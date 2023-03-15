Угостить и удивить

Осталось всего несколько дней до главного весеннего праздника тюркских народов – Наурыз. И уже сейчас, готовясь к встрече дорогих гостей, хозяйки продумывают праздничное меню. Предлагаем вспомнить рецепты старинных блюд казахской национальной кухни, чтобы приготовить их к празднику.

В преддверии Наурыза сотрудники Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея изучили старинные кулинарные книги казахской национальной кухни, где нашли изумительные рецепты блюд, которые и сегодня могут украсить любой праздничный стол. Своими находками они с удовольствием делятся со всеми желающими.

Одно из незаслуженно забытых блюд – мипалау. По названию можно догадаться, что оно готовится из мозга. Причем мипалау, скорее, можно отнести к категории супов, поскольку блюдо получается довольно жидким. Для его приготовления необходимо смешать мозги с печенью, курдючным жиром и мясом. Всё это тщательно проварить в бульоне, затем добавить кумыс, кефир или солёный творог. Как говорят знатоки, именно эти секретные ингредиенты придают мипалау совершенно фантастический вкус. Подают блюдо в глубокой миске или чаше, с ложками разного размера, чтобы было удобно есть, запивая его жирной сорпой.

Другое праздничное блюдо, которое было популярным в старину, – бұқпа. Оно готовится из рёбрышек молодого бычка, которые укладываются в котёл и заливаются небольшим количеством воды. Их следует долго томить, плотно закрыв котёл крышкой.

Интересное блюдо под названием «томыртқа». Его можно даже назвать мясным коктейлем. По сути, это жирная сорпа из нескольких сортов мяса. Хозяйки ставили на середину стола эту жирную, очень горячую сорпу и клали в неё кусочки чистого льда.

Можно приготовить и такое блюдо, как сырбаз қуырдақ. Для этого самое свежее мясо заливается кобыльим молоком, солится и долго варится в казане. Кстати, в старину оно было любимым лакомством для детей и пожилых людей.

В качестве блюда для десерта можно предложить домашний творог – ежегей, который обычно делают из овечьего молока. Впрочем, его легко можно заменить на катык. Также понадобятся молоко, сливочное масло и немного соли. В кипящее молоко нужно быстро добавить катык и кипятить не более 30-60 секунд. Всё тщательно процедить через плотную марлю. Образовавшуюся творожную массу посолить и перемешать со сливочным маслом. Ежегей готов.

– У казахского народа существует множество забытых старинных блюд. При этом все они питательны и очень богаты витаминами, что особенно важно весной. Главная традиция: всё, что подаётся на Наурыз, должно символизировать изобилие и богатство в наступающем году, – отмечают сотрудники Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея.

Екатерина Гуляева

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