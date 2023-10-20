Печенье со вкусом успеха

Новый кондитерский бренд создаётся в Восточном Казахстане в рамках программы импортозамещения при активной государственной поддержке.

Его название в переводе означает печенье с узором и орнаментом, отражающим национальный колорит.

Производством сдобного печенья решило заняться в 2020 году ТОО «AQBOTA-UK» в Усть-Каменогорске по инициативе супружеской четы – Марии и Даурена.

– Вообще, это совместная бизнес-идея, рождённая в семейном кругу, – отмечает руководитель перспективного проекта Мария Можевикина. – Она учитывает потребность нашего региона в подобной продукции, спрос на местном рынке, который прежде, в основном, покрывался за счёт импорта из соседних государств. Это особенно остро на себе ощутили в период пандемии как предприниматели, так и потребители, когда закрывались на неопределённый срок границы, прерывался обычный поток привозных товаров.

По её словам, тогда и было решено освоить перспективную нишу продовольственного рынка, взяться за собственное производство сдобного печенья и другой продукции. Это, конечно, труднее, чем заниматься простой коммерцией, завозить готовый товар из другой страны, перепродавать и получать прибыль.

Восточный Казахстан отнюдь не обделён талантами в предпринимательской среде, которые также выпускают похожую продукцию, но в меньших объёмах. Однако автоматизированного производства, работающего в промышленных объёмах для оптовых поставок, на тот момент в регионе не имелось.

Если говорить современным языком, то необходимо было изменить нежелательный тренд, повернуть ситуацию в лучшую сторону. Это требовало от инициаторов проекта, в первую очередь, преодоления психологических барьеров, затем уже создания всех иных сопутствующих условий.

Новое дело не обещало мгновенной отдачи, быстрой прибыли, возврата капитала, вложенного в сложное производство с современными технологиями. Потому такие проекты нуждаются в финансировании на продолжительный срок, причём на льготных условиях. Тут вся надежда на помощь государства, которое заинтересовано в их поддержке через действующие на сегодня финансовые институты.

– В 2021 году инициаторы проекта обратились в один из банков, – говорит руководитель филиала Фонда «Даму» по ВКО Медет Ерболулы. – В результате они при поддержке фонда получили кредитные средства в сумме 41 млн тенге на выгодных для себя условиях.

По информации предприятия, на заёмные финансовые средства было закуплено производственное оборудование.

– В частности, три хлебопекарные печи, отсадочная трёхбункерная машина, способная выпускать двухцветное печенье с начинкой внутри, – рассказывает управляющий директор Марина Шахова. – Кроме того, эта машина имеет функции намазки-посыпки, а также глазировочную линию с декоратором.

По её словам, понадобилось время на заказ, закупку, поставку, монтаж, запуск техники, налаживание процесса, выпуск и упаковку продукции, обеспечение её качества.

На сегодняшний день в коллективе работают более 20 человек, а это трудовая занятость на новом производстве, источник доходов для себя и семьи, у кого она уже есть.

На предприятии производится 31 вид сдобного печенья, семь – ассорти, 16 – десертов, шесть сортов маффинов, а также выпускаются различные пряники и молочные коржи. Всё это должно составлять здоровую конкуренцию продукции, которая поставляется из других государств. В перспективе есть возможности расширять ассортимент, подходить к делу творчески, как это удаётся сегодня дружному коллективу предприятия.

Журналисты ознакомились с процессом производства кондитерских изделий, уровнем технологии, механизации всех работ. Даже на взгляд постороннего человека видно, что за умной машиной не угонится ни один человек, его ручной труд не составит конкуренцию мощной технике. В этом и заключается суть производства продукции как раз в промышленных объёмах и с соответствующим качеством.

Кондитерские изделия, произведённые в Восточном Казахстане, шаг за шагом поставляются за пределы области. В частности, их начинают узнавать в Астане.

Таир Сапаргалиев