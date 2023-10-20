Чувствуют себя как дома

По-настоящему домашние, уютные условия созданы для молодых людей, которые живут в частном студенческом общежитии в Усть-Каменогорске, построенном в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Молодые предприниматели, которые сами когда-то были студентами, на собственном опыте знают, насколько важны для перспективной молодёжи комфортные условия для учёбы и отдыха. Именно поэтому они решили построить, пожалуй, первое в городе и в Восточном Казахстане подобное общежитие. Оно так и называется – Дом студента, и под его крышей есть всё, что необходимо для организации быта молодых людей, оказания им каждодневных услуг.

Новый проект

Необычный проект реализовало ТОО «Радмир и Рамир» во главе с его инициативным директором Назым Сейтказиной и её коллегами. Он вполне укладывается в рамки поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поддержке студентов. В этом направлении предусмотрены конкретные программы, которыми и воспользовались молодые предприниматели. Государство заботится о будущем нашей молодёжи, о кадровом резерве, который будет укреплять его устои.

– Наше предприятие построило новое общежитие буквально с нуля, – говорит Назым Сейтказина. – Много времени заняла подготовительная работа, тщательное оформление документов, а на сам процесс возведения здания потребовалось всего девять месяцев. Мы продумали сообща все детали, и сейчас всё проходит по плану – работа с жильцами Дома студентов и погашение банковского займа, полученного для его строительства.

К сказанному добавим, что строительство студенческого общежития стало возможным при помощи фонда «Даму». По информации его сотрудников, проект профинансирован АО «Bereke Bank» в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Он позволил уже очень многим молодым предпринимателям реализовать свои бизнес-идеи.

– За счёт субсидирования фонда «Даму» предпринимателям удалось снизить процентную ставку по займу до шести процентов годовых, – говорит директор филиала этого фонда по ВКО Медет Ерболулы. – Кроме того, мы предоставили предпринимателям на недостающую сумму залога необходимую банковскую гарантию.

Отметим, что общежитие представляет собой здание в четыре этажа, на которых размещаются комнаты различной вместимости, рассчитанные для проживания 117 человек. Находится оно в районе студенческого городка, имеет очень удобную локацию, поскольку почти в шаговой доступности расположены учебные заведения

города.

Уютно, душевно

Директор общежития Назым Сейтказина организовала небольшую экскурсию по зданию, где на самом нижнем этаже находится спортзал, чтобы проводить тренировки. В этом помещении также проходят тематические, культурно-массовые мероприятия.

Комнаты на этажах, где живут студенты, скорее всего, похожи на отдельные мини-квартиры со всеми бытовыми удобствами и условиями. Можно долго и много перечислять, что сегодня имеют в своём распоряжении молодые люди и о чём в своё время их родители даже мечтать не могли. Теперь это неотъемлемое требование жизни, нового века, становящееся возможным благодаря инициативе малого и среднего предпринимательства, поддержке государства. В частности, в рамках Послания Президента народу РК.

Журналистам хотелось бы отметить, что этот проект реализуется в тесной связи с профильными структурами системы образования Республики Казахстан. Партнёрство с ними осуществляется в постоянном, непрерывном режиме, когда система контролирует онлайн вход студентов в общежитие или выход из него по специальным электронным пропускам. Это необходимо для обеспечения полной безопасности молодых людей, за которых в равной мере ответственны сотрудники общежития и учебные заведения, в которых они сегодня получают образование.

– Несмотря на то, что у нас очень строгие правила, сейчас около 90 студентов желают поселиться в общежитии, – говорит Назым Сейтказина. – Мы стараемся никому не отказывать, по мере возможности обращаем внимание на просьбы тех студентов, которые проживают очень далеко, приезжают на учёбу в незнакомый город. В этом случае возникают мысли о необходимости строительства ещё одного общежития, поскольку желающих в два раза больше, чем мы можем на сегодня реально принять на проживание.

Думы о будущем

Журналисты делятся, что в своё время сами были студентами, жили в общежитиях, снимали квартиры, могут без прикрас сравнить, как раньше всё обстояло и как сейчас.

К примеру, в одном из помещений, где проживают сегодня студенты, есть кухонная зона для приготовления пищи, холодильник, стиральная машина, санузел. Ужины, обеды и завтраки они готовят сами. В общежитии оказывают услуги распечатки текстов и не только.

– По обычным нормам на каждого студента полагается по шесть квадратных метров, – говорит директор общежития, – однако у нас площадь получается больше, мы изначально хотели, чтобы всё у молодых людей было как дома: уютно, тепло, комфортно.

Принято считать, что забота о подрастающей смене – это, в основном, удел старшего поколения, умудрённого опытом, а здесь подобную миссию взяли на себя молодые предприниматели. В том имеется свой резон, потому как они лучше знают запросы новой волны, находятся в теме, более адаптированы к реалиям инновационного времени, пользуются технологическими новинками, техникой. Да и склонность или близость к креативной индустрии играет не последнюю роль в нахождении со студентами общего языка.

Представители СМИ интересовались, в свою очередь, мнением современных студентов, которым в перспективе предстоит применять знания на практике, трудиться на благо Родины, вносить вклад в её развитие. К примеру, Нурсултан Торегулов учится в медицинском колледже, будет работать фельдшером, сейчас он на третьем курсе и считает условия в общежитии отличными.

По словам студентки одного из местных университетов Дильназ Салуаткызы, сейчас она обучается на факультете истории, условия проживания в общежитии её вполне устраивают.

В разные годы нередко в прессе поднимались вопросы утечки умов, одарённых выпускников за пределы области, страны на учёбу, работу. Теперь достойные условия для них создают в Казахстане, чтобы молодые люди не уезжали в будущем за границу, учились и работали дома, приносили пользу Родине.

Таир Сапаргалиев