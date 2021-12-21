Яркая палитра праздника

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в праздничные дни в регионе прошло свыше 140 мероприятий, открыли больше 70 объектов.

Во всех городах и районах прошли торжественные церемонии открытия социальных объектов, награждения жителей, внёсших огромный вклад в становление и развитие республики и региона в частности.

Обладателями долгожданных квартир стали 20 семей в Семее. Вручая ключи, аким города Бакытжан Байахметов отметил, что сейчас ведётся активная работа по строительству жилья в рамках программы «Одноэтажный Восток». Только в этом году в Семее возвели 40 домов.

Многодетная мама Умит Кыргызова стояла в очереди на жильё на протяжении нескольких лет, поэтому вручение ключей от долгожданной квартиры стало для неё настоящим праздником.

– У меня четверо детей. Мы очень рады, что наконец сможем переехать в собственное жильё. Такая помощь от государства неоценима, – поделилась она.

Такой же подарок ко Дню Независимости получили 20 семей в Тарбагатайском районе, 26 многодетных семей в Кокпектинском районе, две семьи в районе Алтай. В Серебрянске ключи от арендного жилья вручили представителям работающей молодёжи.

В этот день открылось множество социальных объектов, направленных на развитие подрастающего поколения. Так, в районе Алтай перерезали символическую ленту в детской библиотеке. Обновлённое помещение встретило своих гостей оригинальным оформлением, новым библиотечным фондом. Здесь создана комфортная среда для творческого развития и познавательного досуга.

В селе Герасимовка Уланского района состоялось торжественное открытие нового частного детского сада. Предприниматель Ильяс Толегенов в рамках программы «Экономика простых вещей» выкупил пустующее здание бывшего детского сада и сделал там капитальный ремонт на общую сумму 50 млн тенге. Сейчас в детском саду создано 25 рабочих мест, открыты восемь групп и уже приняты 105 детей.

Детский сад после проведения капитального ремонта открыли и в селе Кокжыра Тарбагатайского района. Здесь будут заниматься 100 детей. А в селе Шенгельды Тарбагатайского района в честь праздника вручили ключи от автобуса, в котором школьники смогут ездить на учёбу. К слову, в районе в скором времени появятся ещё два автобуса для подвоза детей в школы.

Также были открыты социальные объекты, напрямую влияющие на качество жизни населения. В селе Герасимовка запустили центральный водопровод, который обеспечивает чистой питьевой водой более 400 дворов. В соседнем селе Сагыр открыли семейно-врачебную амбулаторию. Здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта 1981 года постройки было отремонтировано на сумму 90 млн тенге. Завезена новая мебель и оборудование. СВА будет обслуживать жителей всего округа.

В селе Самарское Кокпектинского района состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». А в сёлах Улкенбокен и Сарыбел открыты мини-футбольные поля.

В городах и районах проходили и патриотические акции. Так, состоялся автопробег, посвящённый 30-летию Независимости. Помимо этого, жители ВКО поддержали акцию «Мои символы Независимости», в ходе которой Государственные флаги были размещены на балконах домов.

К знаменательному дню приурочили и спортивные соревнования. В Риддере, на сопке Матрёнин Соколок прошли соревнования по сноуборду. В Усть-Каменогорске проходит республиканский турнир по теннису Masters 10&Under, а также Кубок РК по зимнему президентскому многоборью в открытых и закрытых помещениях.

В праздничный день в регионе отметили наградами представителей этнокультурных объединений, неправительственных организаций, СМИ. Поздравляя собравшихся с 30-летним юбилеем Независимости Казахстана, руководитель Управления внутренней политики ВКО Жасулан Сарсебаев отметил, что присутствующие внесли значительный вклад в укрепление национального единства, общественного согласия, сохранение культурного наследия, воспитания молодёжи в духе патриотизма.

– Мы отмечаем национальный праздник с особым чувством гордости за страну, за её успехи, которые стали возможными благодаря титаническому труду, мудрости Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Достижения области за годы Независимости – это каждодневный труд всех восточноказахстанцев, – сказал Жасулан Сарсебаев.

Почётными медалями были награждены руководитель волонтёрского движения АНК ВКО Равиль Юнусов, член Ассамблеи народа Казахстана Лео Шик, председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры Александр Яковлев, председатель немецкого культурного центра Евгений Шумахер, председатель белорусского культурного центра Галина Борисович. Награды также получили председатель еврейского культурного центра Владимир Лебедев, председатель армянского этнокультурного объединения Анушаван Степанян, руководитель центра «Феникс» Назигуль Ахметкалиева и другие.

Благодарственные письма заместителя акима ВКО получили председатель Совета общественного согласия АНК ВКО Геннадий Пуссеп, руководитель областного центра медиации и права Аксана Каленова, а также коллективы этнокультурных объединений.

– Мы рады вносить вклад в укрепление дружбы между народами Казахстана. Хочу поздравить всех наших земляков, весь Казахстан с праздником! У нас есть всё – стабильность, мир и согласие, – сказала представитель польского этнокультурного объединения Валентина Фрышко.

Особое внимание было уделено и работникам средств массовой информации, благодарственные письма получили сотрудники медиахолдинга «Шығыс ақпарат» и областного телеканала «Алтай».

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета

Усть-Каменогорск, Семей