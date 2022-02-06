Японские солнышки для Масленицы в Семее

Почему бы не отметить славянскую Масленицу в японском стиле? Вот такой вопрос задали себе мастерицы творческого клуба «Надежда» Русского социально-культурного центра Дома дружбы Семея и… принялись мастерить традиционные символы Масленицы – солнышки – в технике кинусайга.

По многолетней традиции в Семее к празднованию Масленицы в Русском социально-культурном центре начинают готовиться загодя. Каждый год мастерицы клуба «Надежда», собираясь на посиделки, обсуждают то, чем в этом году удивят горожан, как оформят праздничную зону, чем будут угощать своих гостей, как развлекать народ.

Ну и, конечно, готовится сама Масленица. В этом году мастерицы планируют изготовить чучело Зимы не менее двух метров в высоту. Председатель Русского социально-культурного центра в Семее Антонина Клиновицкая вместе со старостой народного хора русской песни «Истоки» и мастерицей клуба «Надежда» Натальей Алчинбаевой уже слепили из папье-маше огромную голову будущей Масленицы. Осталось раскрасить и сшить достойный костюм.

В руках двухметровое чучело будет держать корзинку, в которую можно будет написать записки с заветными желаниями. По поверью, сгорая вместе с чучелом Масленицы, записки гарантируют, что желание обязательно сбудется. Корзинку, кстати, тоже своими руками плетут из газетных полосок семейские мастерицы, украшая её лентами и цветами.

В этом году главной темой для обсуждения стало оформление фотозоны с тематической атрибутикой. Антонина Клиновицкая предложила украсить её солнышками, сделав их в стиле японского бесшовного пэчворка, называемого кинусайга.

– В этой технике сочетается многое, что бы мы хотели рассказать своим землякам. Во-первых, конечно, поздравить их с окончанием долгой зимы. Кроме того, кинусайга позволяет использовать для ярких интересных поделок вторсырьё, то, что обычно выбрасывают в мусорное ведро. Мы же даём шанс лоскуткам ткани сослужить ещё одну службу, – рассказала Антонина Клиновицкая.

В основе использования техники кинусайга лежит составление аппликации из лоскутков. Японцы обычно используют кусочки шёлка, который остается после шитья каких-либо крупных изделий. Семейчанки решили, что для их солнышек вполне сгодится любая ткань, лишь бы она была сочных, ярких расцветок, чтобы подарить гостям солнечное настроение. В ход пошли запасы мам и бабушек из вековых сундуков. А для основы использовали бывший в употреблении пеноплекс, строительный материал, используемый для утепления помещений. Он, в отличие от пенопласта, не крошится и легко прорезается ножом. Для того чтобы ткань подоткнуть в тонкие прорези, мастерицы использовали обычные стеки для лепки из пластилина.

Дело осталось за малым: нарисовать солнышки, сделать надрезы и украсить их разноцветной тканью.

– Поначалу мы хотели сделать три-четыре маленьких солнышка, но процесс увлёк. И в результате были сделаны крупные основы для почти десятка солнц. И сегодня мы намерены закончить начатую работу, – пояснила член клуба «Надежда» и активистка Русского социально-культурного центра Семея Елена Козловцева.

Нина Бурнышева, Рамиля Кетбиева, Любовь Служаева, Людмила Евдокова, Наталья Алчибаева и Антонина Клиновицкая трудились не один час. И чтобы скрасить творческий процесс, участницы посиделок с удовольствием поют.

У каждой мастерицы получилось своё неповторимое солнышко. Будет теперь чем удивить гостей!

Готовятся к Масленице и в Усть-Каменогорске, пишут сценарий, зазывают мастеров, приглашают детей на ежегодные гуляния в парке левобережной части Усть-Каменогорска.

– Главной сценой для народных гуляний станет площадка возле Дома дружбы. По традиции весёлые конкурсы, игры и хороводы будут устроены вокруг чучела Масленицы, которую мы потом торжественно сожжём. В концертной программе примут участие этнокультурные центры и творческие коллективы. Надеемся, что праздник состоится, это зависит от эпидемиологической обстановки, – выразил свои надежды председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев.

Также совместно с сотрудниками отдела русской этнографии музея-заповедника готовится традиционная праздничная программа для детей. Школьники играют, водят хороводы, рассказывают о празднике и песни поют, а в финале под громкие аплодисменты сжигают огромное чучело Масленицы.

Как бы ни готовились к проводам зимы в разных уголках Восточного Казахстана, ощущение праздника, чуда наступления весны объединяет всех. Так пусть будут музыка, игры, веселье, праздничные хороводы и жирные масленые блины – на счастье!

Екатерина Гуляева

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Семей