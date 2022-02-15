Вопросы и предложения

Очередной приём граждан по личным вопросам провёл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. По его словам, очень радует, что люди обращаются не только со своими конкретными проблемами, но и с предложениями по улучшению работы сфер транспорта, ЖКХ и других.

Среди обратившихся был Владимир Вересовкин, озвучивший в ходе онлайн-встречи с главой региона конструктивные идеи, касающиеся содержания жилого фонда и ответственности собственников квартир. Кроме того, он поднял актуальный вопрос о бродячих животных и правилах выгула собак.

– В марте вступает в силу закон по отлову бродячих животных, согласно которому предусмотрено строительство приютов, но и сейчас ветеринарные специалисты должны производить отлов бродячих животных, чтобы они не представляли угрозы для горожан. Мы все помним недавний случай, когда собаки загрызли ребёнка, и это большая трагедия, повторения которой допустить нельзя, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Также со своей проблемой к акиму области обратился Куантай Козыбаев. Он рассказал, что до этого времени трудился школьным учителем в Уланском районе. Сейчас бывший педагог нуждается в работе. В ответ глава региона поручил областному управлению образования провести встречу с ним и найти подходящую вакансию.

Ещё один волнующий вопрос озвучила Анна Корнеева. Он касается обучения и воспитания детей в коррекционном дошкольном учреждении «Жемчужинка». Её племянника, который обучается там, хотят перевести в другой детский сад.

По словам жительницы, имеются заключения медицинских учреждений, психологов, и ребёнка ни в коем случае нельзя переводить в иное учреждение. Аким Восточно-Казахстанской области поручил в недельный срок выяснить, есть ли основания для перевода ребёнка в другой детский сад, так как дети с особыми потребностями тяжело переживают подобные изменения.

Областному управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития дано поручение по вопросу грантов для малого и среднего бизнеса.

– Не нужно тянуть до июня, уже сейчас необходимо информировать предпринимателей о возможности подать заявку, а конкурс лучше провести весной. Особое внимание важно обратить на проекты, которые предусматривают создание новых рабочих мест, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников