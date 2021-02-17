Все знают, не все соблюдают

Время, когда коронавирус воспринимали несерьёзно, уже прошло. Что это действительно опасная, привязчивая и очень легко распространяющаяся инфекция, убедился весь мир. Период жёсткого карантина тоже остался позади. Ситуация с КВИ стабилизировалась, люди научились жить, принимая вынужденные ограничительные меры. Однако, к сожалению, есть среди нас те, для кого закон не писан…

В Восточно-Казахстанской области ежедневно выявляются факты нарушения ограничительных мер. Чаще всего жители игнорируют обязательное требование носить медицинские маски.

16 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано семь фактов нарушения. Наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, торговых домах, в общественном транспорте и т. д. Их общая сумма составила 612 570 тенге.

В Семее выявлено пять нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено восемь протоколов на общую сумму 350 040 тенге. Взыскано три штрафа на сумму 422 965 тенге.

В Риддере наложено два штрафа на сумму 87 510 тенге за нахождение в общественном месте без маски.

В районе Алтай выявлены три аналогичных нарушения на объектах торговли.