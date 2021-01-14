Время не судиться, а мириться 

Существует мнение, что конфликтные ситуации и споры решаются только в суде. Однако главный тренд правосудия в мире – поиск компромисса между спорящими. В развитых странах до 90 процентов конфликтов решается вне суда.

В Восточном Казахстане также идут в ногу со временем. В последние годы в регионе активно внедряются примирительные процедуры. Так, успешно работают центры и кабинеты медиации, а суды области уже три года являются лидерами в сфере примирения – так заканчиваются более 22 процентов дел. В прошлом году удалось урегулировать более 5,5 тысячи дел.

Закономерным продолжением развития института примирения и медиации и большим шагом к решению конфликтов мирным путём и сохранению семейных, трудовых отношений стало открытие Центра примирений в Усть-Каменогорске.

Аким области Даниал Ахметов принял участие в открытии Центра и ознакомился с его работой.

– К сожалению, в нашей стране много разводов, мы занимаем лидирующие позиции по данному показателю. Поэтому создание такого института очень важно для нас. Необходимо работать над сохранением семей. Ведь это основа и будущее нашего государства, – отметил глава региона. – В Центре примирения создадут такую возможность для решения проблем, чтобы можно было продолжить дальнейшую совместную жизнь. Я удовлетворён качеством проделанной работы. Здесь очень комфортное помещение, не такая давящая обстановка, как в суде. Поэтому надеюсь, что работа Центра принесёт хорошие результаты.

В Центре примирения работают два психолога и три медиатора. Кроме того, здесь создана диалоговая площадка, обстановка и атмосфера которой располагает к разрешению конфликтов с выгодой для обеих сторон.

– Сейчас действует слоган: «Время не судиться – время мириться». Соглашение в порядке медиации так же, как и решение суда, разрешает спор окончательно. Выбирая этот путь, стороны обращаются к независимому медиатору, который путём договоров и анализа ситуации предлагает один или несколько оптимальных вариантов решения ситуации. Ведь суд – это дело затратное: госпошлина, судебные издержки, наём юриста, потраченные нервы. И, как правило, проиграв, одна из сторон остаётся недовольна решением суда. Примирение же сохраняет отношения, деловые связи, здоровье, деньги и время, – сказал председатель Восточно-Казахстанского областного суда Нурлан Каирбеков.

Медиаторы и психологи Центра примирения будут разрешать споры не только в области брачно-семейных, но и в трудовых, гражданских отношениях, банковской и страховой сфере. Также примирение возможно при спорах, связанных с авторским правом и интеллектуальной собственностью. К слову, подобные Центры успешно функционируют в районе Алтай, Жарминском районе.

– В суде две стороны – истец и ответчик. И в результате кто-то из них выигрывает, соответственно вторая сторона остается недовольной. Здесь же будут искать компромисс, который устроит обоих. Шаг к примирению намного благороднее, чем победа любой ценой в суде. Работа Центра существенно снизит уровень конфликтности среди населения, будет способствовать повышению правовой культуры, популяризирует досудебное урегулирование споров, – подчеркнул Нурлан Каирбеков.

Центр примирения находится в Усть-Каменогорске по адресу: ул. Бурова, 20, а услуги населению оказываются бесплатно.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета