Юбилейные марки 

Наследие

В Эстонии выпустили юбилейные почтовые марки с изображениями Абая и аль-Фараби.

Юбилейные марки 
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Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК, выпуск инициировало Посольство Республики Казахстан в Эстонии. Посвящено это событие 175-летию поэта и просветителя Абая Кунанбайулы и 1150-летию философа и учёного Абу Насра аль-Фараби. 

Государственный почтовый оператор страны Eesti Post напечатал казахстанские марки впервые. Дизайн выполнен в выдержанном стиле с отметкой юбилейных дат на английском языке. 

Ания Есмухамет 

 

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