Всё дело в яблоке

В одном из недавних номеров газеты «Рудный Алтай» мы рассказывали об ученице Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Дильназ Сейлхановой, которая разработала экологичную технологию интенсивного выращивания яблоневого сада. История нашла продолжение…

Напомним, юный учёный совместила интенсивный способ выращивания яблок с органическим методом земледелия. Преимущество такой технологии в том, что за короткий срок можно вырастить экологически безопасные яблоки.

Стоит отметить, что до Дильназ такую технологию никто не использовал, поэтому открытие школьницы произвело фурор. Её проект занял первое место по биологии в республиканском конкурсе научных проектов, а в 2020 году вошёл в книгу «100 лучших научных проектов года». Кульминацией стало оформление патента на проектную деятельность «Способ выращивания плодовых саженцев».

После публикации статьи в «Рудном Алтае» юным учёным заинтересовались в Алматы. Специалисты ТОО «Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства» пригласили Дильназ принять участие в видеоконференции, на которой она рассказала об особенностях технологии.

На летних каникулах школьницу ждёт увлекательная экскурсия по институту, где ей покажут плодовый сад и поделятся научными исследованиями. Для Дильназ такие новости стали приятной неожиданностью.

– Чувствую сопричастность к чему-то важному, – поделилась она, – и мне это нравится.

Не исключено, что в недалёком будущем мы услышим о новых открытиях Дильназ Сейлхановой, ведь девочка решила серьёзно заниматься наукой.

Александра Исаева

Фото из открытых источников