Восточный Казахстан. 1930 год. Противостояние

Одной из самых трагических страниц в истории является кампания, которая развернулась в рамках реализации государственного курса по созданию колхозной системы.

Этой политике предшествовал целый ряд мероприятий советского государства: ликвидация кулацко-байских хозяйств, хлебозаготовки, ужесточение налогового режима. ЦИК и СНК СССР 1 февраля 1930 года принимают постановление «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и борьбе с кулачеством». По Восточно-Казахстанской области охват коллективизацией составлял в 1928 г. – 2,2%, 1929 г. – 5%, 1930 г. – 31%. Насильственная коллективизация не могла не вызвать законного сопротивления крестьянства. Крестьянские массы проявляли открытое недовольство, перерастающее во многих районах Казахстана в организованные вооружённые выступления. Первые выступления начались осенью 1929 года, в ходе очередной хлебозаготовительной кампании в Бостандыкском районе Сырдарьинского округа. В ноябре 1929 года поднялись несколько аулов Батпаккаринского района Кустанайского округа. В феврале–марте 1930 года восстания и крестьянские волнения проходили по существу по всей территории республики.

В Восточном Казахстане крестьянское выступление под руководством Толстоухова охватило Усть-Каменогорский, Зыряновский и Самарский районы.

Изучением истории крестьянского восстания 1930 года занимались многие журналисты и писатели Восточного Казахстана. Статьи и очерки М. Мусина и А. Кратенко познакомили восточноказахстанцев с историей крестьянского выступления. История восстания освещалась А. Лухтановым, В. Обуховым, В. Гороховым, Ш. Багаутдиновым. Каждый из исследователей внёс вклад в изучение истории восстания, изучив разные источники информации: документы архивов и музеев, воспоминания свидетелей этого исторического события и участников подавления восстания. В течение многих лет занимаются исследовательской и собирательской работой по теме «Крестьянские выступления 1920-1930-х годов в Восточном Казахстане» сотрудники областного историко-краеведческого музея, собранные материалы представляются в экспозиции и на выставках музея.

Для всех исследователей представляла интерес биография организатора крестьянского выступления Федора Дорофеевича Толстоухова. В Восточном Казахстане Толстоухов был известной личностью. Но как правильно отмечал С. Е. Черных: «Его имя многие годы или замалчивалось, или его называли главарём крестьянского восстания. Причиной, можно полагать, была боязнь затрагивать щекотливые, сложные и болевые вопросы нашей отечественной истории, стремление обходить их стороной. Фёдору Дорофеевичу Толстоухову был приклеен ярлык бандита».

Документы фондов Семипалатинского партийного архива позволили ещё в 80-90-е годы ХХ века открыть некоторые штрихи биографии Толстоухова. Родился Фёдор Толстоухов в 1887 году в с. Ново-Троицкое Ливенского района Орловской губернии. В 1905 году он вступил в партию эсеров. За политическую деятельность в 1908 году был выслан на поселение в Бухтарминский уезд Семипалатинской области, работал учителем в сёлах Снегирево и Пихтовый Ключ. В 1920 году стал комиссаром партизанского отряда «1-й Алтайский полк Красных горных орлов» и вступил в РКП(б). На заседании Бухтарминского укома РКП(б) 22 декабря 1921 года назначен командиром отряда ЧОН. В списке членов и кандидатов РКП(б), прошедших партийную чистку по Бухтарминскому уезду, фамилия Толстоухова значится в списке членов по Пихтовому ключу. На III Семипалатинской губернской конференции РКП(б) Ф. Толстоухов избран в состав губернского комитета и делегатом на IX-й Всероссийский съезд РКП(б). За выступление на пленуме Семипалатинского губкома РКП(б) против жёсткой политики продналога Толстоухов был исключён из рядов партии и снят с должности командира отряда ЧОН. Уезжал на Дальний Восток, но точной даты отъезда установить не удалось. В мае 1929 года Толстоухов возвращается в Восточный Казахстан.

