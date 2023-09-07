Всё начинается с любви

В Усть-Каменогорске состоялось чествование лауреатов областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы». В мероприятии приняли участие семьи со всего региона.

В этом году ежегодный конкурс проводился в десятый раз. Солидный срок, который доказал, как важны и близки всем казахстанцам семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что будущее нашей страны формируется в семье. В любой семье есть свои достижения, традиции и многое другое, что объединяет, делает единым целым. Конкурс раскрывает таланты и способствует укреплению института семьи, нравственности, духовности, – подчеркнул председатель областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике ВКО, руководитель аппарата акима области Ербол Нургалиев.

Дипломы победителей конкурса получили семьи Изгуттиновых из Усть-Каменогорска, Вобликовых из Риддера, Асановых из Глубоковского района, Бурковских из района Алтай, Алимовых из Тарбагатайского района, Нургазиных из Зайсана, Тілеубердиных из Шемонаихинского района, Манай из Уланского района, Аплатоновых из Курчумского района, Өскембаевых из Катон-Карагайского района.

Семья Макиленовых из района Алтай представит наш регион на республиканском чествовании победителей. Ернур и Асем – полицейские. Сложная и ответственная работа не мешает супругам воспитывать троих детей.

– Мы стали победителями районного этапа конкурса «Мерейлі отбасы». Теперь представим регион на республиканском чествовании, – рассказала Асем Макиленова. – Поздравляем всех с наступающим праздником – Днём семьи. Пусть все семьи в нашей стране живут в согласии и мире!

Арай Исаева