Вот, новый водопровод

Качественную питьевую воду получат в этом году жители сёл в Зайсанском и Курчумском районах. Не один год сельчане ждали этого события, ведь обеспечение водой – это базовое условие для нормальной жизни.

Строительство новых инженерных сетей и гидротехнических сооружений в этих населённых пунктах ведётся в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Национального курултая поручил к 2025 году обеспечить сто процентов сельских жителей доступом к качественной питьевой воде.

Жители села Кайнар Зайсанского района давно мечтали о централизованном водоснабжении. Наконец, благодаря реализации программы «Сильные регионы – драйвер развития страны» в этом году они получат бесперебойный доступ к воде.

Конечно, проводить централизованное водоснабжение в сёла, где проживает небольшое количество людей, нецелесообразно, поэтому в некоторых населённых пунктах устанавливаются комплексные блок-модули, которые намного экономичнее.

В областном Управлении строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что к концу этого года планируют завершить строительство водопровода и водозаборных сооружений. Для этих целей из бюджета выделено 216,1 млн тенге.

– К настоящему времени строительно-монтажные работы по укладке магистральных сетей выполнены более чем на 83 процента, возведение сооружений на водозаборной площадке – на 50 процентов, – говорится в информации ведомства.

Проектно-сметную документацию по прокладке центрального водопровода в селе Кайнар разработали в 2021 году. По результатам государственных закупок заказчик проекта ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района ВКО» заключил договор с генеральным подрядчиком ТОО «УниверсалСтройСервис».

В настоящее время идут работы по укладке магистральных сетей, установке колодцев. На водозаборной площадке планируется размещение водонапорной башни с чистой водой. На магистральных сетях от каждого колодца, где это предусмотрено проектом, планируется проведение водопроводных сетей непосредственно к границам участков потребителей.

В целом в селе Кайнар предусмотрено строительство площадки водозаборных сооружений, насосных станций первого и второго подъёма, водонапорной башни ёмкостью 160 кубометров, трансформаторных подстанций. Общая протяжённость сетей составит 4,8 километра, в том числе до границ частных домов – 2,1 км.

Отмечается, что работы на объекте ведутся в соответствии с графиком и его планируют сдать в сентябре этого года. Реализация проекта позволит обеспечить около 600 жителей села Кайнар питьевой водой гарантированного качества.

Также к концу года должно завершиться строительство водопроводных сетей в селе Алгабас Курчумского района. На реализацию проекта выделено из бюджета 485,3 млн тенге.

– Возведение инженерных объектов в селе Алгабас началось в прошлом году. К настоящему времени строительно-монтажные работы по укладке магистральных сетей выполнены почти на 60 процентов, возведение сооружений на водозаборной площадке – более чем наполовину, – рассказали в Управлении строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время ведутся работы по укладке магистральных сетей, установке колодцев, а также строительство вспомогательного здания комплексной трансформаторной подстанции наружной установки, насосных станций и других объектов.

На водозаборной площадке будут размещены резервуары с чистой водой, от каждого колодца на магистральных сетях – проведены водопроводные сети к участкам сельчан.

Всего, согласно проектно-сметной документации, в селе Алгабас общая протяжённость сетей составит около 12 километров, в том числе до границ участков потребителей – 3,7 километра. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой более 600 местных жителей.

– Мы очень рады, что Президент страны обратил внимание на наши проблемы с водоснабжением, власти предпринимают конкретные шаги для их решения, – говорят сельчане. – Что касается временных неудобств, связанных со строительством водопровода, то они оправданы – ведь у нас появится вода, которую мы так ждали!

Бахыт Сарсембаева