Питерский коммунар Николай Фёдорович Иванов так описывал Толстоухова: «Из себя Фёдор Дорофеевич был видный, интеллигентное лицо, нос с небольшой горбинкой. В общем, лицо дышало благородством».

Для музейных работников важно найти фотографию Толстоухова, но до настоящего времени фото не найдено. В фондах музея хранится фотография участников III Семипалатинской губернской конференции РКП(б), делегатом которой был Ф.Д. Толстоухов. Но на маленьком чёрно-белом снимке очень сложно было разглядеть человека «росточка среднего, волосом рыжеват, без бороды и усов, горбоносенький. Носил полушубок, отороченный мерлушкой. Папаху из коричневого каракуля заламывал назад».

В фондах музея хранятся в воспоминаниях уполномоченного ОГПУ Г. А. Котышева «Кулацкое (т.н. Толстоуховское) восстание в Усть-Каменогорском районе Восточно—Казахстанской области», которые освещают подготовку крестьянского восстания и его ликвидацию. Котышев отмечает: «Вся территория, которую предполагалось охватить восстанием, была разделена на участки. Общее руководство от Усть-Каменогорска до китайской границы Толстоухов оставлял за собой, а в Усть-Каменогорском районе руководство восстанием, кроме русско-казачьих станиц, возложил на Ширингина. Причём район в свою очередь делился на северный участок со штабом в Чистопольке и южный — в Зубовке. Вся остальная территория также была разбита на участки». Г. А. Котышев составил карту-схему территорий Восточно-Казахстанской области, охваченных восстанием.

Историю подавления выступления крестьян в Восточном Казахстане раскрывают документы и фотографии личных комплексов командиров отрядов Бужинского, И. Семененко, М. Рыбака, которые хранятся в фондах областного историко-краеведческого музея.

В протоколе закрытого совещания при Усть-Каменогорском райкоме ВКП(б) от 1 марта 1930 года в докладе начальника Семипалатинского окружного отделения ОГПУ С. Бак отмечены причины восстания: «Подготовка к восстанию была рассчитана на начало весны. Проводимые мероприятия в районе: хлебозаготовки, весенняя сельскохозяйственная кампания, сбор семфонда, мероприятия по ликвидации кулака как класса вынудили кулачество пойти досрочно на восстание».

О масштабе подготовительной работы по организации восстания свидетельствует «Следственная записка о деятельности контрреволюционной организации по ряду районов Семипалатинского округа», копия которой передана в музей из архива КНБ по Восточно-Казахстанской области.

Материалы документа свидетельствуют, что организационная работа по созданию контрреволюционной организации, ставящей себе цель – вооружённое восстание и свержение Советской власти, началась в июне 1929 года по инициативе и под руководством Толстоухова. Планировалось во всех районах Семипалатинского округа создать контрреволюционные ячейки, установить связи с Семиречьем и округами Сибирского края. Вооружённое выступление произвести одновременно везде, с таким расчётом, чтобы фронт моментально развернуть не менее как на 1000 верст. В первую очередь захватить Турксиб и этим воспрепятствовать переброске воинских частей против повстанцев. В момент выступления телеграф должен быть захвачен работниками. На местах выступление должно происходить следующим порядком: члены организации вооружаются, быстро захватывают помещения сельских советских и общественных организаций, арестовывают всех советских работников и коммунистов, а также актив бедноты. Рекомендовалось от террора по возможности воздерживаться. После свержения Советской власти всех арестованных отвести на границу Урала и отправить в центр СССР.

Организация создавалась по системе «троек» и «пятёрок», во главе назначался руководитель. Имелись также отдельные руководители по административным районам и сословно-национальным группам. Рекомендовалось первоначальную вербовку производить, как правило, не более 5-6 членов в селе, не разглашая широко членов организации.

Первая ячейка была создана в селе Зубовское. В нее вошли: Полуэкт Кленовицкий, Иван Иванович Ширингин, Иван Тарасович Зубов, Евгений Егорович Зубов, Павел Михайлович Прокопьев. Дальнейшее развёртывание контрреволюционной организации проходило по линии крестьянских сёл русского казачества и Усть-Каменогорска. Вторая ячейка была создана в селе Васильевка Усть-Каменогорского района. Далее ячейки созданы в сёлах Мякотиха, Троеглазово, Чистополька, Усть-Бухтарма. В Усть-Каменогорске при исправительно-трудовом доме создана ячейка из 11 человек, руководителем которой стал Шиляев, бывший лесничий Зыряновского лесничества, сын кулака, осуждённый по статье 58-10. В Усть-Каменогорске ячейку возглавлял Наумов Лаврентий Иванович – бывший торговец, который служил в Усть-Каменогорском отделении Казгосторга в должности разъездного агента по сбору пушнины. Проводилась работа по организации контрреволюционных ячеек в Риддерском районе.

В своей работе контрреволюционная организация имела задачу подготовить к выступлению совместно с русским крестьянством и казахское население. Задание провести агитационную работу по Уланскому и Курчумскому районам было дано Алексею Яковлевичу Вязникову, члену контрреволюционной ячейки с. Подгорное Самарского района как владеющему казахским языком. Ему удалось завербовать бая Куматая Кужбанова из аула №15 Уланского района.

Контрреволюционная организация распространила свое влияние и на Катон-Карагайский район, соприкасающийся с китайской границей. Центром влияния организации должен был стать район Яйсак, где «население исключительно старообрядческого толка, засорено кулацко-контрреволюционным элементом, активно принимало участие в бело-бандитском выступлении в 1920 году». Но по сведениям члена контрреволюционной организации Степана Алексеевича Бородулина, который был разъездным агентом по сбору кожсырья от Алтайской артели «Возрождение» Катон-Карагайского района, казаки с. Алтай, которым он сообщил, что подготовкой восстания руководит Толстоухов, махнули рукой, сказав, что это ловушка.

Контрреволюционной организацией ставилась задача организовать вооружённое выступление одновременно на территории Казахстана и Сибкрая, включительно до Урала. Для организации контактов в Рубцовский округ Алтайского края был направлен член контрреволюционной организации Моченов Иван Васильевич. В ходе поездки он выяснил, что в Рубцовском округе нет контрреволюционной организации.

Попыткой к организационному оформлению и созданию руководящего центра стало совещание части руководителей контрреволюционных ячеек, состоявшееся 17 января 1930 года в селе Зубовское. Совещанием руководил Толстоухов. Он заострил особое внимание на активизацию работы среди казачества и поставил задачу – создать в каждом селе ячейки по 3-5 человек. Центром связи было назначено село Меновное Усть-Каменогорского района. На совещании было отмечено, что «в отношении вооружения дело обстоит неважно. Организация имеет связь с заграницей, в районе Чугучак имеется 250 человек и в районе Кош-Агач – 150 человек. Все хорошо вооружены и готовы к выступлению». Толстоухов отмечал, что во время выступлений, по возможности, от террора надо воздерживаться.

Для окончательного организационного оформления контрреволюционной организации на 13 февраля 1930 года был назначен съезд руководителей контрреволюционных ячеек в посёлке Братском Самарского района. Съезд состоялся в ночь с 13 на 14 февраля. Толстоухов информировал съезд о том, что организация развернула работу очень широко, начиная от китайской границы до Новосибирска, что свержение Советской власти неизбежно, так как крестьянин весной должен приступить к работе при новой власти и дальше откладывать нельзя, так как могут всех переарестовать, что уже и делается. Толстоухов обратился с вопросом к участникам съезда: «Следует ли выступать, так как возможно поражение, так как недостаточно оружия, тогда придется отступить за границу». Вместе с тем он успокоил, что «победа должна быть на нашей стороне, так как крестьяне пойдут за нами». О дне выступления определенно не решили, назначив на 26 февраля, условившись быть готовыми и о выступлении сообщить нарочными из штаба. По показаниям участника съезда Алексея Александровича Чикеева, делегаты отмечали, что с оружием на местах дело обстоит плохо, можно надеяться только на охотничьи ружья и захватить боеприпасы в Союзах охоты. Толстоухов успокоил делегатов съезда, что оружие везут из Семипалатинска, и оно застряло по дороге.

В своей работе контрреволюционная организация рассчитывала на поддержку всего крестьянства без различия социального происхождения, в том числе и на бывших красных партизан. По свидетельству Н.Ф. Иванова, в восстании принимали участие и питерские коммунары братья Никита и Федор Янины, Г. Паутов. Один из организаторов крестьянского выступления И.И. Ширингин говорил: «Крестьянство – порох, к которому стоит только поднести зажжённую спичку и он вспыхнет и сожжёт всё».

По свидетельству члена контрреволюционной организации Алексея Яковлевича Вязникова, Толстоухов говорил: «Жизнь для крестьянства сейчас становится невозможной, разоряют хозяйства не только кулаков, но и бедняков, крестьянство всё недовольно Советской властью и все как один пойдут на восстание против Советской власти».

Материалы Следственной записки свидетельствуют, как шёл процесс ликвидации контрреволюционной организации. Органами ОГПУ было установлено, что контрреволюционной организацией руководит Ф. Толстоухов, что день выступления назначен на период с 20 по 25 февраля. Что часть руководителей из кулацкого элемента сбежала, опасаясь репрессий, в связи с общими операциями по кулачеству, проводимыми по округу, часть руководителей выехала для связи с районами, в том числе и Толстоухов 18 февраля выехал в Самарский район. С 17 февраля 1930 года окружной отдел ОГПУ приступил к ликвидации организации, была арестована значительная часть руководства в Усть-Каменогорском, Зыряновском и Самарском районах. На 20 февраля 1930 года было арестовано 72 члена, 16 сбежало.

Выступление крестьян началось утром 21 февраля, в последующие 22 и 23 февраля охватило целый ряд сёл Усть-Каменогорского, частично Зыряновского районов. Сигналом к выступлению послужил приезд 20 февраля в с. Мякотиха И.И. Ширингина, одного из руководителей организации. Всем членам организации было сообщено о том, что на утро 21 февраля назначается выступление.

Рано утром 21 февраля в с. Мякотиха по заранее подготовленному плану были арестованы члены сельского совета, уполномоченные по посевной кампании, активисты из бедноты и колхозников, всего 42 человека. Был освобождён арестованный накануне руководитель контрреволюционной ячейки села С. К. Бурнашев. Захватив власть в селе, группа в количестве 40 человек, вооружённых дробовиками, берданками и трёхлинейными винтовками, двинулась по направлению посёлков Васильевка, Верхне-Таловка. В Мякотихе руководители штаба М. Какаулин и Н. Усенко приступили к составлению списков населения для мобилизации, распространяли слухи о том, что повстанцы захватили Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Новосибирск, проводили митинги с лозунгами: «Долой колхозы, пятилетку, коммунистов и грабежи! Да здравствуют свободный труд и вольная торговля!».

21 февраля в 12 часов в село Чистополька прибыл вооружённый отряд из с. Верхне-Таловка, были арестованы активисты сельского совета и колхоза. Из села Мякотиха отряд под командованием И. Ширингина прибыл в 15 часов в село Васильевка, к этому моменту там уже были арестованы активисты сельского совета и колхоза. Участники выступления направили отряды в сёла Васильевского сельсовета – Поперечное, Беляковское и Дородинское, где также произвели аресты актива. 21 февраля вооружённое выступление произошло и в с. Троеглазово. Здесь восставшими руководили бывший полковник Владимир Зенковский и Парамон Троеглазов.

Вооружённое выступление в посёлке Зубовское состоялось 21 февраля в 15 часов. Среди руководителей были И.О. Зубов, И.А. Иванов, И. Прокопьев. В село Зубовское прибыл отряд в количестве 100 человек под руководством Ширингина и Чубакова, далее отряд двинулся на село Кондратьевку, которая была занята с боем утром 22 февраля. На следующий день, 23 февраля, участники восстания были выбиты отрядами ОГПУ из с. Кондратьевка. Они отступили в с. Зубовское, заняв одновременно деревню Крестовка. По сведениям ОГПУ, в Зубовском и Крестовке было сосредоточено около 400 участников выступления. В пос. Зубовском участники восстания вступили в бой. Но были разбиты. Основная масса восставших попала в плен, часть отступила к пос. Дородница. Командование над вооружёнными отрядами взял на себя В. Зенковский.

Главный штаб по формированию отрядов находился в с. Мякотиха, здесь с 21 по 23 февраля формировались отряды и направлялись для поднятия восстания в села Усть-Каменогорского района: Светлый Ключ, Стретенку, Старо-Александровку, Северное, Феклистовку, Горно-Ульбинку, где не были поддержаны крестьянами и под давлением отрядов были вынуждены отступить к селу Мякотиха. Здесь 27 февраля участники восстания, около 300 человек, были окружены и вступили в бой, но были разбиты. В Следственной записке сотрудниками ОГПУ был сделан вывод: «За период выступления состоялось два боя в селах Мякотиха и Зубовское».

24 февраля Ф. Толстоухов прибыл в с. Пантелеймоновку Самарского района, собрал совещание, на котором поставил вопрос о немедленном выступлении. Но в силу разногласий решение о выступление не было принято. Толстоухов выехал по направлению с. Кокпекты, с целью там организовать выступление, но был приглашён обратно в Пантелеймоновку. Решение о выступлении было принято. План был следующим: Толстоухов организует выступление в Пантелеймоновке, Николай Девин – в Александровке, Семён Пчеленко – в Самарке, Михаил Роменский – в Кокпектах, в Верх-Буконь направлялся Кирилл Гоцкий, в Миролюбовку – Иван Бородулин. Толстоухов с группой в 7 человек совершил налёт на Каиндинское лесничество, захватил 18 винтовок системы «Веттерли», деньги в сумме 19713 рублей и вернулся в Пантелеймоновку. План вооружённого выступления в Самарском районе не был реализован, так как организующее звено контрреволюционной организации в районе было арестовано. Состоялось лишь мимолетное выступление в Миролюбовке и налёт на Баты. Группа во главе с Толстоуховым уходит в глубь Каиндинского бора, затем к границе и переходит в Китай.

По оценке органов ОГПУ общее количество участников выступлений, включая членов контрреволюционной организации, действующей на территории Усть-Каменогорского, Зыряновского и Самарского районов, достигало 1200-1300 человек. По социальному составу: 324 кулака, 326 середняков, 133 бедняка, остальные – прочие.

Материалы следствия показали, что если бы не были произведены аресты членов контрреволюционной организации, то неизбежно бы произошло выступление казачества Усть-Бухтармы и захват села Гусиная пристань – крупного экономического центра с большими складами государственного хлеба, тем самым дав возможность территориально отрезать два больших пограничных административных района – Катон-Карагайский и Зыряновский. Дальнейшие события неизбежно развернулись бы в следующем порядке: выступление крестьян в Самарском районе, сосредоточивание восставших под Усть-Каменогорском, взятие Усть-Каменогорска и выпуск из исправительно-трудового дома, где действовала контрреволюционная группа, около 1000 арестованных кулаков. Это позволило бы распространить влияние на Шемонаихинский, Разинский и Убинский районы, создав тем самым угрозу Семипалатинску, установление через Самарский район связей с Семиречьем.

