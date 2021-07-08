Выбор, определяющий будущее

В Шемонаихинском районе жители изберут пять акимов сельских округов.

Напомним, этим летом в Восточном Казахстане состоятся первые прямые выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов.

По информации Шемонаихинской районной избирательной комиссии ВКО, 25 июля в районе состоятся выборы акимов Верх-Убинского, Выдрихинского, Зевакинского, Каменевского и Разинского сельских округов.

В избирательную комиссию Шемонаихинского района поступили документы от 15 кандидатов, в том числе девять кандидатов – самовыдвиженцы, два кандидата – от областного филиала общественного объединения «Политическая партия «ADAL», четыре кандидата – от Шемонаихинского районного филиала областного общественного объединения партии Nur Otan. Выдвижение кандидатов продлится до 9 июля текущего года.

Районной избирательной комиссией рассмотрены документы, представленные при выдвижении, а также необходимые для установления соответствия кандидатов в акимы сельских округов требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», законодательством в сфере государственной службы, и установлено соответствие всех кандидатов требованиям действующего законодательства.

6 июля проведена процедура регистрации 4 кандидатов в акимы. Процедура регистрации кандидатов продолжается. По мере регистрации зарегистрированным кандидатам в акимы выдаются соответствующие удостоверения, и они включаются в избирательные бюллетни.

Дарья Антон

Шемонаихинский район