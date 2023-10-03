Вот такое особенное лето

На берегу Бухтарминского водохранилища на базе отдыха «Приморск» состоялось закрытие летнего эколого-оздоровительного лагеря «Лето без границ» для детей с особыми образовательными потребностями.

Сейчас на базе находятся ребята из седьмого, последнего потока.

«Лето без границ» – это пилотный проект, который осуществляет общественный фонд «Антарес-А» при финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust и содействии Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области.

И родители, и дети остались в восторге от такого формата отдыха.

– Спасибо, что подарили нам и нашим детям возможность отдохнуть и провести время с пользой в таком прекрасном месте с потрясающей природой. Нам здесь понравилось всё: от условий проживания до питания и досуга детей. Мы смогли отдохнуть не только физически, но и духовно, побыть подальше от повседневной суеты, – поблагодарила организаторов лагеря мама особенного мальчика Алихана Алина Мырзахан.

Закрытие сезона в летнем эколого-оздоровительном лагере посетила генеральный директор Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева.

– В этом году фонду «Самрук-Қазына» исполнилось 15 лет и в честь юбилея Samruk-Kazyna Trust в нескольких регионах страны профинансировал открытие реабилитационных комплексов для детей с особыми потребностями. Отдых для вас и ваших детей в спортивно-оздоровительном лагере в таком живописном месте Восточного Казахстана был организован по инициативе общественного фонда «Антарес-А», – отметила Альфия Адиева, обращаясь к родителям детей на церемонии закрытия.

Особенность этого лагеря в том, что, помимо отдыха, с детьми работали дефектолог, учитель физкультуры и музыкальный педагог. Они рассказали родителям, как помочь особенным детям социализироваться в обществе.

Стоит отметить, что фонд Samruk-Kazyna Trust от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» за последние семь лет реализовал на территории Восточного Казахстана 14 социальных проектов на сумму около одного млрд тенге.

Аяужан Утеулинова