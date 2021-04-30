За безопасное детство

В Казахстане намерены официально ввести и закрепить в законе понятие «травля». Такой шаг позволит разработать единые стандарты по профилактике и предотвращению буллинга среди подростков.

На брифинге в столице депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева сообщила, что, по данным Национального центра общественного здравоохранения, в Казахстане более 12 процентов учащихся подвергались травле. Более того, с развитием интернет-технологий, популяризацией социальных сетей актуальным стал и новый вид травли – кибербуллинг. Нередко случаи травли происходят в школе в кругу одноклассников. Часто такие случаи остаются незамеченными. Да и предотвратить детскую травлю, оказывается, не так уж и просто.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА

Государственные органы смогут привлечь обидчиков к ответственности только тогда, когда для этого будет законный повод, то есть совершение преступления или нарушения, закреплённые в Уголовном кодексе: доведение до самоубийства, клевета, оскорбление. Но это последствия, а вот чтобы сработать на опережение и профилактику, сейчас единой программы нет. Для того чтобы она появилась, в казахстанское законодательство намерены внести понятие «буллинг».

Необходимость принятия мер по решению вопросов защиты прав детей, обеспечения их безопасности, профилактики травли в жизни и нападок в социальных сетях подчеркнул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва в январе этого года, а также в Послании, озвученном в сентябре прошлого года.

Для обсуждения редакции понятия «травля» была создана специальная экспертная площадка. На ней депутаты, представители госорганов, эксперты в сфере оказания помощи детям и семьям, доктора наук и известные профессора юриспруденции, психологи, учителя, родители, лингвисты провели обсуждения.

– Поправки, обсуждённые в рамках рабочей группы, также направляются на заключение Правительства для всестороннего рассмотрения и правового анализа, – сообщила Динара Закиева. – Предполагается разработать программы по профилактике травли в организациях образования, внести единый и системный подход не рекомендательного характера, а обязательного к соблюдению руководством школ, учителями. В школах должны быть единые стандарты и программы по профилактике травли, чтобы каждый руководитель, учитель знал, как защитить, поддержать ребёнка, как правильно разъяснять и развивать уважительное отношение между детьми.

Отметим, что понятие буллинга вводится в законодательство не в целях уголовного наказания детей, а в целях воспитания и обучения. Ведь опыт многих стран показывает, что предотвращению травли способствует разработка и принятие нормативного акта, направленного на комплексное и системное воздействие в этом вопросе всех участников образовательного процесса и создание нулевой терпимости к травле.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

К примеру, в Великобритании педагоги проходят специальную подготовку с целью предотвращения всех форм кибербуллинга, во Франции учителя следят за блогами учеников и помогают жертвам, агрессоров исключают из школы. В Канаде разработкой методики предотвращения кибербуллинга в отношении школьников занимается крупная организация, в которую входят 130 учёных-исследователей и 62 национальные молодёжные организации, а в Японии с 2013 года действует закон о развитии мер предотвращения издевательств.

Мы решили узнать, какие меры профилактики травли предпринимаются в школах Восточного Казахстана. Как сообщили в Управлении образования области, региональная комиссия по делам несовершеннолетних ежемесячно рассматривает вопросы защиты прав детей. В целях противодействия буллингу и кибербуллингу в этом году были разработаны методические пособия и рекомендации для всех школ. Также проводятся занятия для родителей по вопросам оказания помощи и поддержки ребёнку, установления доверительных отношений, профилактике суицида.

ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ

В 2019 году в области начат проект «Школьная медиация», где психологи организаций образования консультируют и методически сопровождают детей и их семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. С этого года психологи и педагоги школ принимают участие в еженедельных международных онлайн-конференциях, семинарах, тренингах, организованных столичной Профессиональной психологической лигой совместно с московской Федерацией психологов образования.

Примечательно, что педагоги-психологи ежегодно проходят курсы повышения квалификации. С 2017 года обучились 530 психологов в организациях образования области.

Успешным примером профилактики буллинга и кибербуллинга является Усть-Каменогорская средняя школа № 17 им. М. Ауэзова. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Мадина Байконырова, в школе не зарегистрировано ни единого проявления травли среди учеников. Наоборот, все школьные мероприятия направлены на сплочение детей, их дружбу, общение.

– По этому вопросу мы работаем в связке: учитель – администрация школы – психолог – родители. Взаимодействуем с социально-психологической службой при Дворце творчества школьников. На протяжении долгого времени они курируют нашу школу, за нами закреплены социальный педагог и психолог. Также работаем с Иртышским отделом полиции по делам несовершеннолетних в рамках профилактики и предотвращения противоправных действий в отношении учащихся, – отмечает Мадина Байконырова.

В школе преподаватели распространяют памятки и буклеты по профилактике агрессии и способов борьбы с ней, о безопасном поведении в интернете, рекомендации даются родителям. Для дружественной обстановки в классах и в школе педагоги проводят различные мероприятия.

– Дети вместе отмечают праздники, участвуют в концертах, конкурсах. В нашей школе среди девочек популярны занятия по чирлидингу. В конце каждого года награждаем детей, которые демонстрируют спортивные и учебные успехи. Всё это помогает сплотить коллектив. Психологи отслеживают социальные сети учеников. Если видим что-то подозрительное, интересуемся, всё ли хорошо у ребёнка, – говорит заместитель директора по воспитательной работе школы № 17.

По мнению Мадины Акановны, в борьбе с таким понятием, как буллинг, необходимо работать на профилактику, тогда все проявления «гасятся» на стадии зарождения.

ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ

Насколько введение понятия «травли» в законодательство страны поможет в предотвращении случаев буллинга в школах, покажет время. Ну а пока мы решили разобраться в ещё одном вопросе и рассказать, как всё-таки распознать, что ребёнок подвергается нападкам в школе, и как его поддержать в этой ситуации. В этом нам помогла беседа с практикующим психологом Венерой Кокеновой.

– Травля – систематический процесс. Это не просто ссора двух людей, а ситуация, в которой обязательно есть и другие участники, и наблюдатели. Когда ребёнок стал жертвой травли, он не всегда сразу пожалуется родителям. Это зависит от характера, отношений в семье, возраста и многих других причин. Тут родители должны использовать свою наблюдательность. Если вы разговариваете с ребёнком о школе и он не хочет об этом говорить и замыкается в себе, это может быть один из признаков буллинга, – отмечает психолог. – Кроме того, о травле может сказать такая ситуация, если ребенок не желает участвовать в какой-то коллективной работе в школе, ведь ему не нравится в той компании. Могут быть нарушения со стороны физического здоровья – нарушения аппетита и сна, тревожность, подавленное настроение.

По словам Венеры Кокеновой, в такой ситуации нужно поступить как мудрый родитель, встать на сторону ребёнка и быть для него поддержкой и опорой, которая ему нужна.

– Если вы заметили, что ребёнок подвергается травле, то тут, конечно, нужно бить в колокола, разговаривать с классным руководителем, школьным психологом, заместителем директора по воспитательной работе. Потому что любое проявление агрессии нужно решать на месте. Необходимо выяснить, где и как это началось, и почему объектом травли стал ваш ребенок. Если ребёнку плохо в школе, он должен знать, что у него есть безопасное место дома, где он может прийти в себя, собрать свои внутренние силы. Необходимо обеспечить ему эти условия, – говорит психолог.

В случаях, когда ваш ребёнок является буллером, то есть тем, кто травит, нужно знать, что чаще всего буллинг – это попытка самоутвердиться. К причинам агрессивного поведения можно отнести демонстрацию своего преимущества, попытку привлечения общего внимания, утаивание своей неуверенности, насилие в семье. Травля может возникнуть там, где общение построено на доминировании и подчинении. Такой опыт ребёнок может получить в семье. При этом причиной буллинга в школе может стать и поведение учителя, если он осознанно или бессознательно имеет явных «любимчиков», которых выделяет среди остальных, и позволяет себе дискриминирующие высказывания.

– Сам по себе ребёнок – чистый лист. Для того чтобы он стал инициатором буллинга, нужны определённые предпосылки и условия. Их автором является окружение. Если среда, в которую он попал, психологически здоровая, то у него даже мыслей не будет причинить кому-то зло. Если ваш ребёнок зачинщик травли, значит, нужно задать себе вопрос, где вы, как родитель, просмотрели, что в ребёнке накопилась агрессия. Ведь чтобы то состояние созрело, нужны не день и не два, это история нескольких месяцев, лет… – поясняет Венера Кокенова.

По её словам, травля говорит о том, что ребёнок не может выплеснуть свои эмоции на объект агрессии, поэтому выбирает более слабую жертву. Безусловно, такие проблемы в поведении ребёнка может скорректировать опытный психолог.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

В рамках программы правового всеобуча Служба поддержки семьи и детства постоянно проводит работу по повышению правовой грамотности родителей в вопросах воспитания детей. Примечательно, что в нашем регионе действует круглосуточная служба телефона доверия для детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Обратиться в службу можно по телефонам: 26-68-92, 8(701)707-24-38.

Кроме того, в Усть-Каменогорске действует центр «Ульба» по оказанию социально-психологической помощи, по разрешению кризисных ситуаций. Для связи необходимо позвонить по телефону 77-19-22.

За социальной, юридической, педагогической консультативной помощью можно написать на почту доверия по электронному адресу doverievko@mail.ru .

Также вопросы, связанные с защитой прав детей, принимает круглосуточный республиканский Call-центр 111, который находится на связи с Департаментом полиции и оперативными группами регионов.

Дарья Антон

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой