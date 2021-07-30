За прошедшие сутки в ВКО выявили 24 нарушения ограничительного режима

В Восточном Казахстане мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению установленных ограничений.

За прошедшие сутки в Усть-Каменогорске проверили 15 объектов, где было выявлено 5 нарушений. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима в непродовольственных и продовольственных магазинах. Общая сумма штрафа составляет 43 755 тенге.

В Семее 29 июля мониторинговые группы провели рейды на 102 объектах и выявили три нарушения по проведению мероприятий. Было составлено три протокола на сумму 670 910 тенге и взыскан штраф на сумму 335 455 тенге.

В районе Алтай проверили 139 объектов, было выявлено 14 нарушений в поселке Новая

Бухтарма и одно нарушение в городе Алтае.

В Бескарагайском районе мониторинговые группы посетили 20 объектов. В ходе мониторинга был наложен штраф на сумму 43 755 тенге за несоблюдение масочного режима.