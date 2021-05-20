Выгодное предложение

Потенциальным инвесторам региона предложили вкладывать средства в строительство и реконструкцию студенческих общежитий, школ и интернатов.

Беспрецедентные стимулирующие инструменты предоставляет государство предпринимателям, решившим принять участие в проекте по строительству и реконструкции студенческих общежитий, школ и интернатов. Об этом рассказал представитель АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) Акжол Курмансейит.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД

В Восточном Казахстане прошла презентация усовершенствованного проекта Министерства образования и науки РК по строительству студенческих общежитий, школ и интернатов в рамках механизма размещения целевого государственного заказа. Встреча предпринимателей ВКО с представителем МОН РК состоялась в формате Zoom в рамках совместного заседания комитетов образования и строительства при Региональном совете Палаты предпринимателей ВКО с участием директора РПП Марипбека Шакербека.

Акжол Курмансейит рассказал об условиях проекта, которые предполагают реализацию строительства за счёт собственных средств застройщика.

– После ввода объекта в эксплуатацию госзаказ размещается на восемь лет в размере 122 МРП (355 тысяч тенге) за одно койко-место при строительстве общежития и 47 МРП (137 тысяч тенге) – при реконструкции здания под общежитие, с ежегодной индексацией к МРП, – уточнил он.

В качестве дополнительных стимулирующих инструментов для инвесторов, помимо выплат по госзаказу, выступают такие опции, как субсидирование банковского займа с конечной ставкой шесть процентов по программе «Экономика простых вещей». Это предоставление готовой проектно-сметной документации для типовых и частных проектов, таких как оплата за проживание студентами в размере около 10 тысяч тенге, возможность извлечения дохода от коммерческих площадей на территории общежития (спортзалы, столовые, парикмахерские, магазины, коворкинг-центры и другие объекты).

Предприниматель, который решит принять участие в проекте, будет иметь гарантированный доход в течение восьми лет в размере 1,6 млрд тенге при строительстве и 630 млн тенге при реконструкции здания, которое рассчитано на 500 мест. При этом количество мест может варьироваться застройщиком от 100 и более.

– Поскольку задачу по строительству школ, интернатов и общежитий ставит Президент Республики Казахстан, то местные органы власти должны таких предпринимателей обеспечить земельными участками, что находится на контроле у Министерства образования, – прокомментировал начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Асет Адылхан. – В случае возникновения проблем с землёй предпринимателям предлагается обращаться напрямую в МОН РК.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Также отмечено, что Министерством образования и науки РК проделана большая работа по строительству школ. В частности, упрощена процедура подачи документов на лицензирование образовательной деятельности, сокращён ряд квалификационных требований для лицензиатов.

По словам Асета Адылхана, раньше, если в здании не был предусмотрен спортзал для школьников, то лицензию получить было нельзя. Сейчас же, можно арендовать в близлежащем учреждении спортзал и там организовать процесс обучения. Это тоже очень гибкая составляющая. Естественно, в перспективе владелец здания предпочтёт сам построить спортзал на своей территории, чем его арендовать.

При размещении госзаказа по школам за одно ученическое место в год будет выплачиваться 470 тысяч на операционные расходы на весь период деятельности школы, а также инвестиционные расходы в размере 96 МРП (280 тысяч тенге) при строительстве и 47 МРП (137 тысяч тенге) при реконструкции здания. Гарантированный доход инвестора в течение восьми лет после сдачи в эксплуатацию школы на 500 мест составит 1,3 млрд тенге при строительстве и 629 млн тенге – при реконструкции здания.

Строительство и реконструкция частных школ-интернатов осуществляется в рамках подушевого нормативного финансирования. В этом случае при строительстве здания за одно место государство выплачивает 122 МРП (355 тысяч тенге), при реконструкции здания – 47 МРП (137 тысяч тенге).

– Мы бы хотели ещё раз дать пищу для размышлений потенциальным инвесторам, и тем, кто хочет перепрофилировать свой бизнес, – подытожил Асет Адылхан. – Проект интересный и социально значимый, потому что у нас в области очень высокая потребность в школах и студенческих общежитиях. Считаю, что чем открывать бильярдную или автомойку, лучше заняться вот этим проектом.

Представитель РПП также отметил, что многие традиционные виды деятельности в период пандемии показали свою несостоятельность. Поэтому возможно, стоит вложить средства в реализацию такого проекта. Это всегда будет работать, потому что даже в период пандемии Министерство образования и науки в полном объёме осуществляло выплаты по госзаказу, хотя по факту студенты не жили в общежитиях, дети в школы не ходили, обучались онлайн. Поэтому представителям бизнес-омбудсмена ВКО очень импонирует позиция МОН РК и то, что они поддерживают предпринимательство.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников