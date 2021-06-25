Выход на новые рубежи

В Курчумском районе предстоит придать развитию туризма новый импульс.

Гостей, желающих увидеть своими глазами местные красоты, в Курчумском районе встречают круглый год. В летние же месяцы поток туристов значительно возрастает. Что из себя представляет туристическая отрасль района на сегодняшний день и каковы её перспективы?

ТУРФИРМЫ ОТКРЫВАЮТ МИРУ ГЛУБИНКУ

Напомним нашему читателю, самыми известными в Казахстане и за его пределами природными туристическими объектами на территории района являются: заповедное озеро Маркаколь, старая австрийская дорога, каньоны Киин-Кериш и Шекельмес, озеро Зайсан, Чёрный Иртыш, Бухтарминское водохранилище, река Курчум. Список этот можно продолжать. И хоть в благоприятном для развития отрасли районе нет ни одной туристической организации, они есть в Усть-Каменогорске, Семее и других городах области. В них организуют туристические туры, которые стартуют из городов и проходят по территории Курчумского района.

Какова же статистика, много ли туристов открыли для себя удивительные местные бренды? По информации специалистов отдела предпринимательства и сельского хозяйства района, в минувшем году услугами гостиниц районного центра и гостевыми домиками в селе Урунхайка воспользовались 2126 человек. Эта цифра отражает контингент, которому владельцы гостиничного бизнеса предоставили услуги по проживанию и питанию.

В общей сложности, доход гостиничной сферы составил без малого 22 млн тенге. Кроме этого, в 2020 году благодаря работе турагентств ещё 345 человек посетили Курчумский район. Статистику необходимо дополнить нашими согражданами и гостями из зарубежья, которые приезжают самостоятельно, своим ходом. Они ночуют у родственников или на природе в палатках, не пользуются услугами гостиниц и точек общепита.

Конечно, вести точный учёт этой категории туристов весьма сложно. По самым приблизительным подсчётам, их насчитывалось в минувшем году порядка 200. Нельзя не отметить, что на дальнейшее развитие отрасли в минувшем году повлияла бушевавшая пандемия.

По словам специалистов профильного отдела, туристические фирмы организовали нынче свои первые туры в район уже в мае. Большая их часть рассчитана на один-два дня. Однако есть и более продолжительные путешествия для гостей. Их маршрут включает посещение каньонов Киин Кериш и Шекельмес, пляжей на побережье озера Зайсан, далее путь пролегает в Зайсанский и Тарбагатайский районы, которые также не обделены притягательными туристическими объектами.

ЭКОТУРИЗМ НА БЕРЕГАХ И ВОЛНАХ

В реализуемую второй год в Курчумском районе программу Комплексного развития приграничных районов было включено обустройство туристической инфраструктуры на озере Маркаколь. В рамках программы на побережье заповедного водоёма будут построены гостевые домики. Начало реализации проекта намечено на текущий год. Стоит отметить, что новая инфраструктура призвана дополнить уже имеющиеся здесь гостиницы. Они, кстати, очень гармонично встроены в местный ландшафт. Гостям, находящимся под крышей гостиниц, открывается великолепная панорама озера.

В восторге от открывающихся внезапно красот «жемчужины» Восточного Казахстана пребывают не только наши соотечественники, но и гости из зарубежья. Когда сотрудник Маркакольского государственного заповедника Габдулл Маутканов встречал группу немецких туристов, самым первым возгласом у женщины из Германии было: «Здесь так свежо и чисто! Нет никакой промышленности. У нас такого почти не осталось». В странах, где проживают европейцы, почти нет нетронутых промышленностью мест. Оттого они и отправляются в дальний путь, чтобы увидеть, как выглядит природа в своём первозданном виде.

