За активную жизненную позицию

Благодарственные письма от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева за активное участие в организации и проведении референдума получили восточноказахстанцы.

На торжественной церемонии, которую провёл глава региона Даниал Ахметов в областном акимате, отмечено, что референдум является одним из важнейших институтов демократии, заметным событием в жизни республики. Внесение изменений в Конституцию через всенародное голосование стало яркой демонстрацией волеизъявления всех членов общества. Это историческое событие окажет самое непосредственное влияние на развитие Казахстана, на судьбу будущих поколений независимой республики.

За высокое чувство патриотизма и активное участие в организации и проведении общенационального референдума, неоценимый вклад в успех конституционных реформ и построение Нового Казахстана благодарственные письма Главы государства вручены целому ряду восточноказахстанцев. В их числе Михаил Анашкин, Ернар Усенов, Людмила Цыбенко, Елена Шабанова, Лукбек Тумашинов, Зоя Новолодская и другие.

Благодарственными письмами Председателя партии AMANAT, председателя Мажилиса Республики Казахстан Ерлана Кошанова награждены Айгуль Байжанова, Айтказы Шерубаев, Тимур Виситаев.

– Уважаемые коллеги, земляки, благодарю вас за серьёзную работу, которую вы успешно провели. Референдум – это событие исторической важности. Мы с вами предыдущий референдум проводили в 1995 году, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Каждое такое событие – это история нашего государства. Желаю вам успехов и, самое главное, будьте здоровы, растите своих детей, радуйтесь успехам внуков.

По завершении торжественной церемонии корреспондент «Рудного Алтая» поинтересовался мнением одного из её участников по поводу только что состоявшегося памятного события.

– Мы являемся строителями, занимаемся монтажом высотных зданий и сооружений, – рассказал руководитель монтажной фирмы ТОО «Имсталькон» Михаил Анашкин. – Значительную часть работы выполняем на крупных промышленных предприятиях в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае. Есть очень много объектов, которые мы построили в области. Результаты нашего труда видны всем. Страна и область живёт, работает. Думаю, что внесение изменений в Конституцию и всё, что делается сегодня на уровне государства, будет на пользу и на благо всего казахстанского народа.

Таир Сапаргалиев