Воздушные ворота Урджара

Информация о том, что воздушная гавань Урджара сможет уже к началу туристического сезона полноценно принимать самолёты и пассажиров, прилетающих для отдыха на озеро Алаколь, прозвучала не так давно в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

На вопрос, поступивший от депутатов, дал ответ министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев. По информации главы профильного министерства, завершение реконструкции аэропорта в административном центре Урджарского района планируется к старту нового туристического сезона.

В течение нескольких последних лет «Рудный Алтай» регулярно обращается не только к теме реконструкции аэропорта в селе Урджар, но и в целом к вопросам совершенствования всей транспортной инфраструктуры. Это необходимо как для развития местной экономики, социально-культурной, спортивной жизни, так и отрасли туризма района, имеющей колоссальный потенциал. Кроме того, в Восточном Казахстане особое внимание уделяется реализации комплексных программ развития приграничных районов области по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, что вопрос завершения реконструкции аэропорта в селе Урджар также находится в поле зрения народных избранников. На декабрьской сессии областного маслихата подробно рассмотрели предпринимаемые меры, решение финансовых, проектных и других вопросов.

Столь пристальное внимание к воздушной гавани в Урджарском районе вполне объяснимо. Накануне нового туристического сезона интерес к логистическим схемам, смыкающимся у побережья озера Алаколь, проявляют туристы, гости, отдыхающие. По мнению акима области Даниала Ахметова, необходимо и, безусловно, возможно создать полноценный туристический кластер. Сделать побережье озера с целебной водой и лечебными грязями центром притяжения для всех желающих поправить своё здоровье. Речь не только о наших соотечественниках, но и гостях из ближнего, а в перспективе и дальнего зарубежья.

На уровне области и района уже многое для этого сделано. Кто давно не был на Алаколе, тот сразу увидит и по достоинству оценит явные перемены. Это новые базы, домики, мини-гостиницы, соответствующая инфраструктура, объекты сервиса, благоустройство, яркий дизайн и образ центральной набережной и многое другое.

Как считает руководство Урджарского района, нужно максимально облегчить доступ туристов на берег озера. Одним из наиболее комфортных видов транспорта туда является современная авиация. Чтобы заметно увеличить пропускную способность воздушной гавани, существенно повысить качество обслуживания пассажиров, проводится реконструкция местного аэропорта. Предполагается, что он будет в состоянии принимать воздушные суда более высокого класса, чем прежде, и в любое время суток.

На днях аким Урджарского района Нуржан Токсеитов побывал на объекте, ознакомился с ходом работ по реконструкции аэропорта. Об этом он разместил исчерпывающую информацию на своей официальной странице в социальных сетях. В поле зрения попали состояние специального покрытия на важном объекте, работа и сроки завершения укладки второго слоя.

– В соответствии с планом продолжаются работы на пятиэтажном наблюдательном пункте, центральном распределительном узле, системе водоотведения, – сообщает Нуржан Токсеитов.

По его информации, для наиболее полного раскрытия туристического потенциала района в скором будущем аэропорт Урджара будет принимать современные воздушные суда.

Добавим, в ходе туристического сезона активно используются и другие виды транспорта для доставки туристов и гостей в Урджарский район. По информации профильного отдела районного акимата, в пик бархатного сезона принимаются меры по совершенствованию графика движения автобусов, выделению дополнительных вагонов к поездам в сторону Алаколя, активизации работы разных такси, чьи услуги организуют местные предприниматели.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции

Урджарский район