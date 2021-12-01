В Нур-Султане традиционно накануне Дня Первого Президента прошёл международный форум «Елбасы. Независимость. Парламент», который в этом году вернулся в офлайн-формат. На нём представители законодательных палат дружественных стран и международные эксперты обсудили главные достижения суверенного Казахстана.

За 30 лет независимости, за этот сравнительно короткий отрезок времени, Казахстан выстроил сильную экономику и эффективную управленческую вертикаль. Об этом не раз упомянули на конференции, тон которой задал спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин. Он подчеркнул, что к такому развитию привёл стратегический курс Елбасы.

– Несомненно, современный, успешно развивающийся Казахстан – это результат общих усилий всех казахстанцев, которые ещё на заре Независимости доверили свою судьбу Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, его способности вовремя отвечать на запросы общества, проводить реформы на опережение и консолидировать нацию на достижение высоких целей. И сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая курс Елбасы, реализует целый пакет политических реформ и выдвигает ряд важнейших инициатив для модернизации всех сфер жизни казахстанского общества. «Сначала экономика, потом – политика». Эта формула стала эталоном государственного кризис-менеджмента. Первый Президент поставил в приоритет обеспечение благосостояния граждан. Для этого он как раз и предложил сконцентрироваться, в первую очередь, на экономических реформах, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Внешнеполитические инициативы Елбасы, по мнению международных парламентариев, обеспечили Казахстану высокое место на мировой арене.

– Нурсултан Назарбаев предложил конкретные программы, выступил с миротворческими инициативами, обеспечил высокое место Казахстана на международной арене. Благодаря этому весь мир узнал, какой потенциал у Казахстана. И самое главное – он передал такой посыл Казахстана всем крупнейшим международным игрокам – США, Китаю и России, – отметил депутат Европейского Парламента Рышард Чарнецкий.

В своём выступлении председатель комитета по иностранным делам Парламента Словакии Мариан Кери, особенно выделил мысль, что благодаря многовекторной внешней политике Первого Президента Казахстан стал уважаемым членом международного сообщества. И сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает активно работать в целях укрепления региональной и глобальной безопасности.

– Этот человек был длительное время во главе, он не смотрел, что будет только завтра, он смотрел на 10–20 лет вперёд. Не много политиков в мире, которые смотрят на то, что будет через 10–20 лет. А ему это удалось. Большие шаги, которые сделали, которые касаются демократии, – это заслуга Первого Президента Нурсултана Назарбаева, – заявил Мариан Кери.

Говоря о дальновидности Елбасы, участники конференции приводили в пример идею создания ЕАЭС, которую поначалу не все воспринимали однозначно.

– Этого человека знают не только руководители моего государства или любого другого, но и любой рядовой россиянин, потому что непосредственное значение его личности трудно переоценить. Он очень многое сделал для того, чтобы мы остались самой дружной семьёй. Он стал одним из тех людей, которые придумали Межпарламентскую ассамблею СНГ. Назарбаев – первый, кто тогда сделал шаги для дальнейшей интеграции этих государств. Мы не забываем, что этим обязаны Нурсултану Абишевичу

Назарбаеву, – подчеркнул представитель Госдумы РФ Леонид Калашников.

Поздравив казахстанцев с Днём Первого Президента и 30-летием Независимости, заместитель председателя Великого Национального Собрания Турции Сюрейя Сади Бильгич назвал эти даты большим праздником и для Турции.

– За 30 лет независимости Казахстан добился больших успехов. И мы с гордостью сегодня говорим об этом. Достижение Казахстаном политической стабильности, экономического благосостояния непосредственно связано с деятельностью Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, – сказал Сюрейя Сади Бильгич.

Роль Елбасы в развитии казахстанско-азербайджанских отношений за 30 лет независимости отметил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адиль Алиев.

– Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется в истории как личность, внёсшая огромный вклад в развитие и укрепление отношений Азербайджана и Казахстана. За годы правления Назарбаева были осуществлены масштабные экономические, политические и социальные реформы. Стратегическое видение, мудрая и взвешенная политика способствовали укреплению экономики Казахстана и повышению уровня жизни населения, – сказал вице-спикер азербайджанского Парламента.

Как подчеркнул вице-спикер Законодательной палаты Парламента Узбекистана Одилжон Тожиев, проведение Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, инициированных и поддержанных Шавкатом Мирзиёевым и Нурсултаном Назарбаевым, способствовало формированию в регионе новой геополитической ситуации, основанной на доверии, взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве. А благодаря договорённостям президентов Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева казахстанско-узбекские отношения вышли сегодня на новый стратегический уровень.

Знаменательно, что свой четвертьвековой юбилей в этом году отмечает и Институт парламентаризма Казахстана. За 25 лет в его развитии основную роль играли инициативы Нурсултана Назарбаева, которые помогли окрепнуть и обрести влияние законодательной власти.

Конструктивный диалог парламентариев продолжился в рамках двусторонних встреч. На полях Международной парламентской конференции председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл переговоры с коллегами из Азербайджана, России, Турции и Узбекистана. По его словам, за эти годы между странами выстроен доверительный политический диалог, заложен прочный фундамент для расширения всестороннего сотрудничества.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан