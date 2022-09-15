Воспитываем патриотов

В контексте программы военно-патриотического воспитания молодёжи «Біртұтас ұлт – біртұтас әскер» в Усть-Каменогорске прошёл тематический концерт.

В рамках осеннего призыва и празднования 30-летия Вооружённых сил Республики Казахстан в «Ertis-концерт» состоялась концертная программа с участием коллектива Центрального военного ансамбля и оркестра военно-патриотического центра Вооруженных сил РК. В мероприятии также приняли участие восточноказахстанские школьники.

– Министерство обороны Республики Казахстан осуществляет большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это одно из направлений многоплановой, масштабной и постоянно осуществляемой деятельности. На сегодняшний день мы выступаем модераторами комплексной программы военно-патриотического воспитания молодёжи «Біртұтас ұлт – біртұтас әскер», – отметил начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Вооружённых сил Республики Казахстан Серик Бурамбаев.

В рамках этой программы в общеобразовательных школах страны проводятся уроки мужества с участием ветеранов Вооруженных сил и действующих военнослужащих. Организована профориентационная работа и ознакомление подрастающего поколения с порядком поступления в военные учебные заведения, а также организуются концертные программы.

– В основном такие концерты мы проводим для детей и старшеклассников. Главная цель – воспитание гражданских и патриотических чувств, популяризация профессии военных, подготовка подрастающего поколения к службе в армии, знакомство с военными учебными заведениями, – отметил начальник национального военно-патриотического центра Вооружённых сил, заслуженный деятель Республики Казахстан Арман Асенов.

Наргиз Еркiнбекова

Фото Тлеубека Шаяхмета