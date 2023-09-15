По следам степных номадов

К культуре древних кочевников приобщились жители и гости Глубоковского района.

В селе Уварово прошли VIII региональный фестиваль тюркского народного творчества «Ұлы дала Сазы», спартакиада народных игр, фестивали мёда и кумыса, а также выставка школьных музеев и ярмарка.

Фестиваль тюркской музыки с каждым разом собирает всё больше участников – талантливых жителей Восточного Казахстана, объединённых идеями сохранения и продвижения музыкальных, культурных, этнических традиций.

Путешествие во времени

Под чарующие звуки домбры, кобыза, шанкобыза и других казахских народных инструментов участники и гости праздника смогли совершить путешествие во времени, окунувшись в культуру древних номадов Великой Степи, и насладиться неповторимой атмосферой праздника.

Стилизованный под настоящий, аул раскинулся неподалёку от сельского Дома культуры села Уварово. В белоснежных юртах проходила выставка-ярмарка местных ремесленников. Богатство и разнообразие казахского декоративно-прикладного искусства поражали воображение. Благодаря талантам мастеров экспонаты погрузили в аутентичную атмосферу быта наших предков и, кажется, был слышен топот лошадиных копыт и чувствовался едва уловимый запах терпкой полыни…

Фестиваль «Ұлы дала Сазы» начался с торжественного приветствия участников. Они представляли Шемонаихинский, Катон-Карагайский, Уланский, Глубоковский районы, а также города Усть-Каменогорск и Риддер.

Замкнули звёздный парад авторитетные члены жюри: заслуженный артист Республики Казахстан Вячеслав Ткач, старший преподаватель ВКО училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Адил Турганбаев, солист ансамбля народного танца «Алтай» Илья Лымарь и главный дирижёр оркестра народных инструментов имени Байжигита Шалкар Рысханов.

Как отметили организаторы праздника, проведение подобных фестивалей стирает барьеры, объединяет людей.

Конкурсанты – фольклорные и танцевальные ансамбли, исполнители-инструменталисты и вокалисты своим творчеством напомнили гостям о музыкальных традициях, уходящих в глубину веков и переплетающихся с современностью.

Награда за талант

На сцене блистали пусть не самые известные, но очень талантливые и самобытные артисты. В каждом звуке во время исполнения слышалась мудрость и философия казахского народа.

Культурный обмен завершился награждением победителей. В номинации «Народное пение» обладательницей первого места стала Тахмина Кадырханова из Усть-Каменогорска. Второе место разделили глубочанин Даулет Кабдоллаев и катонкарагаец Самат Мукашев. Обладателями третьего места в этой номинации стали исполнители из Усть-Каменогорска – Мейирхан Ильясов и Али Идаятов.

В номинации «Эстрадное исполнение» первого места удостоилось трио «Жігер» из посёлка Касыма Кайсенова, второго – Дмитрий Миляев из Риддера, третьего места – Нурболат Раисов из Шемонаихи.

Среди инструменталистов призёрами стали: 1 место – ансамбль «Мұрагер», посёлок Глубокое; 2 место – Айдана Бакытбекова, Усть-Каменогорск; 3 место – Ернур Ерикулы, Катон-Карагай и Нурдаулет Бокумбай, посёлок Опытное поле.

Лучшими среди хореографических исполнителей вновь были признаны коллективы из Шемонаихи. Первое место присуждено группам Freezelight и Kids, второе – ансамблю «Юность». Третью строчку призёров разделили танцевальные коллективы «Импульс» (посёлок Глубокое) и «Ирбис» (село Тарханка).

Точно в цель

В это же время в Уварово проходила I районная спартакиада народных игр, где участники смогли почувствовать себя настоящими кочевниками. В течение двух дней лучшие наездники по кокпару демонстрировали искусство верховой езды. По итогам состязаний сильнейшими стали спортсмены из Жарминского района, второе место завоевали кокпаристы из Глубоковского района, третье досталось наездникам из Уланского района.

Также для всех желающих были организованы состязания по стрельбе из лука, весёлые старты и многое другое.

Помимо спортивных и творческих мероприятий прошли фестивали мёда и кумыса, которые порадовали гурманов, а также выставка «Город мастеров», где были представлены hand-madе изделия.

Завершился праздник дискотекой и фейерверком.

– Это было грандиозно! – поделилась своими впечатлениями бывшая директор Уваровской средней школы Лика Бозтаева. – Удивительно яркий и душевный праздник не просто позволил нашим землякам отдохнуть от рутины, насладиться праздничной атмосферой, но и узнать много нового о культуре казахского народа, его традициях.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район