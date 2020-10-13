Всё в дыму 

Рейд по выявлению превышений нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах общественного транспорта прошел в областном центре.

С годами автотранспорта в городе не становится меньше, а значит и выхлопов тоже. Именно поэтому Департамент экологии совместно с сотрудниками полиции регулярно проверяют транспорт на соответствие современным нормативам – специалисты с помощью оборудования измеряют уровень выхлопных газов на конечных станциях автобусных

маршрутов.

– Акция «Чистый автотранспорт» будет проходить каждую неделю совместно с полицией и Центром экологической безопасности, – отметил государственный экологический инспектор по ВКО Сергей Усенко.

Вообще, пассажирский автотранспорт наносит значительный вред экологии, ведь те же автобусы работают на маршруте постоянно и минимум по двенадцать часов.

По итогам рейда у трёх из девяти проверенных автобусов были выявлены превышения нормативов. Составлены протоколы об административных правонарушениях. Согласно статье 334 части 1 КОаП РК, за данное нарушение выносится предупреждение и даются рекомендации об устранении неполадок. А у одного автобуса превышения нормативов были выявлены повторно (в связи с этим на водителя был наложен штраф в размере 5 МРП – согласно статье 334 части 1 КОаП РК).

Помимо этого, за сверхнормативные выбросы понесут ответственность и механики компаний автоперевозчиков, выпустившие на линию транспорт в ненадлежащем состоянии. Также специалисты Департамента экологии определят ущерб, нанесённый окружающей среде.

Конечно, только эти меры не смогут полностью решить проблему загазованности воздуха в областном центре, но постоянный аудит и своевременное выявление чадящего автотранспорта способствуют значительному снижению уровня выхлопных газов в атмосфере.

Дмитрий Одинцов