 30 телефонных бесед с зарубежными лидерами. Глава государства принял верительные грамоты послов 15 стран.

Конечно, в это тяжёлое время Казахстан уделяет особое внимание сохранению высокой динамики сотрудничества с зарубежными странами, в том числе по вопросам противодействия нынешним угрозам и вызовам.

Касым-Жомарт Кемелевич чётко обозначил свою позицию по защите интересов наших граждан и бизнеса на внешнеполитическом уровне. В феврале Глава государства утвердил Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы. Особое внимание в документе уделено практическим, прежде всего экономическим, аспектам деятельности отечественной дипломатии.

Думаю, всем известно, что в переговорах с главами иностранных государств и международных организаций Президент делал большой акцент на мобилизацию совместных усилий по противодействию последствиям пандемии. Надо сказать, что с началом пандемии и введением карантина была налажена работа по возвращению казахстанцев в страну из-за рубежа. Это стало одним из первых успешных шагов, особенно когда границы были закрыты, а воздушное сообщение прекращено. Благодаря эффективному сотрудничеству с зарубежными партнёрами тысячи наших граждан благополучно вернулись на родину. Также была оказана соответствующая помощь иностранцам, оставшимся в Казахстане.

В этот критический час благодаря взаимодействию с зарубежными партнёрами в нашу страну поступило большое количество гуманитарной помощи, также прибыли профессиональные врачи. Нас поддержали Россия, Китай, Турция, Катар и другие дружественные государства. В то же время Казахстан, как ответственный член международного сообщества, также оказал содействие соседям и государствам-партнёрам – Кыргызстану, Таджикистану, Афганистану, Китаю и Италии. В нашей стране продолжается работа по получению, созданию и производству эффективных и доступных вакцин против коронавируса. В настоящее время в этом направлении налажено тес­ное взаимодействие с Россией.

Благодаря проводимому Главой государства внешнеполитическому курсу, в основе которого лежат открытость, прагматизм и поиск взаимоприемлемых решений, национальные интересы Казахстана находятся под надёжной защитой. Мы смогли убедиться в этом во время чрезвычайной ситуации на Сардобинском водохранилище в Узбекистане в мае текущего года. Благодаря слаженной работе двух стран удалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия наводнения.

Также хочу обратить ваше внимание на ещё один момент. Полагаю, вы помните заседание Высшего Евразийского экономического совета 19 мая? Тогда был представлен проект документа «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». На заседании Касым-Жомарт Кемелевич заявил о том, что необходимо подойти к данному документу с точки зрения национальных интересов, пересмотреть некоторые его разделы. Президент отметил, что стратегия должна охватывать именно экономическое сотрудничество между странами – членами сою­за. Принципиальная позиция ­Казахстана по этому вопросу: не стоит «политизировать» это объединение.

Хотелось бы остановиться и на других важных мероприятиях высокого уровня с участием Президента. К примеру, в качестве действующего председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев в мае выступил с докладом на встрече высокого уровня под эгидой ООН «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период».

В сентябре Президент Казахстана принял участие в мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В выступлении были обозначены меры, необходимые для преодоления кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. Глава государства предложил создать Сеть региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, а также выразил готовность разместить на территории Казахстана одно из таких учреждений.

Учитывая сложившуюся из-за пандемии ситуацию, Касым-Жомарт Токаев отметил актуальность разработки и запуска системы контроля над биологическим оружием и предложил учредить подотчётный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – международное агентство по биологической безопасности.

Мировые лидеры положительно оценивают происходящие в Казахстане масштабные политические и экономические реформы. В частности, высокие отзывы получило решение Главы государства о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политичес­ких правах, направленного на отмену смертной казни.

Под руководством Президента отечественная дипломатия, обеспечивая независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, самостоятельность внешнеполитического курса, эффективно адаптировалась к происходящим в мире переменам. В результате Республика Казахстан укрепила свой авторитет в качестве ведущего государства в геополитической и геоэкономической системе Евразийского континента и Центрально-Азиатского региона.

Разумеется, пандемия COVID-19 и её последствия ставят перед казахстанской дипломатией новые задачи. Будучи одним из тех, кто стоял у истоков внешнеполитичес­кой деятельности независимого Казахстана, Глава государства нацелен на дальнейшее укрепление авторитета страны на международном уровне с учётом задач национального развития в новом посткризисном мире.

– Ситуация в регионах всегда на особом контроле у Главы государства. В нынешнем году Касым-Жомарт Кемелевич посетил с рабочими поездками ряд областей. Расскажите поподробнее о цели этих визитов.

– Конечно, происходящее во всех регионах находится под пристальным вниманием Главы государства. Как вы знаете, Касым-Жомарт Кемелевич уделяет равное внимание социально-экономическому развитию каждой области, принимает меры, направленные на улучшение благосостояния населения, даёт соответствующие поручения.

Несмотря на вызванные пандемией сложности, Президент совершил 9 рабочих поездок в регионы, используя каждую возможность, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на мес­тах и встретиться с населением. Уверен, что визиты Главы государства дают местным жителям надежду, укрепляют их уверенность в будущем.

К примеру, в начале года Президент в Жамбылской области не только изучил социальные и производственные показатели региона, но и лично проинспектировал состояние дел в Кордайском районе после известных событий. В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом весенних посевных работ, планами развития сельского хозяйства.

При посещении Туркестанской области Глава государства осмотрел населённые пункты Мактааральского района, пострадавшего от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане. Он побывал также в Арыси, где продолжаются работы по ликвидации последствий прошлогоднего взрыва, и в Туркестане, который сейчас превратился в большую строительную площадку.

Кроме того, в этом году Президент посетил с рабочими визитами Костанайскую и Северо-Казахстанскую области. Как известно, эти два региона вносят большой вклад в обеспечение нашей страны зерном. В условиях нынешнего кризиса обеспечение населения продуктами питания – это одна из ключевых задач. Актуальным вопросом является также создание условий для молодёжи на селе и обеспечение занятости.

Во время поездки в Алматы Глава государства встретился с врачами, борющимися с эпидемией, ознакомился с медико-демографической ситуацией в городе и мерами, принятыми для борьбы с коронавирусом.

Надо сказать, что в текущем году на уровне ЮНЕСКО широко отмечались юбилеи таких выдающихся личностей, как Абу Наср аль-Фараби и Абай Кунанбаев. Из-за пандемии большинство запланированных мероприятий прошло в онлайн-формате. Касым- Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 175-летию Абая, в Семее. Президент открыл памятник Абаю и его сыновьям «Ұлы ақын Абай ұлдарымен», побывал в мемориальном комплексе «Жидебай-Бөрілі», провел встречу с учеными-абаеведами.

В ноябре Глава государства посетил Карагандинскую область, где осмотрел недавно построенную школу-гимназию на 1 200 мест и ряд спортивных объектов. Безусловно, личное посещение Президентом регионов придало новый импульс их социально-экономическому развитию, системному выполнению работ, направленных на борьбу с последствиями пандемии и защиту здоровья населения.

Если раньше Глава государства принимал членов Правительства и заслушивал отчеты о проделанной работе в соответствии с установленным графиком, то в нынешнем году он принимал их гораздо чаще, отдавал поручения и отслеживал их исполнение. В целом за год Президент провёл более 200 встреч с членами Правительства, руководителями государственных органов, регио­нов, различных организаций.

В конце года Президент провёл в Акорде совещание с акимами всех регионов, в ходе которого выступил с оценкой социально-экономического положения областей, а также дал поручения по обеспечению занятости населения, поддержанию благоприятных условий жизни страны в период кризиса.

– Президент всегда внимательно следит за тем, что происходит в информационном пространстве, он активен в социальных сетях. Известно, что поручения министрам, акимам Глава государства даёт и через свой Твиттер. Как реализуются такие поручения?

– Касым-Жомарт Кемелевич как в своей предвыборной программе, так и в Послании 2019 года уделил особое внимание концепции «слышащего государства». Эта концепция Президента была позитивно встречена населением. Через социальные сети Глава государства следит за тем, что происходит в стране, оперативно даёт соответствующие поручения. Это убедительно свидетельствует о том, что Президент знает о проблемах, волнующих общество. Такой стиль работы показал свою высокую эффективность с точки зрения экономии времени. Такие поручения сразу же оказываются в центре внимания, по ним принимаются соответствующие решения. По­этому Глава государства считает оптимальным и продуктивным использование социальных сетей в своей работе.

В нынешнем году Президент раз-местил свыше 630 сообщений в Твиттер и 30 постов в Инстаграм. К примеру, Касым-Жомарт Кемелевич высказал обеспокоенность в связи с варварским отношением к уникальному озеру Кобейтуз в Акмолинской области. Были даны поручения соответствующим министерствам. Благодаря этому удалось сохранить и защитить одну из природных достопримечательностей Казахстана. Сегодня ведётся работа по экологическому просвещению.

Президент поддержал предложение ряда депутатов и граждан-патриотов о более широком использовании государственных символов Казахстана, прежде всего Государственного флага, и поручил Правительству внести изменения в действующее законодательство. В результате Правительством принято постановление, разрешающее казахстанцам вывешивать флаг в общественных местах, на балконах домов и зданиях.

Благодаря реакции Главы государства было пересмотрено решение о строительстве гостиницы на территории заповедника Бозжыра в Мангистауской области. Президент также обратил внимание на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев по улице Толе би в Алматы и поручил акиму города провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности. Подобных примеров можно привести очень много. Многие из них широко освещались в СМИ.

Ещё одним доступным каналом диалога с гражданами является виртуальная приёмная Президента на сайте www.akorda.kz, куда поступает большое количество обращений, заявлений, писем от общественности. В настоящее время принято порядка 19,5 тысячи обращений от граждан. Ни одно из них не остаётся без внимания.

