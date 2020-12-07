Россыпь талантов 

В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан артисты Усть-Каменогорска подарили восточноказахстанцам праздничный онлайн-концерт

«Ел тiрегi – Елбасы».

Концертная программа была составлена из номеров, раскрывающих суть важнейших юбилейных дат этого года, а также государственного праздника – 1 декабря.

В прямом эфире выступил талантливый исполнитель Куаныш Оралбаев, который исполнил народную песню под виртуозный аккомпанемент домбры. Эффектный номер «Город мой» подарила зрителям известная оперная певица, лауреат международных конкурсов, несравненная Айжан Мазкенова. К слову, помогали певице участницы детской вокальной студии «Визит» под руководством Евгении Ложкиной.

«Какой великолепный сильный голос у Айжан!» – признался один из зрителей в своём комментарии к видео. Это неудивительно, ведь предки Айжан были сал-серi – народными певцами. В семье царила творческая атмосфера, звучала музыка разных стилей. Отец обладал абсолютным слухом, что позволяло ему воспроизвести любую мелодию на разных музыкальных инструментах, прекрасно пел. У мамы тоже был яркий голос. Айжан была старшей среди четырёх детей, достигла больших успехов в области вокального искусства.

Также онлайн зрители тепло встретили молодых артистов в ярких концертных костюмах – участников вокальной группы InCoro, которой руководит преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Асель Темирова. К слову, эти ребята не раз побеждали на различных творческих конкурсах области и республики.

Блестяще выступили гранды мужского творческого коллектива «Ушконыр» Департамента полиции ВКО. Этот патриотический вокальный номер помогла создать художественный руководитель Лейла Солтанова.

Финальную песню концерта исполнил Медет Каликайдар, который более десяти лет является солистом в Доме культуры села Улкен Нарын Катон-Карагайского района. За годы творческой деятельности он не раз принимал участие в мероприятиях в честь Первого Президента РК. Исполнял вокальные произведения в Казани, Барнауле, многих городах Казахстана. Именно он удостоился чести исполнить песню «Айттым салем, Қаламқас» на открытии памятника Абаю Кунанбайулы в Венгрии!

– Мы хотели передать через эти песни гордость за Родину, радость и хорошее настроение, – подчеркнула заместитель руководителя по культурно-массовым мероприятиям культурно-досугового центра «Өскеменәуендері» акимата Усть-Каменогорска АйжанАсетова. – Всегда с нетерпением ждём этот декабрьский праздник, чтобы ещё раз напомнить людям о неоценимом вкладе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление нашего независимого государства. Улыбки и аплодисменты, хоть и виртуальные, для артистов очень важны и приятны. В это непростое время, когда в стране и в мире пандемия КВИ, мы с особой ответственностью подошли к подготовке концерта, чтобы выступления помогли людям получить позитивные эмоции.

Ева Ким

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