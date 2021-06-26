Всё начинается с семьи

В Восточно-Казахстанской области прошло единое родительское собрание.

Для детей лето – самое любимое время года, ведь оно ассоциируется с долгожданными каникулами. Однако стоит помнить, что как раз сейчас они наиболее уязвимы – зачастую предоставлены самим себе и много времени проводят без присмотра взрослых.

Чтобы летний отдых был ничем не омрачён, родителям необходимо позаботиться о безопасности детей во время каникул. Очень важно вовремя провести беседы, оговорить правила поведения и техники безопасности, выстроить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он в любой ситуации мог обратиться за помощью к родителям. Стоит помнить, что именно законные опекуны несут ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Чтобы повысить компетенции родителей в вопросах физического и психологического развития, профилактики правонарушений и суицидального поведения среди несовершеннолетних, а также обеспечения их безопасности в летний период, в Восточно-Казахстанской области в режиме Zoom прошло единое родительское собрание. В мероприятии приняли участие представители сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Один из важных вопросов – профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, а также обеспечение защиты их прав, свобод и законных интересов. К сожалению, в регионе зафиксировано немало случаев совершения правонарушений несовершеннолетними. С начала года в органы полиции доставлено 6213 подростков, из них 58 – за уголовно наказуемые деяния.

Нахождение в развлекательных заведениях, а также вне дома в позднее время без сопровождения законных представителей, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах, загрязнение мест общественного пользования, хулиганство – список наиболее часто совершаемых правонарушений подростками. Основными причинами, по мнению специалистов, является отсутствие нравственного воспитания, которое формируется с раннего детства в семье.

– Родителям необходимо уделять особое внимание изменениям в поведении своих детей, – подчеркнула старший инспектор по особым поручениям Управления местной полицейской службы Департамента полиции ВКО Карлыгаш Кудекенова. – Длительно пониженное настроение или излишняя оживлённость, которая не соответствует ситуации, отгороженность от семейной и школьной жизни, посещение сайтов особого содержания – это должно настораживать.

На сегодняшний день остро стоит вопрос профилактики ранней беременности подростков. В ВКО за пять месяцев этого года зарегистрировано 69 родов, 34 аборта, свыше 70 несовершеннолетних состоят на учёте по беременности.

Если говорить в процентном соотношении, то примерно 30 процентов подростковой беременности заканчивается абортом, 14 – выкидышами. К таким печальным последствиям, считает главный гинеколог Усть-Каменогорска Марат Куксегенов, приводит недостаточное информирование и освещение вопроса полового воспитания. Часто дома эта тема остаётся запретной, что в корне неправильно.

Во время собрания затронули тему безопасности детей в летний период. Актуальными вопросами стали выпадение несовершеннолетних из окон и гибель на водоёмах. Статистика не радует – с начала этого года в регионе два ребёнка выпали из окна, пять – утонули. Причины – недостаточный контроль со стороны взрослых за поведением детей.

Отметим, что специалисты ведомств проводят большую профилактическую работу с подростками, направленную на предотвращение асоциального поведения. Однако не стоит забывать, что односторонне вопрос не решить – главным звеном в этой цепочке является семья, где и закладываются основы воспитания ребёнка.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников