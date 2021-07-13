Яркие таланты горняцкого города

Выставка произведений изобразительного искусства мастеров из Риддера проходит в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Это уже шестая выставка, организованная в рамках областного фестиваля искусств «Дала дидары», который посвящён 30-летию Независимости Республики Казахстан.

– Сейчас многие художники рисуют свои картины не кисточкой, а мышкой на экране. Музыканты делают аранжировку песен без оркестра, сидя за компьютером. Всё же мы должны сохранить любое традиционное ремесло, искусство, рукоделие, а также уважение и любовь к народной песне. Для этого в течение юбилейного для нашего государства года мы показываем в областном центре творческие достижения районов Восточно-Казахстанской области, – отмечают сотрудники музея.

По традиции фестиваля, у посетителей музея была возможность насладиться концертной программой, а затем и видеопрезентацией, дающей представление о природных богатствах и культурной жизни города.

– Сохранение историко-культурного наследия, его популяризация является одной из важнейших задач, которую ставит перед собой любое государство, – считает руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Риддера Наталья Мироненко.

Эту важную миссию выполняют и художники, мастера прикладного творчества, проживающие в горняцком городе. С их творениями жители и гости Усть-Каменогорска могут ознакомиться в большом и малом залах ВКМИ.

По словам заведующей выставочным залом Дворца культуры города Риддера Любови Зайцевой, в их городе немало талантливых и светлых душой людей. И пусть не все художники и мастера смогли принять участие в выставке, всё же она получилась интересной и разноплановой.

На выставке есть работы профессиональных и самодеятельных художников. Наряду с пейзажами своеобразный жанр характерного портрета показывает Виктор Гарафонов. Горные пейзажи вниманию зрителей представляет Елизавета Леонова – «Ивановский хребет», «Пик Ворошилова», «Восхождение на Эверест», «Пик САВО», а сельские виды – Валерий Ноздрин.

– Валерий Ноздрин – автор большого количества работ. У него есть мастерская. Не имея специального художественного образования, Валерий Сергеевич всю жизнь посвятил творчеству. Он изображает красоту природы родного края. Нужно сказать, что многие его работы пишутся с натуры. Это является большой ценностью, – говорит Любовь Зайцева.

Также в выставке участвовали архитектор, бывший преподаватель кафедры рисунка и живописи УК СДИ Владимир Агафонов, преподаватели Детской художественной школы города Риддера Юрий и Людмила Юровы, выпускница Красноярского художественного училища им. Сурикова Елена Фёдорова.

– Не так давно Юрий и Людмила Юровы, Елена Фёдорова стали членами Союза художников Республики Казахстан. Всё своё время они посвящают обучению детей, поэтому работ у них не много, но они все особенные, – добавила Любовь Зайцева.

Отметим, Детская художественная школа в Риддере – ровесница нашего суверенного государства, а знаменитой риддерской изостудии уже более 80 лет. Основатель её – сосланный в 1936 году из Москвы выпускник ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), художник-график Франц Иванчук. Вместе с дочерью Мариной Францевной он вырастил в Риддере три поколения художников.

Своими творениями любителей искусства порадовала и самодеятельный художник Антонина Нужных. Собственным примером она доказывает, что никогда не поздно начать заниматься чем-то новым, ведь так здорово быть человеком увлечённым. Дело в том, что долгие годы Антонина Нужных работала врачом-инфекционистом, земляки называют её замечательным специалистом. Выйдя на пенсию, увлеклась живописью. Сейчас ей около 70 лет, и она пишет красивейшие портреты.

Разнообразием техник удивляют зрителей мастера прикладного искусства, представившие уникальные работы на этой выставке. Картины Ирины Недобитко вышиты лентами. Дизайнер Ирина Бородкина показывает технику росписи по бересте. Пётр Захаров – мастер резьбы по дереву, а Лариса Галиева делает авторские куклы. Очень трудоёмкой работой занимается пенсионерка Галина Андарханова. Она вышивает крестиком.

– Сейчас в основном создаю женские образы. Занимаюсь творчеством уже более 15 лет с момента выхода на пенсию. До этого 28 лет проработала инженером-наладчиком на подстанции, – рассказала Галина Андарханова.

Выставка произведений изобразительного искусства Риддера будет открыта в Восточно-Казахстанском музее искусств до 25 июля.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева