Все меры поддержки 

О мерах поддержки людей с ограниченными возможностями, реализации государственной программы «Еңбек» и назначении адресной социальной помощи в Семейском регионе рассказали на онлайн-пресс-конференции представители городского отдела занятости и социальных программ.

На реализацию программы «Адресная социальная помощь» в этом году выделено

1 527 972 тыс. тенге. Об этом на пресс-конференции рассказали представители городского отдела занятости и социальных программ.

– В период чрезвычайного положения АСП автоматически, без заявления, назначена 2160 семьям, с увеличением на 5 процентов размера адресной социальной помощи. Также автоматически сформированы заявления на назначение АСП без обращения заявителей на 3 и 4 кварталы текущего года. На сегодняшний день АСП назначена 2756 семьям, – рассказал заведующий сектором отдела занятости и социальных программ Семея Айдар Самаев.

С 1 января этого года введён гарантированный социальный пакет для детей из числа получателей адресной социальной помощи. Соцпакет в виде продуктовых наборов и товаров бытовой химии предоставляется детям в возрасте от одного года до шести лет. Второй вид гарантированного социального пакета предоставляется детям в возрасте от 6 до 18 лет, обучающимся в организациях среднего образования в период учебного года. Государственный соцпакет для детей от шести до восемнадцати лет состоит из четырёх частей: горячее питание в школах, школьная форма, обеспечение школьными принадлежностями и возмещение 50 процентов стоимости проезда на городском транспорте. При этом ГСП детям от шести до восемнадцати лет предоставляется через организации образования.

На сегодняшний день ГСП в виде продуктовых наборов и товаров бытовой химии получили 1980 семей. Со следующего года детям в возрасте от года до 6 лет предоставление гарантированного социального пакета планируется осуществлять через Портал социальных услуг. В городе организованы зоны самообслуживания в пяти библиотеках города и в центре поддержки семьи «Жанұя».

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

С начала года программой «Еңбек» охвачено 3409 человек.

В рамках первого направления программы на краткосрочное профессиональное обучение по востребованным профессиям направлено 227 человек. Обучение проходит в девяти учебных заведениях по профессиям: слесарь-сантехник, машинист крана, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, менеджер по туризму, швея, повар, кондитер, пекарь, сварщик.

– Второе направление программы – развитие массового предпринимательства. Так, для получения микрокредитов выдано 1808,6 млн тенге. Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 218 человек на сумму 121,121 млн тенге, или 100 процентов от плана на год. Это такие проекты, как приобретение КРС, изготовление кондитерских изделий, услуги швеи и другие. Третье направление программы – развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов. В рамках этого направления на постоянные рабочие места трудоустроены 833 человека. Безработную молодёжь трудоустроили на временные социальные рабочие места, общественные работы, молодёжную практику, – сообщил Айдар Самаев.

Работа по реализации программы «Еңбек» продолжается.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАВЯТ

На сегодняшний день в Семейском регионе специальные и государственные пособия по инвалидности получают 13865 человек, в том числе 1391 ребенок-инвалид.

Реабилитация людей с особыми потребностями проводится на основании индивидуальных программ, разработанных отделами медико-социальной экспертизы. На основании таких программ за государственными услугами на сегодняшний день обратились 3650 человек.

– В целях повышения уровня социализации лиц с инвалидностью они обеспечиваются техническими вспомогательными средствами – это протезно-ортопедическая помощь, сурдо-тифлосредства, специальные средства передвижения, санаторно-курортное лечение, обязательные гигиенические средства, услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка. Инвалиды по зрению первой и второй групп пользуются бесплатным проездом в городском транспорте. На телеканале Semei ежедневно осуществляется сурдоперевод новостей для инвалидов по слуху. Также ежегодно оказывается единовременная социальная помощь к памятным датам и праздничным дням, – рассказал Айдар Самаев.

Вместе с тем единовременная социальная помощь при наступлении трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие, социально значимые заболевания и др.) оказывается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 36157 тенге. Данный вид помощи носит заявительный характер с учетом доходов семьи.

Продолжается работа по адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры для нужд маломобильных групп населения. Во многих учреждениях созданы беспороговые зоны внутри помещений, имеются тактильные полосы и плиты. В этом году запланирована адаптация 75 объектов, в 26 из них работы уже завершены.

Флора Левина

Семей