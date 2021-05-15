Видео с обессиленными пожарными из Риддера, разлетевшееся в Сети, растрогало жителей всего Казахстана.

10 мая в посёлке Лесхоз произошёл страшный пожар, который не только уничтожил жилые дома, хозпостройки, но и забрал человеческую жизнь. Двое суток около 500 пожарных боролись с огненной стихией не жалея сил.

В Сети появилось видео «Вот они, наши герои», на котором изнурённые спасатели, несмотря на камни и неудобный костюм, уснули прямо на земле. За короткое время ролик набрал большое количество просмотров и комментариев. «Просто без слов… Достойны уважения», «Ребята больше суток боролись со стихией. Честь им и хвала», «Молодцы парни, вы настоящие герои», «Храни вас Бог, и низкий поклон вам за мужество и стойкость», – пишут пользователи в социальных сетях.

Позже выяснилось, что в объектив камеры попали сотрудники пожарной части № 14 города Риддера. Среди них – заместитель начальника старший лейтенант гражданской защиты Улан Нурмухамбет, командир отделения старший сержант Ринат Сагидулдинов, пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Дидар Сарсеков, пожарный-спасатель Алмас Турсынгалиев, пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Силамбек Кагыбат, командир отделения сержант гражданской защиты Хафиз Сагиев, командир отделения сержант гражданской защиты Нурлан Жандалинов.

Корреспондент газеты «Рудный Алтай» связался с одним из героев видеоролика – командиром отделения пожарной части № 14 Ринатом Сагидулдиновым, который рассказал, как прошли первые сутки пожара в Риддере.

– Когда поступил вызов о пожаре, я был на смене, – сообщил старший сержант. – Мы сразу выехали. Прибыв на место, увидели, что всё в огне, очень сильное задымление. Нашим участком оказалась улица Сосновый бор. Мы раскатали пожарный рукав и приступили к её тушению, главной задачей было не дать огню распространиться дальше.

Борьба с коварной огненной стихией заняла у спасателей сутки. За это время у них не было времени даже поесть… Это удалось сделать только к утру следующего дня, 11 мая, когда волонтёры и сотрудники акимата доставили горячее питание. К вечеру, после ликвидации огня на своём участке, обессиленные пожарные уснули прямо на земле…

– Замначальника нам сказал, что можем отдохнуть, – поделился Ринат Сагидулдинов. – Если честно, я даже не помню, как уснул.

А ведь героя нашего повествования могло и не быть на жутком пожаре в Риддере – изначально он хотел пойти служить в полицию, но что-то заставило его передумать. Побывав первый раз на тушении, Ринат утвердился в решении быть пожарным. За пять лет работы в пожарной службе он участвовал в тушении нескольких десятков возгораний и спас не одну жизнь…

После опасной смены Ринат всегда спешит домой, к любящей семье – жене и сыну, которые всегда и во всём его поддерживают и вдохновляют. Для них он настоящий герой.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Рината Сагидулдинова

Риддер