10 августа КГКП «Театр имени Абая», объединяющее три театральных коллектива – Казахский музыкально-драматический театр имени Абая, Русский драматический театр имени Ф. М. Достоевского и молодёжный театр «Дариға-ай», отправится на малую родину великого земляка – в райцентр Караул, где покажет театрализованное представление под открытым небом.

Театр получил прекрасный подарок к 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы от руководства области – здесь провели грандиозный ремонт, подобного которому не было.

– Мы очень благодарны Даниалу Кенжетаевичу за огромную поддержку, – сказал директор театра Яков Горельников. – Театр стал совершенно неузнаваемым, светлым и современным. И это не просто побелка-покраска и какие-то дизайнерские работы. В зрительном зале отремонтирована система кондиционирования, здесь будет всегда свежо и тепло. У нас теперь есть новый планшет сцены, изменятся качество света и звука. Проведён ремонт гримёрок, репетиционных комнат, технических цехов. А также Малого зала, он теперь пригоден для спектаклей малой формы, которые так любят зрители и артисты. Это физически невозможно, но театр словно стал выше и шире!

Яков Вениаминович отметил, что скоро откроется театральный сезон.

– Все напасти рано или поздно пройдут, наши коллективы готовы к встрече со зрителями. Сколько их будет – 30, 150 или полный зал – покажет время, но мы настроены оптимистично. Строим планы на гастроли и фестивали! – поделился руководитель театра.

Русский драматический театр имени Ф. М. Достоевского первым в новом сезоне покажет поэтический спектакль «Слова назидания», подготовленный к 175-летию Абая. Премьера должна была состояться на Наурыз, но пандемия скорректировала планы лицедеев. Поставил очень пластичный и музыкальный спектакль художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени Абая Айдын Салбан.

– Это будет взгляд нового поколения на мудрость, гениальность Абая. Зритель, придя в театр, в очередной раз убедится в актуальности идей великого казахского мыслителя. Всё, что сейчас происходит вокруг нас в мире: война и мир, радость и злоба, человеколюбие и ненависть – всё это уже описано, прочувствовано Абаем в его произведениях. Абай и сейчас, в XXI веке, интересен миру, ему есть что сказать, – пояснил выбор темы Яков Горельников.

Постановка получилась оригинальной, в ней важны не только слова, но и пластика, вокал, звук, современные технологии.

Казахский музыкально-драматический театр имени Абая также откроет сезон спектаклем к 175-летию великого поэта-мыслителя, и также в постановке Айдына Салбана. Поэтический спектакль «Бес нәрсе…» («Пять вещей») вдохновлён одноименным стихотворением Абая.

Айгуль Биданова