В целом, анализируя исполненные за этот период поручения, можно с уверенностью сказать, что концепция «слышащего государства» Президента

реализуется на должном уровне и в полной мере.

– Да, нужно отметить, что благодаря президентской концепции «слышащего государства» власть становится более открытой. Госорганы оперативнее реагируют на обращения граждан, активнее налаживают связи со СМИ, выходят в социальные сети. Какую роль в реализации концепции играет пресс-служба Президента?

– Объявленная Президентом концепция «слышащего государства» способствовала тому, что руководители госорганов создали личные аккаунты в социальных сетях, некоторые из них опубликовали свои контакты для оперативной обратной связи с населением. Таким образом, исполнительная власть стала значительно ближе к народу. Представители центральных и местных органов чаще проводят встречи с населением, оптимизирован приём граждан по личным вопросам. Глава государства лично провёл 23 встречи с общественными деятелями и учёными.

Значимый вклад в реализацию концепции «слышащего государства» и укрепление конструктивного диалога с обществом вносит созданный по инициативе Касым-Жомарта Токаева На­циональный совет общественного доверия (НСОД). На заседаниях НСОД обсуждались вопросы поддержки образования и здравоохранения, а также основные направления политической модернизации. Принят новый Закон «О мирных собраниях», внесены изменения в законы «О политических партиях» и «О выборах». По инициативе НСОД принято 9 законов, еще 7 законопроектов находятся на стадии рассмотрения.

Об открытости Президента и его готовности доносить свою позицию до общества свидетельствует то, что в нынешнем году он опубликовал 3 статьи и дал 7 интервью отечественным и зарубежным СМИ.

Выстроено тесное взаимодействие пресс-службы Президента с коллегами в масс-медиа, госорганах и регионах. Пресс-служба обеспечивает своевременное и качественное информирование граждан обо всех инициативах, поручениях Главы государства, поднимаемых им вопросах. Через социальные сети осуществляется мониторинг общественного мнения, анализируются предложения и пожелания населения.

Пресс-службой на регулярной основе готовятся и публикуются модули и видеофрагменты на основе выступлений Главы государства. Также создаются видеоролики по итогам рабочей недели Президента. Всё это позволяет оперативно, наглядно, обеспечивая широкий охват, знакомить общественность с деятельностью Главы государства.

Вступая в должность Президента Казахстана, Касым-Жомарт Кемелевич провозгласил три ключевых принципа своей деятельности: «Преемственность. Справедливость. Прогресс». В марте нынешнего года пресс-служба Президента подготовила четырёхтомное издание под названием «Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу», приурочив его к годовщине инаугурации. В сборнике отражены итоги деятельности Главы государства за 2019 год. Полагаю, что это важное и нужное дело. Такая работа будет продолжена и в дальнейшем.

Продолжая тему информационной работы, отмечу, что в текущем году на сайте www.akorda.kz было размещено 692 материала, включая Послание народу Казахстана, 25 выступлений и обращений Президента, 442 информационных сообщения. Забегая немного вперёд, хочу сказать, что со следующего года сайт www.akorda.kz будет обновлён. Наш сайт поменяет свой дизайн, станет, скажем так, соответствовать современным тенденциям.

– В конце года состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Этого много лет ждали учёные, представители интеллигенции. Очевидно, что на Госкомиссию возложена большая ответственность, а какие ожидаются результаты её работы?

– Действительно, создание Госкомиссии стало долгожданным для казахского народа. В нашей стране нет семьи, которая не пострадала бы в годы репрессий. Как вы отметили, и учёные, и представители интеллигенции давно говорили об этой проблеме. Поэтому думаю, что это решение

Президента было воспринято казахстанцами с большим воодушевлением.

Общеизвестно, что годы репрессий и голода первой половины ХХ века стали трагической вехой в истории нашей страны. По данным отечественных учёных, в казахских степях произошло свыше 300 национально-освободительных восстаний. Эти трагические годы вошли в историю как «ақтаңдақтар кезеңі».

Поэтому в целях восстановления исторической справедливости и полной реабилитации жертв политических репрессий 30 мая Глава государства выступил с обращением. «Долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия», – заявил Президент

в своем обращении.

Для завершения работы по полной реабилитации жертв репрессий Указом Президента была соз­дана Государственная комиссия. 3 декабря состоялось её первое заседание. В состав комиссии, которую возглавил Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, вошли представители Администрации Президента и Правительства, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, руководители госорганов, представители общественных объединений, учёные, всего 49 человек.

Главная задача Госкомиссии – полное восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода.

В следующем году исполняется 30 лет Независимости Казахстана. В преддверии этой важной даты полагаем, что инициатива Президента по реабилитации на государственном уровне безвинно пострадавших – тех, кто боролся за свободу, независимость и целостность Казахстана, имеет огромное значение.

Мы надеемся, что Госкомиссия всесторонне и тщательно изучит все материалы, относящиеся к периоду репрессий, и полностью оправдает несправедливо осуж­дённых с юридической и политической точки зрения.

– Благодарю за беседу!

Лилия Сыздыкова