Вооружённые выступления крестьян подавлялись с применением частей и подразделений РККА, войск ОГПУ и коммунистических отрядов. На территории Казахстана к моменту начала первых крестьянских выступлений регулярные части и подразделения Красной Армии отсутствовали. Имелся лишь 62-й дивизион войск ОГПУ, базировавшийся в г. Кызыл-Орда.

В критических ситуациях руководство Казахстана обращалось с просьбами к командованию Среднеазиатского военного округа. В период с января по февраль 1930 года на основании решений бюро Казкрайкома ВКП(б), постановлений ЦК ВКП(б) и приказов ОГПУ СССР в Казахстане была решена проблема с организацией вооружённой силы, в виде созданных четырёх дополнительных дивизионов, необходимых для подавления вооружённых выступлений. В Восточном Казахстане в районы, охваченные крестьянскими выступлениями, направлялись специальные коммунистические отряды, в сёлах районов были созданы оперативные участки ОГПУ. Коммунистические отряды формировались из числа партийных, комсомольских и советских работников. Первым отрядом командовал сотрудник ОГПУ, бывший начальник Усть-Каменогорской районной милиции Михаил Рыбак. 23 февраля в Усть-Каменогорск прибыл начальник Семипалатинского окружного отделения ОГПУ Соломон Бак. С ходу были сформированы ещё два отряда из активистов городских организаций ВКП(б), ВЛКСМ и Осоавиахима. Командирами назначены военком Усть-Каменогорска Иван Семененко и военрук одной из городских школ Виктор Шайтанов. Постановлением Усть-Каменогорского райисполкома город Усть-Каменогорск был объявлен на военном положении.

В Информационном письме секретаря Усть-Каменогорского райкома РКП(б) М. Худаева сообщается: «21 февраля в северо-восточной части нашего района (Мякотиха, Чистополька, Васильевка, Поперечное и др.), где мы наблюдаем скопление кулаков и антисоветского элемента, мы имели вооружённое выступление кулацких банд. Руководителями выступления были: бывший член партии и бывший красный партизан Толстоухов, белогвардеец Зенковский и другие крупные кулаки. Восстанием было охвачено до 9 сельсоветов нашего района. Социальный состав повстанцев в основной своей массе состоит из кулаков и антисоветского элемента, за редким исключением в бандах принимали участие бедняки и середняки.

Численный состав банды, по приблизительным данным, составлял до 900 человек, из них взято в плен 564 человека, убито 160 человек, ранено до 70 человек (сведения на 1-е марта)». Военное положение в городе Усть-Каменогорске было отменено с 8 марта 1930 года.

Организатор и вдохновитель восстания Федор Дорофеевич Толстоухов погиб, попав в засаду. В очерке «Да здравствует власть рабочих и крестьян, долой коммунистов и коммунию!» А. Г. Лухтанов дал очень точную оценку личности Толстоухова и крестьянскому выступлению в Восточном Казахстане: «Трудно сейчас решить, кем же был Толстоухов. Хлеборобом, интеллигентом-учителем, политическим деятелем местного масштаба? Наверное, можно его назвать народным героем, защитником обиженных и борцом за справедливость. Этаким бухтарминским Робин Гудом ХХ столетия. В любом случае это была яркая личность с твёрдым характером и своими убеждениями… Трагически закончилось восстание 1930 года, известное как «Толстоуховское». Неорганизованное, неподготовленное, с самого начала оно было обречено на провал и больше напоминает бунт, стихийный взрыв человеческого гнева и отчаяния. Со стороны же властей это была война против собственного народа».

З. Надыкто, заведующая отделом научно-исследовательского обеспечения современной истории КГКП «Областной историко-краеведческий музей» Управления культуры ВКО

Фото из открытых источников