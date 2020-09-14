Легко ли сдюжить с дюжиной? 

Чем больше детей, тем больше счастья. Так считают в семье Дмитрия и Евгении Черкашиных из Усть-Каменогорска, в которой двенадцать детей.

Евгения родилась в 1977 году в Зыряновске, была старшей из трёх детей. Её мама Галина Александровна работала в разных сферах, от строительства до лёгкой промышленности, а отец Павел Васильевич трудился на руднике открытых работ кузнецом. К слову, он из династии кузнецов!

– Я получила среднее специальное образование в местном медицинском колледже, – рассказывает член областной комиссии по решению жилищных вопросов многодетных семей, обладательница звания «Алтын алқа» Евгения Черкашина. – Затем встретила своего будущего мужа Дмитрия, который был очень самостоятельным и серьёзным молодым человеком. У меня непростой характер, не хотела никому подчиняться. Но именно он впоследствии оказался тем человеком, к мнению которого хотелось прислушиваться.

Так общение переросло в нечто большее. Дмитрий сделал Евгении предложение, и они поженились. Он тогда работал на зыряновском руднике геологом. В этом городе родились первые дети. Когда они подросли, семья решила переехать в Усть-Каменогорск. Приобрели дом, который отец семейства вместе со старшими сыновьями со временем обустроили.

Сейчас в семье Черкашиных три студента и шесть школьников. Самый старший сын Стефан, которому 22 года, решил пойти по стопам отца и стать геологом. Теперь он живёт в Нижнем Новгороде. Второй сын, Даниил, учится в Томском политехническом университете на теплотехника. Дочь Милита – студентка Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа специальности «Воспитатель детских дошкольных учреждений». Она находит общий язык с любым ребёнком. Дочь Елизавета – студентка того же колледжа, в будущем хочет стать учителем русского языка. Надежда – ученица девятого класса, стоит перед выбором профессии, отдает предпочтение ветеринарии. Вера обладает техническим складом ума, самостоятельно разбирается в различных приборах. Остальные дети – Елена, Кирилл, Мария, Наталья, Ева и Роман – ещё маленькие, но у каждого есть талант – спортивный, музыкальный или творческий. Роме – самому младшему, всего два года. В целом разница в возрасте старшего и младшего ребенка в этой семье составляет 20 лет!

– Я домохозяйка, воспитываю детей, – говорит Евгения. – Муж – индивидуальный предприниматель, работает в сфере логистических услуг, занимается перевозками, доставкой грузов и продуктов. Помимо этого – благотворительностью и волонтёрской деятельностью, помогает в социальной реабилитации лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тем, кто остро нуждаются в помощи, – трудным подросткам, людям с наркозависимостью, гражданам без определённого места жительства. Вместе с неравнодушными единомышленниками помогает восстановить документы, найти работу, обрести дом, вернуть интерес к жизни.

Удивительно, как в таком большом семействе находят время ещё и для общественной нагрузки!

– Всё потому, что главное, к чему мы приучаем детей, это дисциплина и труд, – отметила Евгения Черкашина. – У каждого ребёнка есть свои постоянные обязанности. Мы учим их быть самостоятельными, независимыми, уметь выполнять работу по дому. Показываем весь путь – от начала до результата. Например, когда весной садим семёчко, ухаживаем в течение лета за растением, а осенью срываем большой арбуз. В конце октября мы выбираем один день и отмечаем праздник урожая. Ставим на стол блюда из всего, что вырастили вместе, своими руками. Дети видят это, оценивают своё участие. Ещё одна семейная традиция – когда копаем картошку, выбираем самые большие клубни, чистим их, и печём пышные картофельные оладьи. Это очень вкусно и весело!

Черкашины умеют не только хорошо работать, но и встречать праздники. Всегда дружно отмечают Рождество, Новый год, Пасху и, конечно же, дни рождения, поздравляют друг друга, собираются вечером за большим семейным столом, готовят угощения, дарят подарки, ждут визита бабушки и дедушки.

– Нам трудно представить жизнь без детей, каждый из них для нас важный и желанный, – признаётся Евгения. – Когда старшие сыновья уехали, я почувствовала, будто меня лишили нескольких пальцев на руке. Нас часто спрашивают, зачем столько детей, трудно ли их воспитывать? Нужно просто любить детей, сначала научить старших, а они научат младших. Потом корректировать и направлять. Это и есть слаженный организм семьи. Конечно, забот немало, особенно в начавшемся новом учебном году. Вопрос с техникой решили, нам выдали ноутбуки. Но всё-таки самая большая нагрузка не техническая, а моральная. Непросто объяснять материал по разным предметам и для разных классов! Приходится выкручиваться. Учатся дети хорошо, стараются, но здесь важна не академическая оценка, а практика, чтобы все полученные знания они могли перевести в конкретные жизненные навыки.

Например, сын долго не мог понять, для чего нужны миллиметры, сантиметры и дециметры. Для живого примера члены семьи вышли на веранду и посмотрели на обшивку из вагонки. Каждая доска была как раз по десять сантиметров, оказалось проще посчитать доски, тогда он быстро понял, что такое дециметры. А про миллиметры уже объяснял отец с помощью сверл дрели.

– Я бы посоветовала людям не бояться воспитывать много детей, потому что это самое большое счастье и богатство на свете, – подчеркнула Евгения Черкашина. – Тем более что государство оказывает значительную поддержку многодетным семьям, что даёт твёрдую уверенность в будущем.

Ева Ким