Маркакольский государственный заповедник намерен разработать комплексный план развития экологического туризма на озере. Он должен базироваться на десяти основных заповедях, которые разработаны Международной организацией экотуризма: 1. Всегда помнить об уязвимости Земли. 2. Оставлять после себя только следы, уносить только фотографии, убивать только время. 3. Познавать мир, в который попал, культуру народов, географию. 4. Уважать местных жителей. 5. Не покупать изделия, подвергающие опасности окружающую среду. 6. Всегда следовать только протоптанными тропами. 7. Поддерживать программы по защите окружающей среды. 8. Где возможно, использовать методы сохранения окружающей среды. 9. Поддерживать организации, содействующие защите природы. 10. Путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.

Инициаторы нового проекта по развитию туризма на Маркаколе предполагают включение в него: пеших прогулок по берегу озера, конные переходы верхом на лошадях по местным горам и долинам, большие и малые водные круизы, прогулки на вёсельных лодках и т. д.

ГРОМАДЬЁ ПЛАНОВ И ВЕРА ЭНТУЗИАСТОВ

Между тем ждут своего часа, то есть начала обустройства и приведения в некий упорядоченный вид существующего ныне туристического процесса, каньоны Киин-Кериш, Шекельмес и другие природные объекты на территории района. Как выяснилось, привлекательных планов относительно этих природных достопримечательностей у исполнительной власти района много.

Так, по информации отдела райакимата, ответственного за развитие туризма в районе, в недалёком будущем отрезок пути, ведущий от основной трассы к каньону Киин-Кериш и далее до села Аксуат, что на берегу озера Зайсан, будет преобразован в асфальтированную дорогу. Названный населённый пункт призван стать неким базовым пунктом для туристов, где вскоре появятся гостевые домики, пункты общественного питания и т. д. Для этого имеются все предпосылки: близость древних каньонов, отличные пляжи с золотистым песком, чистый воздух, доброжелательное местное население.

Кстати, для этого населённого пункта приток туристов сулит серьёзное оживление устоявшегося уклада, очевидные плюсы. К примеру, это возможность реализации рыбных изделий, продукции домашних подворий, освоение туристического сервиса как нового вида предпринимательской деятельности.

Есть возможность сделать в прибрежном селе Куйган водную базу для малых водных круизов на прогулочных катерах. Маршрут пройдёт от Куйгана до села Аманат. Далее туристы, высадившись на берег, должны посетить названные каньоны. После этого вернуться на берег к своему катеру и отправиться назад к месту, откуда началось путешествие, – в село Куйган.

Впрочем, как было сказано выше, речь идёт только о планах. И чтобы они не остались таковыми, нужно приложить огромные усилия. Создать новую отрасль, никогда не значившуюся как часть экономики района, весьма нелегко. И тут поддержка первых энтузиастов важна как никогда.

Кстати, об энтузиастах. В минувшем году на страницах нашей газеты мы рассказывали о трудностях, которые выпали предпринимателю из Куйгана Анатолию Алексееву, решившему развивать туризм в родной краю. Напомним, герой той публикации на свои средства построил на берегу гостевой дом. Рядом бьёт о берег волна, лёгкие наполняет свежий морской бриз – мечта любого отпускника! Вот только проект Алексеева нужно было ещё довести до ума: завершить внутреннюю отделку, установить канализацию, водопровод, меблировать комнаты, а также благоустроить территорию. На всё это требовалась кругленькая сумма, которой у предпринимателя не было.

Миновал один год. Набрав в ходе подготовки этого материала номер телефона Анатолия, узнал от него, что проект ещё не запущен. Правда, есть хороший поворот в этой истории – нашёлся спонсор, который согласился оказать помощь. Поэтому энтузиаст из Куйгана надеется всё-таки запустить свой проект. В том, что его ждут хорошие перспективы, не сомневается. Побольше бы таких проектов и энтузиастов, которые при поддержке властей смогут реализовать громадьё имеющихся планов по развитию в районе туризма. «Запустить» туризм по-настоящему еще предстоит.

Рысбек Жантыкеев

Фото из архива автора

Курчумский район