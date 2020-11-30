Язык – основа национального единства 

Единство народа и общественное согласие с первых дней независимости являются важнейшими условиями процветания нашего государства. На этом и был заложен его прочный фундамент.

Стратегическим приоритетом Казахстана является развитие казахского языка, культуры и традиций с учётом сохранения самобытности представителей всех национальностей, населяющих республику.

Как отметил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев во время своего выступления на недавнем заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, казахский язык имеет потенциал, чтобы стать объединяющим фактором, ещё более укрепить единство народа нашей страны.

Главная задача реализации государственной языковой политики в Казахстане – укрепление позиций государственного языка как языка межэтнического общения.

Одной из первых мер по повышению статуса государственного языка стало создание центров обучения казахскому языку в каждом регионе. Сейчас основным контингентом этих центров, открытых 15 лет назад по поручению Елбасы, является взрослое население.

На Востоке, где проживают представители более ста разных национальностей и народностей, сформировалась полноценная система бесплатного обучения государственному языку взрослого населения. По сей день свою работу продолжают 12 центров обучения языкам. Восточно-Казахстанский лингвистический центр, открытый одним из первых в республике, на данный момент является научно-методической базой, координирующей работу центров обучения государственному языку городов и районов области.

Только за прошлый учебный год в центрах обучения языкам региона государственный язык освоили около четырёх тысяч граждан.

Кроме того, с 2017 года на базе центров проводятся курсы по изучению английского языка для взрослого населения.

Стоит отметить, этот год стал весьма сложным для всего человечества. Режим чрезвычайного положения, введённый в стране в марте, полностью изменил нашу жизнь. Многие оказались вынуждены адаптировать свою повседневную работу под нынешние реалии. Так и система обучения государственному языку была переведена в онлайн-формат посредством ZOOM, Telegram, Skype и WhatsApp. То есть, несмотря ни на что, процесс не был прекращён.

Увеличение лингвистического капитала казахстанцев и развитие языков этнических групп – одни из главных направлений проводимой государственной языковой политики.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» сказано о создании условий для развития языков и культуры всех этнических групп в стране и усилении роли казахского языка как языка межнационального общения на основе конкретных мер.

С момента обретения независимости проделана большая работа с целью сохранения языка и культуры этносов. В области открыты Дома дружбы, объединяющие в одном русле их культуру и традиции. На протяжении долгих лет свою деятельность продолжают воскресные школы.

В кружках по изучению языков при Школе возрождения культуры и языков народов Восточного Казахстана и этнокультурных центрах наряду с родным языком представители разных национальностей могут освоить и государственный. На сегодняшний день в области обучают языкам одиннадцати этносов. В воскресных школах родной язык изучают около 600 человек в составе 39 групп. Более 100 из них осваивают государственный язык. Также предусмотрены специальные меры поддержки таких граждан.

С целью поощрения учащихся воскресных школ, демонстрирующих отличные результаты, ежегодно организуется «Языковой лагерь». Только за последние три года более 30 учащихся получили бесплатные путёвки и объединили летний отдых с изучением государственного языка. Однако в связи с пандемией в текущем году пришлось отказаться от реализации этой инициативы.

Подобные мероприятия проводятся и для взрослого населения. Слушатели курса «Тілашар» Центра обучения языкам смогли побывать в языковом лагере «Ойна да күл, қазақша біл». Этот лагерь играет важную роль в увеличении интереса представителей разных национальностей к изучению государственного языка.

Для развития культуры и языков этносов организуются разного рода культурно-массовые мероприятия. Неделя языков этносов, проводимая в рамках Дня языков народа Казахстана, а также мероприятия, посвящённые дням славянской культуры и письменности, имеют особое значение в укреплении межнационального согласия и общественного единства, способствуя возрождению духовного и культурного достояния народа.

При проведении мероприятий по расширению сферы применения государственного языка и его популяризации большое внимание уделяется представителям разных национальностей. Областной форум молодёжи «Мемлекеттік тіл – менің тілім», который проходит раз в два года, конкурсы «Абайские чтения», «Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік символы» и областной конкурс по написанию эссе среди слушателей курсов казахского языка уровня В-1, В-2 центров обучения языкам – яркий тому пример.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» определён новый вектор модернизации казахского языка. Это перевод казахского алфавита на латинскую графику. В течение последних нескольких лет работа в этом направлении идёт стремительно.

Как известно, Указом Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 утверждён казахский алфавит на основе латинской графики. После общественных обсуждений внесены изменения и Указом от 19 февраля 2018 года № 637 утверждена версия алфавита в новой редакции. Сейчас по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведётся работа по совершенствованию нового алфавита.

9 ноября 2020 года состоялось совещание под председательством Президента по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, где был представлен усовершенствованный проект алфавита. Глава государства дал поручение вынести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при Правительстве РК.

Перевод алфавита на новую графику – это работа, которую невозможно выполнить за один день и даже за один год. Она будет осуществляться поэтапно.

На уровне области ведётся работа по популяризации, информационной презентации нового алфавита. В соответствии с поручением Президента в совершенствовании казахского алфавита на основе латинской графики принимали участие и наши учёные.

В начале года, а именно 14 февраля и 5 марта, прошла республиканская открытая дискуссия. В ней участвовали учёные и преподаватели вузов Усть-Каменогорска и Семея, тренеры-преподаватели центров обучения языкам и специалисты, вносящие большой вклад в развитие государственного языка в разных сферах. По итогам открытой дискуссии предложения учёных были направлены в Комитет языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

Реализация задач по модернизации казахского языка путём перевода казахского алфавита на латинскую графику станет основным направлением дальнейшей работы областного управления по развитию языков.

Напомню, в этом году стартовала Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы. Её цель – ведение гармоничной языковой политики, направленной на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита, дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, обеспечивая полноценную деятельность казахского языка как государственного.

На пути осуществления этой цели перед нами стоят важные задачи.

Государственный язык – язык всех казахстанцев. Поэтому нельзя говорить, что проблема государственного языка – это проблема только казахского народа. Культурно развитый человек будет стремиться изучать и другие языки, кроме своего родного.

Расширение сферы применения государственного языка на сегодняшний день является актуальным вопросом. Его решение требует терпения и упорства, ведь осваивать язык нужно не насильно, а с удовольствием и интересом.

Усилить роль государственного языка как языка межнационального общения можно только тогда, когда граждане будут изучать его с неподдельным энтузиазмом и способствовать использованию языка во всех сферах общественной жизни.

Роза Толемысова,

руководитель Управления

по развитию языков ВКО

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