Впереди задач немало

Какие изменения произошли в Усть-Каменогорске в 2020 году, что ждёт жителей областного центра в 2021-м? Об этом в ходе итоговой отчётной встречи с населением рассказал аким города Жаксылык Омар.

В отчётной встрече, прошедшей в онлайн-формате, принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Как отметил аким Усть-Каменогорска, до этого уже состоялось несколько встреч с жителями всех микрорайонов города. В них участвовали более 2000 человек. В результате от граждан поступило более 600 вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы. Проблемы системного характера взяты на особый контроль.

– 2020 год был годом серьёзных испытаний. Пандемия коронавируса заставила нас всех отказаться от многого, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших близких, – сказал Жаксылык Омар. – Считаю, что устькаменогорцы достойно прошли через этот период испытаний. Инфекция не побеждена полностью, ещё предстоит много работы.

По его словам, ощутимая часть сил была задействована в борьбе с пандемией, а именно с её последствиями – экономической нестабильностью и потерей дохода населения.

Для поддержки граждан в период чрезвычайного положения и карантина 108 тысячам человек в связи с потерей дохода произведена социальная выплата в размере 42500 тенге на общую сумму 7,5 млрд тенге. Также 18 тысячам горожан возмещены затраты за коммунальные услуги на общую сумму 545 млн тенге, 15 тысячам человек выданы продуктовые наборы на сумму 335 млн тенге. От фонда Birgemiz более 20 тысячам устькаменогорцев выплачено по 50 тысяч тенге на общую сумму 966 млн тенге.

– В рамках «Дорожной карты занятости» реализовано 114 проектов на сумму 31 млрд тенге, создано 7562 рабочих места. По этой программе отремонтированы социально значимые объекты города, – проинформировал Жаксылык Омар. – Проведён ремонт бывшего корпуса БСМП. Также ремонтными работами охвачены городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба», 63 объекта образования, три городские библиотеки и два спортивных объекта. Одним из значимых проектов стала модернизация Станции юного техника.

Подробно аким областного центра остановился на вопросе строительства социального жилья. В рамках государственных жилищных программ в прошлом году долгожданные квартиры получили 750 очередников. Среди них 350 многодетных семей, 127 детей-сирот и 317 представителей других социально уязвимых слоёв населения. По словам градоначальника, это лучший показатель по республике.

Помимо проделанной работы в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения и других, Жаксылык Омар рассказал и о проектах, которые будут реализованы в рамках празднования 30-летия Независимости РК.

– Этот год должен быть ознаменован открытием новых социальных объектов и производств, возведением новых микрорайонов, строительством большого количества жилья. Мы будем прилагать все усилия для реализации этих задач, – подчеркнул он.

Уже утверждён план, в который включено более ста мероприятий. Так, в текущем году под эгидой 30-летия Независимости РК планируется открытие более 20 социальных объектов, дворов, аллей, парков, скверов, торжественное вручение ключей от жилья.

По традиции после отчёта последовала череда вопросов и ответов. К примеру, один из зрителей прямого эфира спросил у акима города, будут ли созданы места отдыха для детей и взрослых на улицах Новаторов, Бурова и Кабанбай батыра. Аким Усть-Каменогорска ответил, что по поручению главы региона Даниала Ахметова готовится проект по созданию бульварного кольца на улицах Бурова и Новаторов. Разработку проектно-сметной документации планируют завершить в этом году, а в следующем – приступить к работе.

Ещё одно обращение поступило от жителя села Прудхоз. По его словам, сельские дороги находятся в ужасном состоянии, есть проблемы с водоснабжением.

– Что касается дорог – весной сделаем ямочный ремонт. Проект по водоснабжению села Прудхоз недавно одобрил аким области Даниал Ахметов. В апреле начнём работу, – сообщил аким областного центра.

Проблему электроснабжения подняли жители Ахмирово. Жаксылык Омар объяснил, что сейчас по проекту «Строительство сетей электроснабжения посёлка Ахмирово» готовится проектно-сметная документация. В марте-апреле эта работа завершится, и до конца 2021 года вопрос будет полностью решён.

– Динамика развития области позитивна. Мы практически выполнили все основные экономические показатели. Это говорит о правильности стратегии, принятой Правительством и Президентом в этот период, – отметил Даниал Ахметов.

Как сказал аким области, Усть-Каменогорск является одним из самых эффективных городов в регионе в части обеспечения социальной поддержки многодетным семьям.

– В целом система социальной поддержки показывает свою жизнеспособность и соответствие критериям времени, – считает глава региона.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета