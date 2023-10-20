Вот это подарок

Жители Алтая теперь могут заниматься любимыми видами спорта на свежем воздухе. В одном из дворов районного центра оборудовали новую спортивную площадку. На ней предусмотрены поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также корт для занятий большим теннисом.

По словам акима Алтая Игоря Оконешникова, новый спортивный объект позволит вовлечь в занятия спортом жителей всех возрастов.

– В своё время здесь был спортивный комплекс, – сказал Игорь Оконешников. – Мы восстановили его, и теперь тут проходят спортивные тренировки для детей, занимаются представители старшего поколения.

Безусловно, большой интерес новая площадка вызвала у местной детворы, которая ещё на этапе строительства регулярно интересовалась у подрядчиков, когда же всё будет готово.

– Раньше было скучно, в футбол играли за домом на полянке, строи-

ли воображаемые ворота, – поделился впечатлениями юный житель Алтая Куаныш Карибаев. – Теперь есть спортивная площадка, и стало намного лучше. Будем с друзьями с удовольствием проводить здесь время.

Подарок накануне праздника получили и жители Серебрянска. Здесь открылась новая детская площадка. Современный игровой комплекс расположился в районе городской площади, на пересечении улиц Пушкина и Веденеева. Это стало радостным событием для серебрянцев всех.

– Появилось ещё одно место, где дети могут веселиться, кататься на горках, – поделилась член Совета аксакалов Галина Яковенко. – Примечательно, что мероприятие состоялось в преддверии праздника – Дня Республики. Рады и дети, и взрослые. В нашем городе уже одиннадцать таких игровых площадок.

После поздравления почётные гости торжественно разрезали символическую ленту, а детвора разбежалась изучать новый игровой комплекс: одни с восторгом осваивали качели, другие лазали по ярким лестницам, а самых маленьких больше всего привлекла горка. Родители отмечают, что это замечательный подарок для детей.

Александра Исаева

Район Алтай