Высадил лес, запустил цех

Площадка рядом с домом Жениса Смагула уставлена длинными рядами пескоблоков. Гудит бетономешалка, двигается конвейер: каждый день бригада из трёх рабочих выдает сотни штук этого востребованного строительного материала.

Женис Смагул рассказал, что занялся его производством в 2014 году. Оборудование завёз из КНР. Основной компонент, что добавляется в раствор, – песок – завозится из карьера, расположенного за пару сотен километров, поскольку именно он отвечает всем нужным параметрам. Стоимость одного готового пескоблока в минувшем году составляла 180 тенге, нынче – 200. Удивляться этим переменам, когда вокруг всё дорожает, мало кто станет. По словам предпринимателя, в других районах за аналогичную продукцию просят куда больше.

Мысль об организации настоящего цеха пришла к нему, когда он убедился, что спрос на строительный материал в сёлах год от года увеличивается. В летний сезон самой востребованной становится профессия строителя. Растут в населённых пунктах новые дома, отвечающие современным веяниям и стандартам. Наряду с этим возводятся всевозможные хозяйственные постройки – летние кухни, бани, животноводческие помещения и т. д. Конъюнктура рынка требует стройматериал, точнее – много стройматериала. Герой этой публикации своими усилиями закрывает рыночный спрос.

– Чтобы поднять стены одного дома, включая все его внутренние перегородки, требуется, примерно, шесть тысяч штук пескоблоков, – говорит он. – Обойдутся они покупателю в 1 млн 200 тысяч тенге. Расходится мой товар хорошо, даже существует список очередников. И на качество никто не жалуется. В течение всего летнего сезона в цехе занято три человека. Все они когда-то вернулись на историческую родину в Казахстан из Китая.

К слову, Женис Смагул также приехал из Кабинского района СУАР в 2005 году. На прежнем месте занимался сельским хозяйством: разводил скот, работал с землёй и пробовал себя в предпринимательстве. Местом, где семья начала обустраиваться на исторической родине и где впоследствии было решено пустить корни, стало село Сарыолен. Вместе с женой и тремя детьми в первые годы испытали немало трудностей. Однако привычка много трудиться, крестьянский опыт помогли встать на ноги.

Как рассказал собеседник, начинал с земледелия. На полученных 60 гектарах выращивал ячмень, картофель, кукурузу, кормовые травы. Правда, своей посевной и уборочной техники не было, и её приходилось арендовать. Наряду с земледелием разводил скот, в общем, загружал себя работой все 12 месяцев в году. К слову, с крестьянским трудом не расстался и теперь. Даже есть планы по расширению имеющегося фермерского хозяйства.

Заработанные на крестьянской ниве средства Женис Смагул вложил в создание собственного пескоблочного цеха. Таким образом сделал свой бизнес разнонаправленным, имеющим несколько «точек опоры», говоря современным языком, диверсифицированным. И, как показала жизнь, его решение оказалось верным.

И ещё одно, по мнению героя этой публикации, очень важное дело он успел сделать после прибытия на казахстанскую землю – вырастил в сухой степи зелёную полосу из 300 саженцев вяза. Сейчас они поднялись ввысь, образовали стену, которая защищает дом от ветров и буранов в зимнюю пору. Есть желание продолжить выращивать насаждения, ведь это ещё и зелёный наряд земли. Как справедливо считает Женис Смагул, если каждый наш соотечественник вырастит хотя бы одно деревце и будет честно трудиться, то нашу страну никакие мировые кризисы не пошатнут.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район