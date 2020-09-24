Жители Восточного Казахстана приняли участие во всемирной экологической акции World cleanup day.

На выходных в регионе, как и по всей стране, прошла экологическая акция «Всемирный день чистоты». В прошлом году она объединила более 18 миллионов человек из 169 стран мира. В этом – количество стран-участниц увеличилось до 180. Проект поддержали и в Казахстане. Только в нашем регионе к акции подключились более тридцати тысяч человек. В выходной они вышли на улицы, чтобы очистить территорию от скопившегося мусора и внести свой вклад в борьбу за экологию.

Организаторами акции выступили объединение юридических лиц «Ассоциация экологических организаций Казахстана», ОФ «Let’s do it, Qazaq eli», ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

– Мы хотим объединить усилия населения, ведь только вместе можно очистить территорию от мусора, поменять отношение людей к поддержанию чистоты и дать толчок повсеместному внедрению раздельного сбора отходов для их дальнейшей переработки, – прокомментировали в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования ВКО.

В этот день добровольцы по всему миру расчищают пляжи, берега рек, леса, улицы и дворы. «Всемирный день чистоты» из-за количества людей, принимающих участие в акции, позволяет достигнуть невероятных результатов. Это одна из наиболее крупнейших гражданских акций, проводимых как в Восточно-Казахстанской области, так и в республике.

– Помимо экологической составляющей, акция призвана повысить самосознание граждан, выработать привычку бережного отношения к природе и чистоте окружающей среды, – считает руководитель Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев. – Всё начинается с детства. Родители приучали нас, мы приучаем своих детей к тому, что дома и во дворе всегда должно быть чисто и аккуратно. Мы не должны мусорить в общественных местах, в городе и на природе. Сейчас планета переживает не лучшие времена. В связи с развитием технологий, расширением производства, загрязняющих веществ становится все больше, и люди не осознают, насколько это плохо. Сегодня мы должны показать молодому поколению, насколько важно поддерживать чистоту и порядок.

По всей стране в этот день волонтёры, активисты, общественники провели уборку территорий от мусора и отходов. К ним присоединились и внесли свой вклад работники государственных структур, школьники, студенты и все неравнодушные граждане, очистив от бытового мусора дворы, скверы и водоёмы.

– После размещения в социальных сетях информации о предстоящей акции, откликнулось очень много желающих, – отметила руководитель филиала ассоциации экологических инициатив EcoJer ВКО Елена Березинская-Абилова. – Столько участников пришло сегодня по зову сердца, каждый внёс посильный вклад. Отрадно, что с каждым годом всё больше внимания уделяется решению экологических проблем.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, строго соблюдались все санитарные нормы. Территорию поделили на небольшие локации, на каждой из них работали не более десяти человек, которые соблюдали дистанцию в 1,5 метра. Общими усилиями восточноказахстанцев было собрано более 850 мешков мусора. Это более 1100 килограммов различных отходов – стекла, пластика, бумаги и металла.

Дамир Омаров