Вот это кино!

В этом году зрители увидят новый фильм, снятый при участии молодого режиссёра, видеоблогера из Усть-Каменогорска Алишера Мишелёва.

«Сарсен: Благое дело» – так называется эта кинолента. Кстати, знакомый многим в нашей области талантливый молодой человек Алишер Мишелёв работал над этим проектом не в привычном для себя амплуа режиссёра, а в роли оператора-постановщика и ассистента режиссёра. Руководил творческим процессом автор идеи, сценарист Агыбай Сабырбек.

– С Агыбаем меня познакомил актёр из моего фильма «Контракт» Медет Кусаинов. Мы сразу же нашли общий язык и решили вместе поработать, – рассказал Алишер Мишелёв. – Я стараюсь снимать разные жанры – от комедии до триллеров, а Агыбаю больше по душе боевики. Снять совместно новый фильм предложил он. Так мы стали основой закадровой команды, нашли актёров и начали съёмки. Режиссёром стал Агыбай Сабырбек, он же исполнил главную роль в фильме. Думаю, у нас получился отличный дуэт.

О реализации этого проекта творческая команда начала задумываться летом 2021 года. К активным действиям ребята приступили в октябре того же года. На съёмки ушло два месяца. Сейчас процесс работы включает монтаж, постпродакшен и рекламу.

Премьера ожидается в мае текущего года. Авторы «Сарсена» планируют показать своё детище в кинотеатрах разных городов республики. Помимо этого, боевик появится в открытом доступе, а именно на YouTube-каналах Алишера Мишелёва и Агыбая Сабырбека.

О чём же повествует сюжет? По словам Алишера, «Сарсен: Благое дело» – это выдуманная история. Автор сценария был вдохновлён такими известными боевиками, как «Защитник» с Джейсоном Стэйтемом и «Заступник» с Лиамом Нисаном. Снято немало фильмов, где основной сюжет завязан на взаимоотношениях взрослого мужчины, потерявшего себя, с ребёнком, которому нужна помощь. Благодаря этому ребёнку взрослый начинает верить в себя, они становятся друзьями и их жизни полностью меняются. Такова идея и «Сарсена».

В картине немало элементов, свойственных боевикам, – боевых сцен и спецэффектов. Также «Сарсен» изобилует взрывами, погонями и столкновениями. Как отмечает Алишер Мишелёв, «Сарсен: Благое дело» – это первый фильм, который он снимал не в Усть-Каменогорске.

Это его четвёртый творческий проект, так, в создании комедии «Наша Устькамаша» участвовало много молодых энтузиастов, начинающих актёров. «Контракт» является первым боевиком, триллером в его фильмографии. Над этим художественным фильмом творческая команда работала на протяжении двух лет.

«Ақторғын» – первый проект режиссёра из Усть-Каменогорска на казахском языке. В нём участвовали в основном взрослые актёры из областного драматического театра. Киноновеллу удалось снять за небольшой срок, но процесс усложнила пандемия.

Четвёртый фильм – «Сарсен: Благое дело».

– Для меня каждая моя работа особенная, – сказал Алишер Мишелёв. – Конечно, у всех моих фильмов есть некоторые недостатки. Поэтому хочется снять лучшую работу, учитывая прежние ошибки. Пока это только планы.

Параллельно Алишер снимает видеоблоги и программы для своего YouTube-канала. Стоит отметить, недавно он выпустил свой музыкальный альбом и в свободное время занимается съёмкой клипов к каждой песне. В альбоме их 15. В конце прошлого года он сделал новогодний сюрприз для своей аудитории, выпустив второй клип.

Гульжан Естаева

Фото из архива Алишера Мишелёва